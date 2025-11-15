Apple¤ÎEarPods¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£1¿Í1¤Ä¤Ï»ý¤Ã¤Æ¤ª¤¤¿¤¤ÍÀþ¥¤¥ä¥Û¥ó¤¿¤Á
½¼ÅÅÉÔÍ×¤Ç¡¢»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È²¿¤«¤ÈÊØÍø¤ÊÍÀþ¥¤¥ä¥Û¥ó¡£
ºòº£¤ÏApple¤ÎType-C¥¤¥ä¥Û¥ó¡ÖEarPods¡×¤¬¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥óÊ¸Ì®¤ÇÎ®¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¼Â¤Ï¤½¤ì°Ê¾å¤Ë±ü¿¼¤¤¤Î¤¬ÍÀþ¥¤¥ä¥Û¥ó¤ÎÀ¤³¦¡£
º£²ó¤Ï°Õ³°¤ÈÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤&ÃÎ¤Ã¤Æ¤ª¤¯¤Ù¤ÍÀþ¥¤¥ä¥Û¥ó¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
ÍÀþ¤Ç¤â¥Î¥¤¥º¥¥ã¥ó¥»¥ê¥ó¥°¤¬¤Ç¤¤ë
¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤ÈÄ¾ÀÜ¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤«¤é¡¢°Â¿´´¶¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤¦¤ì¤·¤¤ÍÀþ¥¤¥ä¥Û¥ó¡£¡ÖÍÀþ¥¤¥ä¥Û¥ó¤Ë¤â¥Î¥¤¥º¥¥ã¥ó¥»¥ê¥ó¥°µ¡Ç½¤¬Íß¤·¤¤¤Ê¤¢¡×¤È»×¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤«¡©¤½¤ó¤Ê¤È¤¤Ë½ÅÊõ¤¹¤ë¤Î¤¬¡¢Belkin¤ÎŽ¢SoundFormŽ£¡£¼ê·Ú¤Ë¾å¼Á¤Ê¥µ¥¦¥ó¥É¤¬³Ú¤·¤á¤ëBelkin¤Î¥±¡¼¥Ö¥ë¤¢¤ê¥¤¥ä¡¼¥Ô¡¼¥¹¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Apple¡Ê¥¢¥Ã¥×¥ë¡Ë¤ÎAirPods Pro¤Ê¤É¤Ï¡¢¥Î¥¤¥º¥¥ã¥ó¥»¥ê¥ó¥°¤ÏÈ´·²¤Ê¤â¤Î¤Î¡¢¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹¤æ¤¨¤ËÀÜÂ³¤¬ÉÔ°ÂÄê¡£¤½¤ÎÅÀ¡¢ÍÀþ¥¤¥ä¥Û¥ó¤Ê¤é¡¢º¹¤·¹þ¤ó¤Ç»È¤¦¤À¤±¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥·¥ó¥×¥ë¤Ç¥¹¥È¥ì¥¹¥Õ¥ê¡¼¤Ç¤¹¡£Bluetooth¤Î¥Ú¥¢¥ê¥ó¥°¤âÍ×¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢¥½¥Õ¥È¹¹¿·¤ËÇº¤Þ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
Sound Form¤ÎÂç¤¤ÊÆÃÄ§¤ÏŽ¢USB-CŽ£ÂÐ±þ¤Ê¤È¤³¤í¡£¤·¤¿¤¬¤Ã¤Æ3.5mm¤Î¥¸¥ã¥Ã¥¯¤Ë¤ÏÁÞ¤·¹þ¤á¤Ê¤¤»ÅÍÍ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥á¥ê¥Ã¥È¤Ç¤â¤¢¤ê¥Ç¥á¥ê¥Ã¥È¤Ç¤â¤¢¤ëUSB-C¤Îµ¬³Ê¡£¥¤¥ä¥Û¥ó¤òÁÞ¤·¤¿¤¤¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤ÈÁêÃÌ¤·¤Ê¤¬¤é¹ØÆþ¤ò¸¡Æ¤¤¹¤ë¤Î¤¬ÎÉ¤µ¤½¤¦¡£
