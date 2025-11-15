¤Þ¤µ¤Ë¡ÈÊè¤ÎÊè¾ì¡É °¦ÃÎ¤Î»û¤Ë2Ëü5000´ð¡Ö40Ç¯Á°¤«¤é¤ÏÁÛÁü¤¬¤Ä¤«¤Ê¤¤ÎÌ¤Ë¡× Áý¤¨¤ëÊè¤¸¤Þ¤¤¡¢°ìÊý¤Ç½èÊ¬¤Ë¤ÏÄñ¹³´¶¤â ¡È¤ªÊè¡É¤ÎÉ¬Í×À¤È¤Ï
¡¡°¦ÃÎ¸©ËÅÄ»Ô¤Î»³±ü¤Ë¤¢¤ëÌ¯³Ú»û¡£Åìµþ¥É¡¼¥àÌó10¸ÄÊ¬¤È¤¤¤¦ÉßÃÏ¤Î°ì³Ñ¤òÀê¤á¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢°ìÈÌÅª¤ÊÊèÀÐ¤«¤é´Ñ²»ÍÍ¡¢¤ªÃÏÂ¢ÍÍ¤Ê¤ÉÌó2Ëü5000´ð¤Î¤ªÊè¤Î»³¡£¤¹¤Ù¤Æ¡ÖÊè¤¸¤Þ¤¤¡×¤Ê¤É¤ÇÉÔÍ×¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢¤Þ¤µ¤Ë¡ÖÊè¤ÎÊè¾ì¡×¤À¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û¤Þ¤µ¤Ë¡ÈÊè¤ÎÊè¾ì¡É ¤Ò¤ÊÃÅ¤Î¤è¤¦¤ËÊÂ¤ÖÍÍ»Ò¡Ê¶õ»£¡Ë
¡¡¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Êè¤¸¤Þ¤¤¤Ê¤É¤Ç°ä¹ü¤òÊÌ¤Î¾ì½ê¤Ë°Ü¤¹¡Ö²þÁò¡×¤Ï2024Ç¯ÅÙ¤Ç²áµîºÇÂ¿¡¢¤³¤Î10Ç¯¤Ç2ÇÜ°Ê¾å¤ËÁý¤¨¤¿¡£Ì¯³Ú»û¤Ï40Ç¯Á°¡¢ÊèÀÐ½èÊ¬¤ÎÁêÃÌ¤Ë¾è¤ê¡¢°ú¤¼è¤Ã¤Æ¤¢¤²¤¿¤Î¤¬»Ï¤Þ¤ê¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡Êè¤¸¤Þ¤¤¤ÎÍýÍ³¤Ï°ú±Û¤·¤äÁêÂ³¡¢²ÈÂ²ÌäÂê¤Ê¤É¤µ¤Þ¤¶¤Þ¡£²òÂÎ¤·¹¹ÃÏ¤ËÌá¤·¤¿¸å¡¢Â¿¤¯¤Î¾ì¹ç¤Ï°ä¹ü¤ò±ÊÂå¶¡ÍÜÊè¤Ë¼Ì¤·¡¢ÊèÀÐ¤ÏÀÐºà¶È¼Ô¤¬»º¶ÈÇÑ´þÊª¤È¤·¤Æ½èÊ¬¤¹¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢¤³¤Î¡Ö½èÊ¬¡×¤ËÄñ¹³´¶¤òÊú¤¯¿Í¤âÂ¿¤¯¡¢Ì¯³Ú»û¤Ë»ý¤Á¹þ¤à¤Î¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡¡Á°½»¿¦¤ÎÎëÌÚÀ¯É§¤µ¤ó¤Ï¡¢¡Ö¤ª·É¤¤¤ò¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤ÈË¾¤Þ¤ì¤ëÊý¤¬»ý¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£°ÂÃÖ¤È¤·¤Æ°Â¤é¤«¤ËÃÖ¤¯¡¢°ÂÅÈ¤·¤Æ¤â¤é¤¦¤¿¤á¤ËÃÖ¤¯¡×¤ÈÀâÌÀ¤¹¤ë¡£ÀµÌÌ¤ò¸þ¤¤¤Æ¤Ò¤ÊÃÅ¤Î¤è¤¦¤Ë¤¤ì¤¤¤ËÊÂ¤Ù¤é¤ì¤¿ÊèÀÐ¤ËÂÐ¤·¡¢ÎëÌÚ¤µ¤ó¤Ï·î¤Ë1ÅÙ¤Ï¤ª·Ð¤òÆÉ¤ß¡¢¶¡ÍÜ¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¾¯»Ò¹âÎð²½¤Î¸½Âå¤Ë¡¢ÀèÁÄÂå¡¹¤Î¤ªÊè¤ÏÃ¯¤¬°ú¤·Ñ¤®¡¢ÈñÍÑ¤òÉéÃ´¤¹¤Ù¤¤«¡£¡Ö¤½¤â¤½¤â¤ªÊè¤ÏÉ¬Í×¤Ê¤Î