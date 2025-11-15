Ä¹¼÷ÈÖÁÈ½ªÎ»¤Ë¤¢¤ë¡Èµ¿ÏÇ¡É¤¬Éâ¾å¡ª¡© ¿Íµ¤¼ã¼ê·Ý¿Í¡Ö¤³¤¦¤ä¤Ã¤ÆÅÔ»ÔÅÁÀâ¤Ã¤ÆÀ¸¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¯¤ó¤Ç¤¹¤è¡ª¡×¤ÈµñÈÝ
¥Ë¥Ã¥¥åー¥Ê¥Ê¡¦Ê÷¥·¥ó¥¸¤¬11·î12Æü¤ËÇÛ¿®¤µ¤ì¤¿ABC¥é¥¸¥ªPodcast¡Ö¥Ë¥Ã¥¥åー¥Ê¥Ê¤ÎÈëÊõ´¶¡×¤Ç¡¢TBS¡Ö¥¢¥Ã¥³¤Ë¤ª¤Þ¤«¤»¡ª¡×¤ÎÈÖÁÈ½ªÎ»¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë¡Èµ¿ÏÇ¡É¤Ë¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¥Ë¥Ã¥¥åー¥Ê¥Ê¡¦¤³¤Ã¤Á¤ã¤óÁª¼ê¤¬¡Ö¥¢¥Ã¥³¤Ë¤ª¤Þ¤«¤»¡ª¡×¤ÎÈÖÁÈ½ªÎ»¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿¨¤ì¤¿¡£
10·î1Æü¤ËÇÛ¿®¤µ¤ì¤¿#27¤Ç¤Ï¡¢¥Ê¥¤¥Ä¡¦È¹ÀëÇ·¤Î¡Ö¥¢¥Ã¥³¤Ë¤ª¤Þ¤«¤»¡ª¡×´ØÏ¢¤Î¥Ü¥±¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¤³¤Ã¤Á¤ã¤óÁª¼ê¤¬¡Ö¤½¤ì¤â¤¦½ª¤ï¤Ã¤¿¤è¡ª¡ª¡×¤ÈÅª³°¤ì¤Ê¥Ä¥Ã¥³¥ß¤ò¤·¤¿¤È¤¤¤¦¥¨¥Ô¥½ー¥É¤òÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
ÁêÊý¤ÎÊ÷¥·¥ó¥¸¤¬¡Ö¼Õºá¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤ÈÊ¹¤¯¤È¡¢¤³¤Ã¤Á¤ã¤óÁª¼ê¤Ï¡Ö¡ÊÈÖÁÈ½ªÎ»¤Ï¡Ë»ä¤Î±Æ¶Á¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¡ª¡×¤ÈÈÝÄê¡£
Ê÷¤Ï¡Ö¤³¤Ã¤Á¤ã¤ó¤¬¸À¤Ã¤¿¤é¡¢¸ÀÎî¤È¤·¤Æ¤½¤¦¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡Ä¡×¤ÈÈÖÁÈ½ªÎ»¤ÎÍýÍ³¤ò¿ä»¡¤·¤¿¡£
¤³¤Ã¤Á¤ã¤óÁª¼ê¤Ï¡Ö¤Ê¤¤¤è¡ª¤Ê¤¤¤è¡ª¤¢¤Ê¤¿¤Î¥¢¥ì¤ò¾è¤Ã¤±¤Ê¤¤¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¡×¤È¡¢Ê÷¤Î±¢ËÅÏÀ¤òºÆÅÙÈÝÄê¡£