3,490±ß¤Ç¹ØÆþ¤Ç¤¤ë¥ê¡¼¥º¥Ê¥Ö¥ë¤µ¤¬¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢²»¼Á¤Ï¤¤¤¤´¶¤¸¡£Äã°è¤ÏÇ÷ÎÏ½½Ê¬¤Ç¡¢Ãæ°è¤È¹â°è¤Ï¥¯¥ê¥¢¤Ê»Å¾å¤¬¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¥Î¥¤¥¥ã¥óÀÇ½¤Ï¹µ¤¨¤á¤Ç¤¹¤¬¡¢ÃÍÃÊ¤òÆ§¤Þ¤¨¤ë¤È²Á³Ê°Ê¾å¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤òÈ¯´ø¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£¼ª¤«¤éÍî¤Á¤ÆÊ¶¼º¤¹¤ë¿´ÇÛ¤â¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢½¼ÅÅ¤¹¤ëÉ¬Í×¤â¤Ê¤¤¡£SoundForm¤Ê¤éÍÀþ¤Ç¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹¥¤¥ä¥Û¥ó¤Ë¶á¤¤²»¤¬³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¤è¡£
½¼ÅÅÉÔÍ×¡£ÁÞ¤¹¤À¤±¤Ç¤¹¤°¤¤¤¤²»¤¬³Ú¤·¤á¤ë¥Ù¥ë¥¥ó¤ÎÍÀþANC¥¤¥ä¥Û¥ó
¥½¥Ë¡¼¤ÎÀµÅýÇÉÍÀþ¥¤¥ä¥Û¥ó
¥¹¥Ú¥Ã¥¯¤ä²Á³ÊÂÓ¡¢ÁªÂò»è¤¬Â¿¤¹¤®¤ë¤æ¤¨¤ËÁª¤Ö¤Î¤¬Æñ¤·¤¤¥¤¥ä¥Û¥ó¡£¥«¥¸¥å¥¢¥ë¤Ë»È¤¦Ê¬¤Ë¤Ï¡¢¤½¤³¤Þ¤Ç¤Î¥¹¥Ú¥Ã¥¯¤Ïµá¤á¤é¤ì¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¥³¥¹¥Ñ¤Î¤¤¤¤¤â¤Î¤òÁª¤Ó¤¿¤¤¤È¤³¤í¡£
¥½¥Ë¡¼¡ÊSONY¡Ë¤«¤éÈ¯Çä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢»ê¤Ã¤Æ¥·¥ó¥×¥ë¤ÊÍÀþ¥¤¥ä¥Û¥óŽ¢IER-EX15CŽ£¡£¤È¤ê¤¢¤¨¤º¥½¥Ë¡¼¤Ê¤é´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¿®Íê´¶¤¬¤¢¤ë¤Î¤â¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¡£
ÀÜÂ³¤ÏUSB-C¤Ç¡¢Ä¹¤µ¤ÏÌó1.2¥á¡¼¥È¥ë¡¢¥±¡¼¥Ö¥ë¤Ë¤Ï¥Þ¥¤¥¯ÆâÂ¢¤Î¥ê¥â¥³¥ó¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥ê¥â¥³¥ó¤Ë¤ÏÊªÍý¥Ü¥¿¥ó¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢²»ÎÌ¤äºÆÀ¸¡¿°ì»þÄä»ß¤â´¶³ÐÅª¤ËÁàºî²ÄÇ½¡£¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹¥¤¥ä¥Û¥ó¤Ë¤è¤¯¤¢¤ë¡¢¥¿¥Ã¥Á¥»¥ó¥µ¡¼¼°¤ÎÁàºî¤Ï¡¢¸í¥¿¥Ã¥×¤Ê¤É¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢ÊªÍý¥Ü¥¿¥ó¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ï¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
