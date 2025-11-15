¡Ú Perfume ¡Û¤¢¡Á¤Á¤ã¤ó¡Ö¾Ú¿Í¤Ï¡¢2¿Í¤¬¡×º§°ùÆÏ¤Î½ñÌÌ¸ø³«¡¡¤«¤·¤æ¤«¡õ¤Î¤Ã¤Á¤¬¾Ú¿Í¤Ë
º£·î11Æü¤Ë°ìÈÌÃËÀ¤È¤Î·ëº§¤òÈ¯É½¤·¤¿¡¢3¿ÍÁÈ¥Æ¥¯¥Î¥Ý¥Ã¥×¥æ¥Ë¥Ã¥È¡ÖPerfume¡×¤Î¤¢¡Á¤Á¤ã¤ó¤¬¡¢º§°ùÆÏ¤Î½ñÌÌ¤ò¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¸ø³«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤¢¡Á¤Á¤ã¤ó¤Ï¡¢Perfume¤Î¤«¤·¤æ¤«¤µ¤ó¡¦¤Î¤Ã¤Á¤µ¤ó¤È¤Î¡¢3¿Í¤Ç¤Î¼Ì¿¿¤ò¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ËÅê¹Æ¡£»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ïº§°ùÆÏ¤Ç¡¢¡ÖºÊ¤Ë¤Ê¤ë¿Í¡×¤ÎÍó¤Ë¡ÖÀ¾ÏÆ °½¹á¡×¡¢¾Ú¿Í¤Î½ðÌ¾Íó¤Ë¡Ö³ßÌî Í¹á¡×¡ÖÂçËÜ ºÌÇµ¡×¤È¡¢3¿Í¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎËÜÌ¾¤¬Ä¾É®¤Ç½ñ¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¢¡Á¤Á¤ã¤ó¤Ï¡Ö¾Ú¿Í¤Ï¡¢2¿Í¤¬¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤·¤Æ¡¢¡Ö½ñ¤´Ö°ã¤¤¤·¤¿¤éÉÝ¤¤¤«¤é°ì±þ¤Ã¤Æ¡×¡Ö5ËçÊ¬½ñ¤¤¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤±¤É¡×¡Ö·ë²Ì¡¢À¶½ñ¤¬5Ëç´°À®¡×¤È¡¢½ñ¤Â»¤¸¤âÌµ¤¯½àÈ÷¤·¤¿5ËçÁ´¤Æ¥¥Á¥ó¤È½ñ¤¹þ¤á¤¿ÌÏÍÍ¤Ç¤¹¡£
¤¢¡Á¤Á¤ã¤ó¤Ï¡Ö¤³¤ì¤Ï¤½¤Î¤¦¤Á¤Î1Ëç¡×¡Ö¶á¤¯¤Ç¸«¼é¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤ë ¼é¿ÀÍÍ¡×¤È¡¢Î¶¤Î³¨Ê¸»ú¤ò2¤ÄÅº¤¨¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤Þ¤ë¤Ç¤«¤·¤æ¤«¤µ¤ó¤È¤Î¤Ã¤Á¤µ¤ó¤Î2¿Í¤¬¤¢¡Á¤Á¤ã¤ó¤Î²ÈÄí¤Î¼é¤ê¿À¤Ç¤¢¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢´¶¼Õ¤Î»×¤¤¤ò¹þ¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö¤¹¤Æ¤¤Ê¶¦Í¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¡Ö¤³¤ì¤Ïµ®½Å¡ª¡ª¡ª¡×¡Ö¹¬¤»²á¤®¤ë¤ª¼Ì¿¿¡×¡Ö20Ç¯¶á¤¯±þ±ç¤·¤Æ¤¤Æ¤³¤ó¤ÊÆü¤¬Íè¤ë¤Ê¤ó¤Æ¹¬¤»¡×¡Ö¤Þ¤µ¤«¼ÂÊª¤¬ÇÒ¤á¤ë¤È¤Ï¡×¡Ö3¿Í¤Îå«¤Ë´¶Æ°¤·¤Æ¾¡¼ê¤Ëµã¤¤¤Æ¤Þ¤¹¡×¤Ê¤É¡¢½ËÊ¡¤È´¿´î¤¬Â¿¤¯½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚÃ´Åö¡§·ÝÇ½¾ðÊó¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡Û