¤«¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¡ÖÁò¼°¤âÊè¤â¤¤¤é¤Ê¤¤¡×¡Ö»à¸å¤Ë¤ª¶â¤ò¤«¤±¤ë¤È¤«Íý²ò¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤â¤¢¤ë¡£°ìÊý¤ÇÎëÌÚ¤µ¤ó¤Ï¡Ö¤ªÊè¤Î·Á¤äÂç¤¤µ¤Ï¡¢»þÂå¤Ë¤è¤Ã¤ÆÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤¬¡¢¤ªÊè¤½¤Î¤â¤Î¤Ï¡¢¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¤â¤Î¤À¡×¤È¸ì¤ë¡£
¡¡¤¤¤Þ¤ä¡¢Áòµ·¤â°ä¹ü¤â°ú¤¼è¤é¤Ê¤¤¡Ö0¡Ê¥¼¥í¡ËÁò¡×¤âÅÐ¾ì¤·¤Æ¤¤¤ëÃæ¡¢¤ªÊè¤ÎÉ¬Í×À¤È¤Ï¡£¡ØABEMA Prime¡Ù¤Ç¹Í¤¨¤¿¡£
¢£Ì¯³Ú»ûÁ°½»¿¦¡Ö40Ç¯Á°¤«¤é¤·¤¿¤éÁÛÁü¤¬¤Ä¤«¤Ê¤¤ÎÌ¡×
¡¡¸½ºß2Ëü5000´ð¤È¤Ê¤Ã¤¿ÊèÀÐ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÎëÌÚ¤µ¤ó¤Ï¡Ö40Ç¯Á°¤«¤é¤·¤¿¤éÁÛÁü¤â¤Ä¤«¤Ê¤¤ÎÌ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È¶Ã¤¯¡£¡Ö½é¤á¤Ï·î1¡¢2´ð¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢Ê¿À®¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ·î¤Ë¿ô½½´ð¤ËÁý¤¨¡¢Ê¿À®¤Î¸åÈ¾¤Ë¤ÏÇ¯´Ö¿ôÉ´´ð¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£Ì¯³Ú»û¤Ë°ÂÃÖ¤¹¤ë¿ô¤Ï¸º¾¯·¹¸þ¤Ë¤¢¤ë¤¬¡¢Êè¤¸¤Þ¤¤Á´ÂÎ¤Ç¤ÏÇ¯¡¹Áý¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡×¡£
¡¡Ä¤¤¤¤Î·Á¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¡Ö°ìÈÖÂçÀÚ¤Ê¤Î¤Ï¡¢Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿Êý¤½¤Î¤â¤Î¤Ç¤¢¤ë¤ª¹ü¤À¡£¤½¤â¤½¤â¤ª¹ü¤òËäÁò¤·¤Æ¡¢¤ª»²¤ê¤¹¤ëÂÐ¾Ý¤È¤·¤Æ¤ªÊè¤¬¤¢¤Ã¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤Ä¤Ä¡¢¡ÖÊè¤¸¤Þ¤¤¤Ë¤Ï¡¢´ÉÍý¼Ô¤äÁêÂ³¿Í¤¬Ë´¤¯¤Ê¤ë¤Ê¤É¤ÎÍýÍ³¤¬¤¢¤ë¤¬¡¢¤¤¤º¤ì¤â¡Ø¼Î¤Æ¤ë¤Î¤Ï¿´¤¬ÄË¤à¡Ù¤«¤é¤À¡£¤½¤¦¤·¤¿ÁêÃÌ¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢¤ª»û¤ÇÍÂ¤«¤ê¡¢¤´¶¡ÍÜ¤·¤è¤¦¤È»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢¡Ö¤ªÍÂ¤«¤ê¤·¤¿¸å¤â¤ª»²¤ê¤ËÍè¤ë¿Í¤ÏÂ¿¡¹¤¤¤Æ¡¢±ï¤¬ÀÚ¤ì¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