ÍÀþÀÜÂ³¤Ê¤é¡¢½¼ÅÅ¤ÎÉ¬Í×¤â¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹¥¤¥ä¥Û¥ó¤Î½¼ÅÅ¤¬ÀÚ¤ì¤¿¤È¤ÍÑ¤Ë¡¢Í½È÷¤È¤·¤Æ¥Ð¥Ã¥°¤ËÇ¦¤Ð¤»¤Æ¤ª¤¯¤Î¤Ë¤â¤è¤µ¤½¤¦¡£
²Á³Ê¤âÀÇ¹þ3,190 ±ß¤È¼ê¤Î½Ð¤·¤ä¤¹¤¤ÃÍÃÊ¡£¥·¥ó¥×¥ë¤æ¤¨¤Ë°Â¿´´¶¤Î¤¢¤ë¥¤¥ä¥Û¥ó¡£¥á¡¼¥«¡¼¤Î¿®Íê´¶¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢ÌÂ¤Ã¤¿¤éŽ¢IER-EX15CŽ£¤òÁª¤ó¤Ç¤ß¤ë¡¢¤È¤¤¤¦ÁªÂò»è¤â¤¢¤ê¤Ê¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
3Àé±ß¤ÇÇã¤¨¤ëSONY¤ÎŽ¢ÍÀþ¥¤¥ä¥Û¥óŽ£¡£½¼ÅÅ¤·¤Ê¤¯¤Æ¤¤¤¤¤Î¤¬¡¢°ì¼þ²ó¤Ã¤ÆÊØÍø
Ãæ¹âÀ¸¤Ë¿Íµ¤¤ÎÍÀþ¥¤¥ä¥Û¥ó
¿Íµ¤¤Î¤â¤Î¤Ë¤Ï¡¢ÍýÍ³¤¬¤¢¤ë¡£Çä¤ì¤Æ¤¤¤ë¥¤¥ä¥Û¥ó¤ËÃíÌÜ¤·¤Æ¤ß¤ë¤È¤¤¤¦¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤ç¤¦¡©
ºòº£Çä¤ì¹Ô¤¤¬¤¤¤¤¤³¤È¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¥¤¥ä¥Û¥ó¤Î¤Ò¤È¤Ä¤¬¡¢AZLA¤ÎÍÀþ¥¤¥ä¥Û¥óŽ¢TRINITYŽ£¤Ç¤¹¡£²Á³Ê¤Ï2,200±ß¤È¤«¤Ê¤ê°Â¤¤¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢²»¤¬¥·¥ã¡¼¥×¤Ç¥¯¥ê¥¢¤«¤ÄÄã°è¤â°µ¤Î¤¢¤ë»Å¾å¤¬¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Äã°è¡õ¹â°è¤¬¥Þ¥¹¥¯¤µ¤ì¤ä¤¹¤¤Áû¤¬¤·¤¤¾ì½ê¤Ç¤â¥µ¥¦¥ó¥É¤ÎÂ¸ºß´¶¤¬Çö¤ì¤Ë¤¯¤¯¡¢ÄÌ¶Ð¤äÄÌ³Ø¤ËÅ¬¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¸À¤¨¤ë¥¤¥ä¥Û¥ó¤Ç¤¹¡£
Çä¤ì¹Ô¤¹¥Ä´¤ÎÍýÍ³¤ÏÈÎÏ©¤ò³ÈÂç¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤¢¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£Á´¹ñ¤ÎLOFT¤ÇÈÎÇä¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¡¢Ãæ¹âÀ¸¤Î´Ö¤ËTRINITY¤¬ÃÎ¤ìÅÏ¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£³Î¤«¤Ë¡¢¤³¤Î²Á³Ê¤Ê¤éÃæ¹âÀ¸¤Ç¤â¼ê¤¬½Ð¤·¤ä¤¹¤¤¡£
USB Type-C¥¿¥¤¥×¡Ê¥Þ¥¤¥¯¤Ä¤¡Ë¤Ê¤é¥¤¥ä¥Û¥óÃ¼»Ò¤¬¤Ê¤¤¥¹¥Þ¥Û¤Ë¤âÄ¾·ë²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤òµ¤¤Ë¤¹¤ëÉ¬Í×¤â¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹¥¤¥ä¥Û¥óÆÃÍ¤ÎºÙ¤«¤Ê¥Õ¥é¥¹¥È¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤«¤é¤â²òÊü¤µ¤ì¤½¤¦¡£¥È¥ì¥ó¥É¤òÄÉ¤Ã¤Æ¤ß¤ë¤Î¤â¤Ò¤È¤Ä¤ÎÁªÂò»è¤È¸À¤¨¤Þ¤¹¤Í¡£
Á´¹ñ¤ÎÃæ¹âÀ¸¤ËÃÎ¤ìÅÏ¤Ã¤ÆÇä¤ê¾å¤²¾å¾º¤ÊÍÀþ¥¤¥ä¥Û¥ó