¤À¤¬¡¢Ê÷¤Ï¥Ë¥Ã¥¥åー¥Ê¥Ê¤Î¥³¥ó¥È¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë¡È¥¸¥ó¥¯¥¹¡É¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£¥Ë¥Ã¥¥åー¥Ê¥Ê¤Ë¤Ï¡¢¡ÖÅÁÀâ¤Î½¸ÃÄ¹ÔÆ°¡×¡ÖÅÁÀâ¤ÎÂîµåÁª¼ê¡×¡ÖÅÁÀâ¤Î¥Þ¥¸¥·¥ã¥ó¡×¤Ê¤É¡ÖÅÁÀâ¥·¥êー¥º¡×¤È¤¤¤¦¥³¥ó¥È¤¬¤¢¤ë¡£°ì»þ´ü¡¢¡ÖÅÁÀâ¥·¥êー¥º¡×¤òËè·î¿·¥Í¥¿¤È¤·¤Æ½Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢¤½¤Î·î¤Ë°·¤Ã¤¿¶È³¦¤Î¿Í¤¬ÉÔ¾Í»ö¤òµ¯¤³¤¹¤È¤¤¤¦½ÐÍè»ö¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
Ê÷¤Ï¡Ö¡ÊÅÁÀâ¤Î¡Ë¥´¥ë¥Õ¥¡ー¤ä¤Ã¤Æ¡¢¥´¥ë¥Õ¥¡ー¤¬ÂáÊá¤µ¤ì¤Æ¡£¥»¥¯¥Ï¥é¤Ç¡£¤¢¤Ã¤¿¤ó¤À¤è¡ª¤À¤«¤é¡¢¤³¤Ã¤Á¤ã¤ó¤Ë°¸ý¸À¤ï¤ì¤¿¤é¡¢¥ä¥Ð¤¤¤È»×¤Ã¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¡ª¡×¤ÈÎÏÀâ¤·¤¿¡£
Â³¤±¤Æ¡¢¡Ö¼¡¡¢¤³¤Ã¤Á¤ã¤ó¤¬¹¶·â¤¹¤ë¤È¤·¤¿¤é¡¢Ã¯¡©¡×¤È¿Ò¤Í¤¿¡£
¤³¤Ã¤Á¤ã¤óÁª¼ê¤Ï¡Ö¹¶·â¤¹¤ë¤È¤·¤¿¤é¤Ã¤Æ²¿¤Ç¤¹¤«¡©¤³¤¦¤ä¤Ã¤ÆÅÔ»ÔÅÁÀâ¤Ã¤ÆÀ¸¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¯¤ó¤Ç¤¹¤è¡£º¬¤âÍÕ¤â¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤Ë¡¢Â¾¿Í¤¬¾è¤Ã¤«¤Ã¤Æ¤Í¡×¤È¡¢ÅÔ»ÔÅÁÀâ¹¥¤¤ÎÁêÊý¤ËÊò¤ì¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤À¤Ã¤¿¡£
¥Ç¥£¥º¥Ëー¥é¥ó¥É¤Î¥Ï¥í¥¦¥£¥ó¥Ñ¥ìー¥É¤ä¤³¤Ã¤Á¤ã¤óÁª¼êÎ®¤Î¡È¼«Ê¬¤È¸þ¤¹ç¤¦»þ´Ö¡É¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
ABC¥é¥¸¥ªPodcast¡Ö¥Ë¥Ã¥¥åー¥Ê¥Ê¤ÎÈëÊõ´¶¡×¤ÇÌµÎÁÇÛ¿®Ãæ¡£
¼¡²óÇÛ¿®¤Ï¡¢11·î19Æü19»þº¢¡£
¡ÚÈÖÁÈ³µÍ×¡Û
¢£ABC¥é¥¸¥ªPodcast¡Ö¥Ë¥Ã¥¥åー¥Ê¥Ê¤ÎÈëÊõ´¶¡×
¢£ÇÛ¿®»þ´Ö¡§Ëè½µ¿åÍËÆü19»þº¢
¢£ÇÛ¿®¾ì½ê¡§³Æ¼ïPodcast¤ÇÇÛ¿®
¢£¥Ñー¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¡§¥Ë¥Ã¥¥åー¥Ê¥Ê¡Ê¤³¤Ã¤Á¤ã¤óÁª¼ê¡¦Ê÷¥·¥ó¥¸¡Ë
¢£¥áー¥ë¥¢¥É¥ì¥¹¡§297@abc1008.com
¢£ÈÖÁÈ¸ø¼°X¡§@297_abc1008
¢£ÇÛ¿®Àè¤Ï¤³¤Á¤é