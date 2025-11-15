¡Ú¥ª¡¼¥È¡ÛÀî¸ý£Ç£²¡¡Í´Äê¶Á¤¬¥°¥ì¡¼¥É¥ì¡¼¥¹½éÍ¥½Ð
¡¡¡Ö¥ª¡¼¥È¥ì¡¼¥¹¥á¥â¥ê¥¢¥ë¡¦£Ç£²¡×¡Ê£±£µÆü¡¢Àî¸ý¡Ë
¡¡³«ºÅ£´ÆüÌÜ¤Î½à·è¾¡£±£²£Ò¤ÇÃÏ¸µ¤Îº´Æ£Îå¡ÊÀî¸ý¡Ë¤¬¤Þ¤µ¤«¤Î¥Õ¥é¥¤¥ó¥°¡££³°ÌÄÌ²á¤ÎÍ´Äê¶Á¡Ê£²£´¡Ë¡áÈÓÄÍ¡¦£³£¶´ü¡á¤¬·«¤ê¾å¤¬¤ê¤Ç£²£°£²£³Ç¯£²·î£±£¹Æü°ÊÍè¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼£²Ç¯£¹¥«·î¤Ç¥°¥ì¡¼¥É¥ì¡¼¥¹½é¤ÎÍ¥¾¡Àï¿Ê½Ð¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£¡ÖÁÇÄ¾¤Ë¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤È´î¤Ó¤òÇúÈ¯¤µ¤»¤¿¡£
¡¡»Å¾å¤¬¤ê¤Ë´Ø¤·¤Æ¤âÊ¸¶ç¤Ê¤·¡£¡Ö¤¹¤´¤¯ÎÉ¤«¤Ã¤¿¡£¥Õ¥ì¡¼¥à¤ÎÄù¤áÄ¾¤·¤È¥Ð¥Ã¥¯¡Ê¥Õ¥ì¡¼¥à¡Ë½¤Àµ¤ÇÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£Áö¤ê¤ä¤¹¤¤¡£¤½¤³¤Ë¿Ô¤¤ë¡×¤ÈÇ¼ÆÀ¤¹¤ë¡£½éÊª¤º¤¯¤á¤Î¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤Ø¸þ¤±¤Æ¤â¡¢Íê¤â¤·¤¤¸ÀÍÕ¤¬ÊÂ¤Ö¡£¡ÖÀ°È÷¤Ï¤¿¤Ö¤ó²¿¤â¤·¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¥ê¥¢¥¿¥¤¥ä¤À¤±Ãµ¤·¤Þ¤¹¡££¸¼þ²ó¤ÏÎý½¬¤Ç¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¾è¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤±¤É¡¢ËÜÈÖ¤Ç¤Ï½é¤á¤Æ¡£²¿¤â¹Í¤¨¤º¡¢¼þ²óÈÄ¤ò¸«¤Ê¤¤¤ÇÁö¤í¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¥¹¥¿¡¼¥È¤òÀÚ¤Ã¤Æ¡¢»×¤¤ÀÚ¤Ã¤ÆÆ¨¤²¤ë¤À¤±¤Ç¤¹¡×¤ÈÊ¢¤Ï·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£