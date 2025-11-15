¤Á¤ã¤ó¤ß¤Ê¤ÈHANA¤¬¹ÈÇò²ñ¸«ÉñÂæÎ¢¤Ç¤ï¤Á¤ã¤ï¤Á¤ã¡ª¥É¥ì¥¹¥¢¥Ã¥×»Ñ¤Ç½¸¹ç¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¸ø³«
¢£¥½¥í¥·¥ç¥Ã¥È¤â¸ø³«
NHK¡ØÂè76²óNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡Ù¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤¬11·î14Æü¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¡¢½é½Ð±é¤Î¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤¬½Ð¾ì²Î¼êÈ¯É½²ñ¸«¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢Æ±ÊüÁ÷¶É¤Î²ÎÈÖÁÈ¡ØVenue101¡Ù¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ë¤Æ¡¢²ñ¸«¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¤Á¤ã¤ó¤ß¤Ê¡ßHANA¤ÎÉñÂæÎ¢¥·¥ç¥Ã¥È¤Ê¤É①～⑤
¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ÏHANA¤¬¡¢¥×¥í¥Ç¥åー¥µー¤Ç¤¢¤ë¤Á¤ã¤ó¤ß¤Ê¤ò°Ï¤ó¤À¥·¥ç¥Ã¥È¡£ÀµÌÌ¤ò¸«¤¿¥¥á´é»Ñ¤È¡¢É½¾ð¤òÊø¤·¤¿¤ï¤Á¤ã¤ï¤Á¤ã¥·¥ç¥Ã¥È¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
ÊÌÅê¹Æ¤Ç¤Ï¡¢¤Û¤«¤Ë¤â¤Á¤ã¤ó¤ß¤Ê¥½¥í¥·¥ç¥Ã¥È¤äHANA¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤â¸ø³«Ãæ¡£¤¢¤ï¤»¤Æ¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤è¤¦¡£