¡È»û¤¸¤Þ¤¤¡É¤Ç´Ñ²»ÍÍ¤ò30¡Á40ÂÎ¤ªÍÂ¤«¤ê¤·¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ë¤¬¡¢ÃÉ²È¡Ê¤À¤ó¤«¡Ë¤µ¤ó¤ä¡¢¤ª»û¤Î·ì±ï¼Ô¤Ï¤ª»²¤ê¤ËÍè¤ë¡×¤È¤¤¤¦¡£¡ÖÍÂ¤«¤Ã¤Æ¤â¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Ï¾Ã¤¨¤Ê¤¤¡£ÅÚÃÏ¤ËÍ¾Íµ¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ì¤ÐÍÂ¤«¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤¬¡¢¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Î¤¢¤ë¿Í¤¬¤¤¤ë¸Â¤ê¤Ï¤Ê¤ë¤Ù¤¯¤ªÍÂ¤«¤ê¤·¤¿¤¤¡×¤È¤Î»×¤¤¤¬¤¢¤ë¡£
¢£ °ä¹ü¤ò°ú¤¼è¤é¤Ê¤¤¡È0Áò¡É¤â
¡¡¿·¤¿¤ÊÄ¤¤¤¤Î·Á¤È¤·¤Æ¡¢¡Ö0¡Ê¥¼¥í¡ËÁò¡×¤âÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£½¡¶µ³Ø¼Ô¤ÎÅçÅÄÍµÌ¦»á¤¬Ãø½ñ¤ÇÄó¾§¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢¡ÖÁòµ·¤Ê¤·¡¢°ä¹ü¤â°ú¤¼è¤é¤Ê¤¤µæ¶Ë¤Î¥·¥ó¥×¥ëÁò¡×¤ò»Ø¤¹¡£°ä¹ü¤¬¤Ê¤¤¤Î¤ÇÊè¤Î¿´ÇÛ¤â¤Ê¤¯¡¢¤ª·Þ¤¨¤«¤é°ÂÃÖ¤·¤Æ¡¢²ÐÁò¤¹¤ëÎ®¤ì¤ò¼è¤ë¡£°ä¹ü¤Ï²ÐÁò¾ì¤¬°ú¤¼è¤ë¡¢¤â¤·¤¯¤Ï¼«Á³»¶¹ü¤Ç¡¢ºÇÂç35Ëü±ß¡£¤Ê¤ª¡¢°ä¹ü¤Î½èÍýÈñÍÑ¤¬¤«¤«¤ë¤¿¤á¡¢°Â²Á¤ËÍÞ¤¨¤é¤ì¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£
¡¡0Áò¤ò¹Ô¤¦¡ÖÁòµ·24¥É¥Ã¥È¥³¥à¡×¤Î¶áÆ£½ã°ìÂåÉ½¤Ï¡¢ÍøÍÑ¼Ô¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö°ìÈÖÂ¿¤¤¤Î¤Ï¡¢»Ò¤É¤â¤¬¤¤¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢¤ªÊè»²¤ê¤¹¤ë¿Í¤â·Ñ¾µ¼Ô¤â¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¿Í¡£ÊèÀÐ¤ÏÇã¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤ªÊè¤ÎÅÚÃÏ¤Ï¼Ú¤ê¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤À¡£Ã¯¤â²¿Ç¯¤â´ÉÍýÈñ¤òÊ§¤ï¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢¹¹ÃÏ¤Ë¤·¤ÆÊÌ¤Î¿Í¤ËÂß¤·½Ð¤¹¤Î¤À¤«¤é¡¢ºÇ½é¤«¤é·ú¤Æ¤Ê¤¤¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤È¤¤¤¦¿Í¤âÂ¿¤¤¡×¤È¸ì¤ë¡£
