¡Ö´Ú¹ñ¤Ï±¿Å¾¹Ó¤¤¡×¤ÈÆüËÜ¤ÇÂÎ¸³ÃÌÂ³¡¹¡á´Ú¹ñ¥Í¥Ã¥È¡ÖÄ¾¤¹¤Ù¤¡×¡Ö¶¯²½¤·¤Ê¤¤¤È´Ú¹ñ¿Í¤â´í¸±¡×
13Æü¡¢´Ú¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¡¦´Ú¹ñÆüÊó¤Ï´Ú¹ñ¤òË¬¤ì¤¿ÆüËÜ¿Í´Ñ¸÷µÒ¤¬¸òÄÌ»ö¸Î¤Ë´¬¤¹þ¤Þ¤ì¤¿¥Ë¥å¡¼¥¹¤¬Áê¼¡¤¤¤À¤³¤È¤«¤é¡¢ÆüËÜ¤Î¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¾å¤Ç´Ú¹ñ¤Î¸ø¶¦¸òÄÌ¤È¸òÄÌÊ¸²½¤ËÂÐ¤¹¤ëÉÔ°Â¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
µ»ö¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Î¥Ý¡¼¥¿¥ë¥µ¥¤¥È¤Ç´Ú¹ñ¤Ç¤Î»ö¸Î¤ò°·¤Ã¤¿¥Ë¥å¡¼¥¹¤ËÂ¿¤¯¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¤³¤È¤ò¾Ò²ð¡£¡ÖÌë¤Ë¶â±º¶õ¹Á¤«¤é¥Û¥Æ¥ë¤Ø¸þ¤«¤¦¥¿¥¯¥·¡¼¤¬»þÂ®130¥¥í°Ê¾å¤ÇÁö¹Ô¤·¡¢ËÜÅö¤Ë¶²ÉÝ¤ò´¶¤¸¤¿¡£¥¹¥Ô¡¼¥É¤â¹Ó¤µ¤â¿Ò¾ï¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÀµÄ¾¤â¤¦¾è¤ê¤¿¤¯¤Ê¤¤¡×¡ÖÁÛÁü°Ê¾å¤ËÍÉ¤ì¤Æ¡¢Æ±¾è¤·¤Æ¤¤¤¿ÆüËÜ¿Í4¿ÍÁ´°÷¤¬µ¤Ê¬¤ò°¤¯¤·¤¿¡×¤Ê¤É¡¢´Ú¹ñ¤Î¥¿¥¯¥·¡¼¤ÎÍðË½¤Ê±¿Å¾¤òÁÊ¤¨¤ëÀ¼¤¬ÌÜÎ©¤Ã¤¿¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
¥¿¥¯¥·¡¼¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¥Ð¥¹¤Î±¿Å¾¤ËÂÐ¤¹¤ëÉÔËþ¤ÎÀ¼¤âÂ¿¤¯¡¢¡ÖµÒ¤ò¾è¤»¤Æ¤¤¤ë°Õ¼±¤¬¤Ê¤¤¤Î¤«¤È»×¤¦¤Û¤É¹Ó¤«¤Ã¤¿¡×¡Ö¤Ä¤«¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤ÈÅ¾¤Ó¤½¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤Û¤ÉÍÉ¤ì¤¿¡×¤È¤¤¤Ã¤¿°Õ¸«¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤Þ¤¿¡¢¼ÖÀþÊÑ¹¹¤Î¶¯°ú¤µ¤ä³ä¤ê¹þ¤ß¤Ê¤É¡¢´Ú¹ñ¤ÎÆ»Ï©Ê¸²½Á´ÈÌ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÆüËÜ¤ÈÈæ¤Ù¤ë¤È¤ä¤Ï¤ê±¿Å¾¤¬¹Ó¤¤¡×¤È¤Î»ØÅ¦¤â¸«¤é¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£
