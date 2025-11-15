¡Ö¥¹¡¼¥Ñ¡¼ÀïÂâ¥·¥ê¡¼¥º¡×½ªÎ»¤ÎÇØ·Ê¤Ë»ØÅ¦¤µ¤ì¤ë²á¹ó»£±Æ¸½¾ì¡È½ÐÀ¤Æ¬¡É¿ûÅÄ¾Úö¤Ï»£±Æ½ê¶á¤¯¤Ë½»¤ß¹þ¤ß¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡Ö²á¾êÏ«Æ¯¡×¤ÎÁÊ¤¨¤â
¡¡10·î30Æü¡¢¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¤Ç50Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤ÆÂ³¤¤¤Æ¤¤¿¡Ö¥¹¡¼¥Ñ¡¼ÀïÂâ¥·¥ê¡¼¥º¡×¤¬½ªÎ»¤¹¤ë¤ÈÊó¤¸¤é¤ì¤¿¡£ÇØ·Ê¤Ë¤Ï»ëÄ°¼Ô¤Ç¤¢¤ë»Ò¤É¤â¤Î¿ô¤¬¸º¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾õ¶·¤ä¡¢°áÁõ¤ä±é½Ð¤Ë¤«¤«¤ëÀ©ºîÈñ¤Î¹âÆ¤Ê¤É¤¬¤¢¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£°ìÊý¡¢¼ý±×À¤È¤ÏÊÌ¤ËÆÃ»£·Ï¤ÎÈÖÁÈ¤Î¡¢»£±Æ¸½¾ì¤Î²á¹ó¤µ¤ò»ØÅ¦¤¹¤ëÀ¼¤â½Ð¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡X¾å¤Ç¤Ï¡¢
¡ÔÆÃ»£¤ÏÍ½»»¤âÏ«Æ¯´Ä¶¤âµ´²á¹ó¤À¤«¤é¤¤¤Ä¤«¤³¤¦¤Ê¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¿¡Õ
¡Ô¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ÎÊý¡¹¤â¤Û¤ó¤ÈÂçÊÑ¤Ê¤ó¤À¤è¤Í¤§¡¢¤½¤ì¤ò50Ç¯Â³¤±¤Æ¤¤¿¤Î¤Ë¤ÏÆ¬¤¬²¼¤¬¤ê¤Þ¤¹¡Õ
¡¡¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬Ê¹¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢Æ±¤¸Åì±Ç¤¬À©ºî¤¹¤ë¡Ø²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥·¥ê¡¼¥º¡Ù¤â¤½¤Î»£±Æ¤¬¤¿¤¤¤Ø¤ó¤Ê¤Î¤Ï¤è¤¯ÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥·¥ê¡¼¥º½Ð¿ÈÇÐÍ¥¤Î½ÐÀ¤Æ¬¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢¡Ø²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼W¡Ù¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ë¤Ç¶Í»³Îú¤È¥À¥Ö¥ë¼ç±é¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¿ûÅÄ¾Úö¤µ¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¿ûÅÄ¤µ¤ó¤ÏÁáÄ«¤«¤é¤Î»£±Æ¤¬Â¿¤¤¤¿¤á¡¢Åì±ÇÅìµþ»£±Æ½ê¤Î¤¢¤ëÎýÇÏ¶è¤ÎÂçÀô³Ø±à¤Ë¤Ò¤È¤êÊë¤é¤·¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡¡Åö»þ¡¢¿ûÅÄ¤µ¤ó¤Ï16ºÐ¡£¶¦±é¤·¤¿¶Í»³¤µ¤ó¤Ï¸þ¤«¤¤¤Î¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ë½»¤ó¤Ç¤¤¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤È¤¯¤Ë²°³°¥í¥±¤Î¾ì¹ç¡¢¡ØÆüË×¤Þ¤Ç¡Ù¤È¤¤¤¦¥ê¥ß¥Ã¥È¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¤Þ¤µ¤ËÌëÌÀ¤±¤«¤éÆ°¤¯¡¢¤È¤¤¤¦¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤À¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¡ØNEWS¥Ý¥¹¥È¥»¥Ö¥ó¡Ù¤Îµ»ö¤Ç¡¢¿ûÅÄ¤µ¤ó¤ÎÉã¿Æ¤Î¿·¤µ¤ó¤Ï¡Ô¿¼Ìë¤Ë»£±Æ¤¬½ª¤ï¤Ã¤Æ¡¢ÍâÄ«Áá¤¯¤Ë¥¹¥¿¡¼¥È¡£¤Û¤È¤ó¤É¿²¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡Õ¤È¡¢Åö»þ¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ê·ÝÇ½µ¼Ô¡Ë