¡¡Áòµ·24¥É¥Ã¥È¥³¥à¤¬¡¢ÅìµþÅÔ¡¦¿ÀÆàÀî¸©¡¦ºë¶Ì¸©¡¦ÀéÍÕ¸©¤Î²ÐÁò¾ì83¥«½ê¤òÄ´ºº¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢¡ÖÁ´¹ü°ú¤¼è¤é¤Ê¤¤»ö¡×¤òÇ§¤á¤Æ¤¤¤ë²ÐÁò¾ì¤Ï12¥«½ê¡Ê14¡ó¡Ë¤Î¤ß¤À¤Ã¤¿¡£°ä¹ü¤¬»Ä¤é¤Ê¤¤²ÐÁò¤Ï¡¢²ÐÁò¾ì¤Îµ¬Â§¤ÇÉÔ²Ä¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢²ÐÁò¾ì¤Î¾ìÄ¹¤Ï¡Öµ»½ÑÅª¤Ë¤Ï°ä¹ü¤Î·Á¡Ê¸ÇÂÎ¡Ë¤ò»Ä¤¹¤³¤È¤Ê¤¯¡¢¤¹¤Ù¤Æµ¤ÂÎ¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ï²ÄÇ½¤À¤È»×¤¦¡£¤·¤«¤·¡¢°ä¹ü¤ò½¦¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦¤³¤È¤òºØ¾ì¤ÎÌòÌÜ¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢¤½¤Î¤è¤¦¤Ê¿½¤·½Ð¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤âÂÐ±þ¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¤ÈÏÃ¤¹¡£
¡¡²ÐÁò¾ì¤Ë°ú¤¼è¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢¶áÆ£»á¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤¿¤Á¤Ç³¤ÍÎ»¶¹ü¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦¡£¡ÖºÇ½é¤Ïº©°Õ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤ª»û¤Î¹çÁòÊè¤ËÆþ¤ì¤Æ¤â¤é¤¦¤Ê¤É¤â»î¤·¤¿¡£¤¿¤À¡¢¤½¤¦¤¹¤ë¤È¡Ø¤ª¹ü¤ò»ý¤Ã¤Æµ¢¤é¤Ê¤¤¡Ù0Áò¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢¤¢¤ì¤³¤ìÍ×Ë¾¤¹¤ë¿Í¤¬½Ð¤Æ¤¤¿¡£³¤ÍÎ»¶¹ü¤Ç¤â¡Ø¤¢¤Î³¤¤¬¤¤¤¤¡Ù¡Ø»³¤ÎÊý¤¬¤¤¤¤¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ë¿Í¤Ï¤¤¤ë¡×¡£
¡¡2014Ç¯¤«¤é³«»Ï¤·¡¢¼ûÍ×¤ÏÁý¤¨¤Æ¤¤¤¯¤ÈÍ½ÁÛ¤·¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¤À¤¬¡¢¡Ö¤½¤¦¤Ç¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£Áý¤¨¤Æ¤Ï¤¤¤ë¤¬¡¢¤æ¤ë¤ä¤«¡£¿ÆÀÌ¤Ê¤É¤Ë»ß¤á¤é¤ì¤ë¥±¡¼¥¹¤â¤¢¤ë¡×¤È¤¤¤¦¡£²Ã¤¨¤Æ¡¢¡ÖÁòµ·¤ò¤¹¤ë¤È¡¢²Ö¤ä»Å½Ð¤·ÎÁÍý¡¢ÊÖÎéÉÊ¤Ê¤É¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¿Í¤¬·ÐºÑÅª¤Ë½á¤¦¤¬¡¢0Áò¤ÏÃ¯¤â½á¤ï¤Ê¤¤¤«¤é±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦»ö¾ð¤âÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¢£¤ªÊè¤ÎÉ¬Í×À¤È¤Ï
