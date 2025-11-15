¼«Ì±ÁíºÛÁª¤Ç£³°Ì¤ÎÎÓÁíÌ³Áê¡¢½¢Ç¤¸å½é¤ÎÃÏÊý»ë»¡¡Ä¼þ°Ï¤Ï¡Ö»ë»¡¤ò½Å¤Í¤ÆÃÏÊý¤Ë¿»Æ©¤ò¡×
¡¡ÎÓÁíÌ³Áê¤Ï£±£µÆü¡¢Ä¹Ìî¸©¤òË¬¤ì¡¢ÃÏ°è¤ª¤³¤·¶¨ÎÏÂâ¤Ë¤è¤ëÃÏ°è³èÀ²½¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Ê¤É¤ò»ë»¡¤·¤¿¡£
¡¡ÃÏÊý»ë»¡¤Ï½¢Ç¤¸å½é¤Ç¡¢Æ±¸©¾åÅÄ»Ô¤Ç¤Ï¶¨ÎÏÂâ¤Ë¤è¤ëÃªÅÄ¤ÎÊÝÁ´³èÆ°¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¡£Æ±¸©¤Ï¶¨ÎÏÂâ¤Î¿Í¿ô¤¬Á´¹ñ£²°Ì¤Î£µ£´£µ¿Í¤Ç¡¢Ç¤´ü¸å¤ÎÄê½»Î¨¤â¹â¤¤¡£ÎÓ»á¤Ï¡¢º´µ×»Ô¤Ç¤ÏÃÏ¸µ¤Î¼òÂ¢¤ò¸«³Ø¤·¤¿¡£
¡¡»ë»¡¸å¡¢µ¼ÔÃÄ¤ËÂÐ¤·¤Æ¡Ö¸½¾ì¤òË¬¤ì¤ÆÀ¼¤òÄ¾ÀÜÊ¹¤¡¢¤½¤ì¤ò´ð¤Ë»Üºö¤ò¿Ê¤á¤ë¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤À¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡ÎÓ»á¤Ï£±£°·î¤Î¼«Ì±ÅÞÁíºÛÁª¤Ç¡¢ÅÞ°÷¡¦ÅÞÍ§É¼¤Ï£µ¸õÊä¤Î¤¦¤Á£³°Ì¤À¤Ã¤¿¡£ÎÓ»á¤ÏÅö»þ¡¢´±Ë¼Ä¹´±¤ÇÅìµþ¤òÎ¥¤ì¤Ë¤¯¤«¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢¼þ°Ï¤«¤é¤Ï¡ÖÁíÌ³Áê¤È¤·¤Æ»ë»¡¤ò½Å¤Í¤ÆÃÏÊý¤Ë¿»Æ©¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¤ÎÀ¼¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¡£