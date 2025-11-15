Ä¹Þ¼¹ä¡¡ÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤Ç°¦ÃÎ¸ø±é¤ÎÅöÆüÃæ»ß¤òÈ¯É½¡Ö°å»Õ¤«¤é¤Î¿ÇÃÇ¤Î¤¦¤¨ËÜÆü¤Î¸ø±é¤Ï´í¸±¤ÈÈ½ÃÇ¡×
¡¡¥·¥ó¥¬¡¼¡¦¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿¡¼¤ÎÄ¹Þ¼¹ä(69)¤Î¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤¬15Æü¤Ë¹¹¿·¤µ¤ì¡¢¤³¤ÎÆü¡¢³«ºÅ¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤¿°¦ÃÎ¸ø±é¤òÃæ»ß¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£Ä¹Þ¼¤ÏÁáÄ«¤«¤éÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤òÁÊ¤¨¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ç¡Ö11/15(ÅÚ) ¤Ë³«ºÅ¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤·¤¿TSUYOSHI NAGABUCHI 7 NIGHTS SPECIAL in ARENA °¦ÃÎ¸ø±é¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤ÆËÜÆüÁáÄ«¤è¤êÄ¹Þ¼¹ä¤¬ÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤òÁÊ¤¨ÉÂ±¡¤Ë¤Æ¼£ÎÅ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢°å»Õ¤«¤é¤Î¿ÇÃÇ¤Î¤¦¤¨ËÜÆü¤Î¸ø±é¤Ï´í¸±¤ÈÈ½ÃÇ¤·¤¿°Ù¡¢¤ä¤à¤òÆÀ¤ºËÜÆü¤Î¸ø±é¤ÏÃæ»ß¤¹¤ë»ö¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÈ¯É½¡£
¡¡¡Ö¸ø±é¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤Ê¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤¿³§¤µ¤Þ¡¢´Ø·¸¼Ô¤Î³§¤µ¤Þ¤Ë¤Ï¡¢ÂçÊÑ¤Ê¤´ÌÂÏÇ¤È¤´¿´ÇÛ¤ò¤ª¤«¤±¤·¡¢¿´¤è¤ê¤ªÏÍ¤Ó¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×¤È¼Õºá¤·¤¿¡£
¡¡¸½»þÅÀ¤Ç¡¢¤¢¤¹16Æü¤Î¸ø±é¤Ï³«ºÅ¤¹¤ëÍ½Äê¤È¤·¡¢15Æü¸ø±é¤Î¥Á¥±¥Ã¥È¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ëÍè¾ìÍ½Äê¼Ô¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢16Æü¸ø±é¤ª¤è¤Ó28Æü³«ºÅ¤Î²£ÉÍ¸ø±é¤Ø¤Î¿¶ÂØÂÐ±þ¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£