¡¡¤ªÊè¤ÎÉ¬Í×À¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥³¥é¥à¥Ë¥¹¥È¤Î²Ïºê´Ä»á¤Ï¡ÖÁòµ·¤ä¶¡ÍÜ¤Ï¡¢»à¼Ô¤Î¤¿¤á¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢»Ä¤µ¤ì¤¿¿Í¤¿¤Á¤Î¤¿¤á¤Ë¤¢¤ë¡£¤ªÊè¤â¡Ø²¶¤ò¤«¤¿¤É¤Ã¤¿ÊèÀÐ¤Ë¼ê¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ¤¯¤ì¡Ù¤È¤¤¤¦¥¨¥´¤¬¶¯¤¤¿Í¤â¤¤¤ë¤À¤í¤¦¤¬¡¢¤½¤ì°Ê¾å¤Ë¡¢»Ä¤µ¤ì¤¿¿Í¤¬¥°¥ê¡¼¥Õ¥±¥¢¤·¤Æ¤¤¤¯¾ì¤À¡£»ä¤Ï¡Ø»¶¹ü¤Ç¤¤¤¤¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤É¤³¤Ë¤¹¤ë¤«¤Ï¤Þ¤À·è¤á¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¡Ø¤³¤³¤Ë¤Þ¤¤¤Æ¤Û¤·¤¤¡Ù¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤ª¤±¤Ð¡¢»Ä¤µ¤ì¤¿¿Í¤Ï¼ê¤ò¹ç¤ï¤»¤ë¤¿¤á¤ËÎ¹¹Ô¤Ç¤¤ë¡£¤½¤Î¸å¤Î³Ú¤·¤ß¤â¤Õ¤¯¤á¤Æ¡¢»öÁ°¤Ë°Õ»×¤ò»Ä¤·¤Æ¤ª¤±¤ë¤³¤È¤Ï¤¹¤Æ¤¤À¡×¤È¼«¿È¤Î¹Í¤¨¤ò½Ò¤Ù¤ë¡£
¡¡Ê¸É®²È¤Ç¾ðÊó¥¥å¥ì¡¼¥¿¡¼¤Îº´¡¹ÌÚ½Ó¾°»á¤Ï¡¢¡ÖµÏ¿¤µ¤¨»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡¢¤É¤¦¤Ç¤â¤¤¤¤¤â¤Î¡×¤À¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¡ÖÆüËÜ¸ÅÍè¤Î½¡¶µ´¶³Ð¤Ç¸À¤¦¤È¡¢¼«Á³¤Ë´Ô¤ë¤Î¤¬°ìÈÖ¤¤¤¤¡£ÊèÀÐ¤ËÇ¼¤á¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢Áò¼°Ê©¶µ¤Ë¤Ê¤ê¡¢²ÈÀ©ÅÙ¤¬¤Ç¤¤Æ¤«¤é¤À¡£²ÈÀ©ÅÙ¤¬²æ¡¹¤Î»þÂå¤ÇÂ¸ºß¤·¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤È¡¢¸ÅÍè¤Î´·¹Ô¤Ë²óµ¢¤¹¤ë¤Î¤ÏÅöÁ³¤ÎÎ®¤ì¤À¡×¤È¤·¤¿¡£
¡¡ÎëÌÚ¤µ¤ó¤â¡Ö¤ªÊè»²¤ê¤ËÍè¤ë¿Í¤Ï¡¢Ë´¤¿Í¤ÈÂÐÏÃ¤¹¤ë¡£10¡Á20Ê¬¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Ä¹¤¤¿Í¤Ï1»þ´Ö¤â²ÈÂ²¤ÇÏÃ¤¹¡×¤È¡¢¤ªÊè¤¬»ý¤Ä¡ÈÂÐÏÃ¤Î¾ì½ê¡É¤È¤·¤Æ¤Î½ÅÍ×À¤Ë¿¨¤ì¤ë¡£¡ÖÊè¤¸¤Þ¤¤¤¹¤ë¿Í¤Ë¤Ï¡¢¤½¤ì¤¾¤ìÍýÍ³¤¬¤¢¤ë¡£¤ä¤à¤Ê¤¯²òÂÎ¤ä°ÜÆ°¤·¤¿¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¡Ø¿´¤Î¤è¤ê½ê¡Ù¤ò¤É¤³¤Ë¤¹¤ë¤«¤¬½ÅÍ×¤Ê¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡×¡£¡Ê¡ØABEMA Prime¡Ù¤è¤ê¡Ë