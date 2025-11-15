ÅìÌî¹¬¼£¡¢ÀéÄ»¤Ë¡È¤¶¤ó¤²¡É¡¡Çä¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿»þÂå¥¤¥¸¤ë¤â¡¢¸½ºß¤ÎÂç¥Ö¥ì¡¼¥¯¤Ë¡Ä
¤ª¾Ð¤¤¥¿¥ì¥ó¥ÈÅìÌî¹¬¼£¡Ê58¡Ë¤¬¡¢14Æü¿¼ÌëÊüÁ÷¤ÎABC¥é¥¸¥ª¡ÖÅìÌî¹¬¼£¤Î¥Û¥ó¥â¥Î¥é¥¸¥ª¡×¡Ê¶âÍË¿¼Ìë1»þ¡Ë¤Ë½Ð±é¡£Ì¡ºÍ¥³¥ó¥Ó¡ÖÀéÄ»¡×¤Î¥Ö¥ì¡¼¥¯¤È¡¢ÀéÄ»¤ËÂÐ¤¹¤ë²áµî¤Î¸ÀÆ°¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÈ¿¾Ê¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£
ÅìÌî¤Ï¡¢ÀéÄ»¤ÎÂç¸ç¡Ê45¡Ë¤¬´ë²è¤È¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤òÌ³¤á¤ë¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼ÈÖÁÈ¡ÖDAIGO Project¡Ê²¾Âê¡Ë¡×¤¬¡¢Æ°²èÇÛ¿®¥µ¡¼¥Ó¥¹¡ÖDisney¡Ü¡Ê¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥×¥é¥¹¡Ë¡×¤Ç2026Ç¯¤ËÆÈÀêÇÛ¿®¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¸ÀµÚ¡£
¡Ö¤½¤¦¤¤¤¨¤ÐËÜÅö¤Ë¤Í¡¢¡Ø¥¢¥á¥È¡¼¡¼¥¯¡ª¡Ù¤ÇÀéÄ»¤¬Åìµþ¤ËÍè¤Æ¤Ê¤«¤Ê¤«¸·¤·¤¤»þ¤Ë¡¢¤Á¤ç¤Ã¤ÈÀéÄ»¤Ç²¿¤«¤Ã¤Æ¡¢²ÃÃÏ¡ÊÎÑ»°¥¨¥°¥¼¥¯¥Æ¥£¥Ö¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡Ë¤µ¤ó¤È¡¢¡Øµ¢¤í¤«¡ÄÀéÄ»¡Ù¤ß¤¿¤¤¤Ê¤Î¤Ç¤Í¡¢µÕCM¤¸¤ã¤Ê¤¤¤±¤É¤â¡Ä¡×¤È¡¢2014Ç¯ÊüÁ÷¤Î´ë²è¤Ë¿¨¤ì¤¿¡£
2014Ç¯¤Î¡Ö¥¢¥á¥È¡¼¡¼¥¯¡ª¡×¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿´ë²è¡Öµ¢¤í¤«¡ÄÀéÄ»¡×¤Ï¡¢2012Ç¯¤ËÌÄ¤êÊªÆþ¤ê¤ÇÂçºå¤«¤éÅìµþ¤Ø¤ÈµòÅÀ¤ò°Ü¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«¤¦¤Þ¤¯¤¤¤«¤Ê¤¤¾õ¶·¤ÎÀéÄ»¤ËÂÐ¤·¡¢ÅìÌî¤¬¡ÖÂçºå¤Ëµ¢¤Ã¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡×¤ÈÄó°Æ¡£¥µ¥Ð¥ó¥Ê¹â¶¶ÌÐÍº¤ä¥Õ¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¥¢¥ï¡¼¸åÆ£µ±´ð¡¢¾Ð¤¤ÈÓÀ¾ÅÄ¹¬¼£¡¢óÊÎÛÀîÅçÌÀ¤é¤È¡¢ÀéÄ»¤Îº£¸å¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÅ°ÄìÆ¤ÏÀ¤¹¤ë¤È¤¤¤¦´ë²è¤À¤Ã¤¿¡£
ÅìÌî¤Ï¡Ö¡Ø¤³¤Î¤Þ¤Þ¤¸¤ãµ¢¤é¤Ê¤¢¤«¤ó¤Ç¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ëÂåÉ½¤Ç¹Ô¤Ã¤¿¤±¤É¤â¡¢ÃÑ¤º¤«¤·¤¤¤°¤é¤¤¤Î³èÌö¤Ç¡Ä¡×¤È¡¢Åö»þ¤«¤é¤Ï¹Í¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¤Û¤É¤Î¸½ºß¤Î³èÌö¤Ö¤ê¤Ë¿¨¤ì¡¢¾¯¡¹È¿¾Ê¤·¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¡£
¡ÖÀéÄ»¤Î¤ª¤Õ¤¿¤ê¡¢¤É¤¦¤«¡Ø¥¢¥á¥È¡¼¡¼¥¯¡ª¡Ù¤Ç¡¢¡Èµ¢¤í¤«ÅìÌî¡É¡¢¡È¤â¤¦µ¢¤í¤«ÅìÌî¡É¡¢¡È¼Õ¤í¤«¡¢¤è¤¦¸À¤¦¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ÊÅìÌî¡É¡¢¡È¤É¤Î¸ý¤¬¸À¤¦¤Æ¤ó¤Í¤óÅìÌî¡É¡¢¡ÈÃ¯¤¬Ã¯¤Ë¸À¤¦¤Æ¤ó¤Í¤óÅìÌî¡É¤Ã¤Æ¡£¡Øº£½µ¤Ï¡¢Ã¯¤¬Ã¯¤Ë¸À¤¦¤Æ¤ó¤Î¤«ÅìÌî¤Ç¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡Ù¤Ã¤Æ¡Ä¡×¤È¡¢¼«µÔÅª¤ÊÈÖÁÈ´ë²è¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤ò¹Í°Æ¤·¤Æ¡È¤¶¤ó¤²¡É¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æ²þ¤á¤Æ¡¢Âç¸ç¤Î¿·ÈÖÁÈ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö¤¼¤Ò¤¼¤Ò³§¤µ¤ó¡¢¥Á¥§¥Ã¥¯¤ÎÊý¤ò¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤¿¡£