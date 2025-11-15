ÍÆ¯Í³Èþ»Ò¡Ö»ä¤ÎÃæ¤Ç¡¢¤ªÍ§Ã£¥é¥ó¥¥ó¥°¤¬²¼¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡×Ìîµå¹¥¤¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÍýÍ³¤È¤Ï
¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼ÍÆ¯Í³Èþ»Ò¡Ê56¡Ë¤¬14Æü¡¢¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¡¼¤òÌ³¤á¤ë¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¡Ö¤¦¤É¤¦¤Î¤é¤¸¤ª¡×¡Ê¶âÍË¸á¸å3»þ30Ê¬¡Ë¤Ë½Ð±é¡£Í§Ã£¥é¥ó¥¥ó¥°¤¬²¼¤¬¤ë½ÐÍè»ö¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
23Ç¯WBC·è¾¡¤Î9²óÎ¢¡¢ÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¤¬¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë»þ¤Ë¡¢»Å»ö¤ÇÅÅÏÃ¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈÁê¼ê¤¬ÌÂÏÇ¤½¤¦¤ËÀÚ¤ê¤¿¤¬¤ë¤è¤¦¤ÊÊ·°Ïµ¤¤È¤Ê¤ê¡¢¡Ö²¿¤Ç¤³¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¤«¤±¤Æ¤¯¤ó¤Í¤ó¡£¸å¤Ç¤«¤±¤Æ¤¯¤ì¡£¥¹¥Þ¥Û¸«¤é¤ì¤Ø¤ó¤ä¤ó¤«¡×¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¥ê¥¹¥Ê¡¼¤«¤é¤Î¥á¡¼¥ë¤¬¾Ò²ð¤µ¤ì¤¿¡£ÍÆ¯¤Ï¡Ö¤¢¤Î»þ¤Í¡¼¡¢¤¢¤Î»þ¤Ï¤µ¤¹¤¬¤Ë¤Í¡Ä¡¢¡Øº£¤Á¤ã¤¦¤ä¤í¡ª¡Ù¤Ã¤Æ¤Ê¤ë¤ä¤í¤Ê¡¼¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¤Î·§Ã«¼ÂÈÁ¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤¬¡ÖÍÆ¯¤µ¤ó·ë¹½¶¦´¶¤¹¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡¡Ìîµå¤ÎÂç»ö¤Ê¥·¡¼¥ó¤Î¤Í¡×¤ÈÊ¹¤¯¤È¡¢¡ÖÂç»ö¤Ê¡¢Í¥¾¡¤¬·è¤Þ¤ë»î¹ç¤È¤«¸«¤Æ¤ë¤ÎÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤ë¤Î¤Ë¡¢ÉáÄÌ¤Ë¥é¥¤¥óÅÅÏÃ¤È¤«¤·¤Æ¤¯¤ë¿Í¤È¤«¡Ä¡£¤Á¤ç¤Ã¤È¡¢»ä¤ÎÃæ¤Ç¤À¤¤¤Ö¤³¤¦¤Í¡¢¤ªÍ§Ã£¥é¥ó¥¥ó¥°¤¬²¼¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ê¤ó¤Ç¤ä¤Í¤ó¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Í¡£¤Ç¤âµÞ¤¤¤Ç¤ë²¿¤«µÞ¤Ê¤³¤È¤«¤â¤È»×¤Ã¤Æ½Ð¤ë¤È¡¢¡Ø¤³¤ÎÁ°¸À¤Ã¤Æ¤¿²½¾ÑÉÊ¤Î¥á¡¼¥«¡¼²¿¤À¤Ã¤±¡©¡Ù¤È¤«¡Ä¡£º£¡©¡¡¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡£¡Ø¥é¥¤¥ó¤Ç¤¹¤°Á÷¤ë¤«¤éÀÚ¤ë¤Ç¡Ù¤Ã¤Æ¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤±¤É¤Í¡×¤ÈÅÇÏª¤·¤¿¡£
·§Ã«¥¢¥Ê¤¬¡ÖÍÆ¯¤µ¤ó¤¬ºå¿ÀÂç¹¥¤¤Ã¤Æ·ë¹½¡¢ÃÎ¤ìÅÏ¤Ã¤Æ¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¼þ¤ê¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ÎÊý¤ÏÇÛÎ¸¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ê¡©¡×¤ÈÊ¹¤¯¤È¡¢¡Ö¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤È¤«¤ÏÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡£ÌîµåÃÎ¤é¤Ê¤¤¿Í¤ÏÊ¿Æü6»þ¤«¤éÌîµå¤¬»Ï¤Þ¤ë¤³¤È¤âÃÎ¤é¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤À¤«¤é¡¢¡Ø¤Ê¤Ë¡©¡¡6»þÈ¾¤È¤«Ë»¤·¤¤¤Î¡©¡Ù¤ß¤¿¤¤¤Ê¡£¡ØË»¤·¤¤¤ä¤í¡¢6»þÈ¾¡£°ìÈÖ¡¢Î©¤Á¾å¤¬¤ê¤ÎÂç»ö¤Ê»þ¤ä¤ó¡Ù¤ß¤¿¤¤¤Ê¡£¤³¤ÎÍ§Ã£¡¢Ê¬¤«¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦¥ì¥Ã¥Æ¥ë¤¬¤É¤ó¤É¤ó¾¡¼ê¤Ë¤³¤Ã¤Á¤ÎÃæ¤À¤±¤ÇÅ½¤é¤ì¤Æ¤¤¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£