´Ú¹ñ¤Ç¤ÏÆüËÜ¿Í´Ñ¸÷µÒ¤¬¸òÄÌ»ö¸Î¤ËÁø¤¦¥±¡¼¥¹¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤ª¤ê¡¢º£·î2Æü¤Ë¤Ï¡¢¥½¥¦¥ë¡¦ÅìÂçÌç¡Ê¥È¥ó¥Ç¥à¥ó¡Ë±ØÉÕ¶á¤Ç¼ò¤Ë¿ì¤Ã¤¿±¿Å¾¼Ô¤¬²£ÃÇÊâÆ»¤òÅÏ¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÆüËÜ¿ÍÊìÌ¼¤ò¤Ï¤Í¡¢Êì¿Æ¤¬»àË´¡¢Ì¼¤â½Å½ý¤òÉé¤Ã¤¿¡£¤Þ¤¿10·î¤Ë¤Ï¡¢70Âå¤Î¥¿¥¯¥·¡¼±¿Å¾¼ê¤¬±¿Å¾Áàºî¤ò¸í¤êÃæ±ûÀþ¤ò±Û¤¨¤ÆÂÐ¸þ¼Ö¤È¾×ÆÍ¡¢¾è¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÆüËÜ¿ÍÉ×ÉØ¤ÈÀ¸¸å9¥«·î¤ÎÌ¼¤¬Éé½ý¤¹¤ë»ö¸Î¤âÈ¯À¸¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ´Ú¹ñ¤Î¥Í¥Ã¥È¥æ¡¼¥¶¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö´Ú¹ñ¤Î±¿Å¾¤¬¹Ó¤¤¤Î¤Ï»ö¼Â¡£³°¹ñ¿Í¤¬ÉÝ¤¬¤ë¤Î¤âÅöÁ³¡×¡Ö¥¿¥¯¥·¡¼¤ÎÍðË½¤Ê±¿Å¾¤ÏËÜÅö¤ËÄ¾¤¹¤Ù¤¡£´Ñ¸÷Î©¹ñ¤òÌÜ»Ø¤¹¤Ê¤éÉ¬¿Ü¡×¡Ö¥Ð¥¹¤âµÞÄä¼Ö¤¬Â¿¤¤¡£´Ú¹ñ¿Í¤Ç¤âÉÝ¤¤»þ¤¬¤¢¤ë¡×¡Ö»ö¸Î¤¬Â³¤¤¤Æ¤ë¤Î¤ò¸«¤ë¤È¡¢¸òÄÌ°ÂÁ´¶µ°é¤ò¤â¤Ã¤È¶¯²½¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¤è¤Í¡×¡Ö³°¹ñ¿Í¤¬ÉÔ°Â¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤ÏÍý²ò¤Ç¤¤ë¡£°ìÉô¤Î±¿Å¾¼ê¤Î¤»¤¤¤Ç¹ñ¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤¬²¼¤¬¤ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢¡Ö¥¿¥¯¥·¡¼±¿Å¾¼ê¤Î¹âÎð²½ÌäÂê¤ò¤É¤¦¤Ë¤«¤·¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¡Ö¥¿¥¯¥·¡¼¤Ï»þ´Ö¤ËÄÉ¤ï¤ì¤Æ¤à¤Á¤ã¤¹¤ë±¿Å¾¼ê¤¬Â¿¤¤¡£¹½Â¤Åª¤ÊÌäÂê¤ò²ò¾Ã¤¹¤ë¤Ù¤¡×¡Ö´Ú¹ñ¤ÏÆ»Ï©¤¬Ê£»¨¡¢¸òÄÌÎÌ¤âÂ¿¤¯¤Æ¤½¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Æ»Ï©»ö¾ð¤Î²þÁ±¤ò¡×¡Ö°û¼ò±¿Å¾¤ÎÈ³Â§¤ò¤â¤Ã¤È¶¯²½¤·¤Ê¤¤¤È´Ñ¸÷µÒ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯´Ú¹ñ¿Í¤â´í¸±¡×¡Ö±¿Å¾¥Þ¥Ê¡¼¤ÏÀÎ¤è¤êÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢¤Þ¤À¡ÈµÞ¡É¤¬Â¿¤¤¡£µÞÈ¯¿Ê¡¢µÞÄä¼Ö¡¢µÞ²ÃÂ®¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤â¸«¤é¤ì¤¿¡£¡ÊËÝÌõ¡¦ÊÔ½¸/Èõ¸ý¡Ë