¡¡ÉéÃ´¤Ï¿ûÅÄ¤Î¤è¤¦¤Ê±é¼Ô¤Ð¤«¤ê¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ë¤â²¡¤·´ó¤»¤Æ¤¤¤ë¡£2023Ç¯¤Ë¤Ï¡Ö²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥·¥ê¡¼¥º¡×¤ÇAP¡Ê¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡Ë¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤¿½÷À¤¬¥»¥¯¥Ï¥é¡¦²á¾êÏ«Æ¯¤òÁÊ¤¨¤ëºÛÈ½¤òµ¯¤³¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö½÷À¤Ï2019Ç¯¤ËÆþ¼Ò¤·¡¢¡Ø²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥ê¥Ð¥¤¥¹¡Ù¤ÎAP¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Ï«Æ¯ÁÈ¹ç¤ÎÁí¹ç¥µ¥Ý¡¼¥È¥æ¥Ë¥ª¥ó¤Înote¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë½÷À¤ÎÁÊ¤¨¤Ë¤è¤ë¤È¡¢1Æü13»þ´Ö°Ê¾åÆ¯¤¯¤³¤È¤¬Åö¤¿¤êÁ°¤À¤Ã¤¿¤Èµ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¤Û¤«¤Î¸½¾ì¤Ç¼õ¤±¤¿ÃËÀ¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤«¤é¤Î¥»¥¯¥Ï¥éÈï³²¤âµ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£½÷À¤ÏµÙ¿¦¤ò·Ð¤Æ2022Ç¯10·î¤ËÂà¼Ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Æ±Ç¯12·î¤ËÅì±Ç¤Ï¥»¥¯¥Ï¥é¤òÇ§Äê¤·¡¢½÷À¤Ë¼Õºá¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ºÛÈ½¤Ï¸½ºß¤â¿Ê¹ÔÃæ¤Ç¤¹¡×¡Ê¥¹¥Ý¡¼¥Ä»æµ¼Ô¡Ë
¡¡ÆÃ»£·ÏÈÖÁÈ¤Ï»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ë¤È¤Ã¤Æ¿Íµ¤¤Î¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤ÎÎ¢¤Ë¤Ï²á¹ó¤ÊÀ©ºîÂÎÀ©¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤À¡£·ÝÇ½¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤Ï¤³¤¦¸ì¤ë¡£
¡Ö·ë¶É¤Î¤È¤³¤í¡¢ÈÖÁÈÀ©ºîÍ½»»¤ÎÌäÂê¤È¤¤¤¨¤Þ¤¹¡£½áÂô¤ÊÍ½»»¤¬¤¢¤ì¤Ð¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤â´ËÏÂ¤Ç¤¡¢¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÅÔ¹ç¤Ë¤âÇÛÎ¸¤Ç¤¤Þ¤¹¡£ÅöÁ³¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ÎÏ«Æ¯»þ´Ö¤â¸º¤é¤»¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¡Ø¥¹¡¼¥Ñ¡¼ÀïÂâ¡Ù¤Î¸å¤ÏÆÃ»£¤Î·º»ö¤â¤Î¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦ÊóÆ»¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤¤¤º¤ì¤Ë¤»¤è¡¢¸½¾ì¤Î²þÁ±¤ÏÉ¬Í×¤Ç¤·¤ç¤¦¡×
¡¡»Ò¤É¤â¤Î¤¿¤Á¤Î¾Ð´é¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢¤Þ¤º¤Ï¸½¾ì¤¬¾Ð´é¤Ë¤Ê¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¡£