¡Ö¤¦¤ï¡Á¡ªÃËÁ°¤ä¤Ê¡×¸ÅÅÄÆØÌé»á¤¬ÌÀ¤«¤·¤¿¹ÓÌÚÂçÊåÉü³èÅÐÈÄÉñÂæÎ¢¡¡»ý¤Áµå¤âÃÎ¤é¤º¡¢¤Ö¤Ã¤Ä¤±¤Ç¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼
¡¡¸µ¥ä¥¯¥ë¥È´ÆÆÄ¤Î¸ÅÅÄÆØÌé»á¡Ê60¡Ë¤¬15Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¡Ö¥·¥ç¥¦¥¢¥Ã¥×¥Ê¥¤¥¿¡¼60¼þÇ¯¡¡Ì¾µå²ñ¥é¥¸¥ª¡×¡ÊÅÚÍË¸å5¡¦20¡Ë¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¡£1992Ç¯¤Ëµå³¦¤ÇÂç¤¤ÊÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤À¹ÓÌÚÂçÊåÉü³èÅÐÈÄ¤ÎÉñÂæÎ¢ÈëÏÃ¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¥ä¥¯¥ë¥È¤Ò¤È¶Ú18Ç¯´Ö¥×¥ì¡¼¤·¡¢Áª¼ê·óÇ¤´ÆÆÄ¤âÌ³¤á¤¿¸ÅÅÄ»á¡£¸½Ìò»þÂå¤Ï¥»¡¦¥ê¡¼¥°½é¤È¤Ê¤ëÊá¼ê¤Ç¤Î¼ó°ÌÂÇ¼Ô¤Ëµ±¤¯¤Ê¤ÉÄÌ»»2097°ÂÂÇ¤òÊü¤Á¡¢5ÅÙ¤Î¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¤È4ÅÙ¤ÎÆüËÜ°ì¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¡£¸À¤ï¤º¤ÈÃÎ¤ì¤¿¥ì¥¸¥§¥ó¥ÉÁª¼ê¤À¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê¸ÅÅÄ»á¡£ÈÖÁÈ¤Î¿Ê¹ÔÌò¤òÌ³¤á¤¿±ì»³¸÷µª¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡Ê63¡Ë¤«¤é¡ÖËº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤¤¢¤Î¥Ò¥Ã¥È¡×¤È¤Î¥È¡¼¥¯¥Æ¡¼¥Þ¤¬Í¿¤¨¤é¤ì¤ë¤È¡¢¥ä¥¯¥ë¥È¤¬1978Ç¯¤Î½éÍ¥¾¡°ÊÍè14Ç¯¤Ö¤ê2ÅÙÌÜ¤ÎÍ¥¾¡¤òÃ£À®¤·¤¿1992Ç¯¡¢9·î24Æü¤Î¹ÅçÀï¡Ê¿ÀµÜ¡Ë¤ÇÊü¤Ã¤¿µÕÅ¾2¥é¥ó¤òµó¤²¤¿¡£
¡¡¼Â¤Ï¤³¤Î»î¹ç¡¢Éª¤ä¹ø¤Ê¤ÉÁê¼¡¤°¸Î¾ã¤ÇÄ¹¤¤¥ê¥Ï¥Ó¥êÀ¸³è¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡È¹Ã»Ò±à¤Î¥¢¥¤¥É¥ë¡É¹ÓÌÚÂçÊåÅê¼ê¤¬4Ç¯¡Ê1541Æü¡Ë¤Ö¤ê¤Ë1·³ÅÐÈÄ¤ò²Ì¤¿¤·¤¿»î¹ç¡£
¡¡Åö»þ¥×¥í3Ç¯ÌÜ¤Ê¤¬¤é°ìÅÙ¤â2·³À¸³è¤òÁ÷¤Ã¤¿¤³¤È¤Î¤Ê¤¤¸ÅÅÄ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¹ÓÌÚ¤Ï¤Û¤È¤ó¤ÉÏÃ¤·¤¿¤³¤È¤â¤Ê¤¤1³ØÇ¯¾å¤ÎÀèÇÚ¡£ÅöÁ³¤Ê¤¬¤é¥Ü¡¼¥ë¤ò¼õ¤±¤¿¤³¤È¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤â¡¢»î¹çÁ°¤Ë¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤ÇÂÇ¤Á¹ç¤ï¤»¤¹¤ëÀèÈ¯¤È¤Ï°ã¤¤¡¢¤³¤Î»þ¤Î¹ÓÌÚ¤Ï¥ê¥ê¡¼¥ÕÅÐÈÄ¡£¤Ê¤ó¤ÎÍ½È÷ÃÎ¼±¤â¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¤Ö¤Ã¤Ä¤±ËÜÈÖ¤Ç7²óÅÓÃæ¤«¤é¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤òÁÈ¤à¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö¤¦¤ï¡Á¡ª¹ÓÌÚÂçÊåÃËÁ°¤ä¤Ê¡×¡£¥Þ¥¦¥ó¥É¤ËÎ©¤Ã¤¿Èþ¤·¤¤»Ñ¤Ë¸«¤È¤ì¤ëÊá¼ê¡¦¸ÅÅÄ¡£ÂÇÀÊ¤Ë¤Ï¹¾Æ£ÃÒ¤¬Æþ¤Ã¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢¥Õ¥ë¥«¥¦¥ó¥È¡£»Íµå³Ð¸ç¤Ç¥Õ¥©¡¼¥¯¥Ü¡¼¥ë¤Î¥µ¥¤¥ó¤ò½Ð¤¹¤È¡¢¹¾Æ£¤Ï¶õ¿¶¤ê»°¿¶¡£¥Ô¥ó¥Á¤òÃ¦½Ð¤·¤¿¡£
¡¡¤À¤¬¡¢¤¢¤È¤«¤é¹ÓÌÚËÜ¿Í¤ËÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤ë¤È¡Ö²¶¥Õ¥©¡¼¥¯¥Ü¡¼¥ëÅê¤²¤Ê¤¤¤ó¤À¤è¤Í¡×¡£»ý¤Áµå¤òÃÎ¤é¤Ê¤¤Êá¼ê¡¦¸ÅÅÄ¤Î¥µ¥¤¥ó¤Ë¥¨¥¤¥ä¡ª¤È¹ÓÌÚ¤¬É¬»à¤Ë¥Ü¡¼¥ë¤ò¶´¤ó¤ÇÅê¤²¤¿¥Õ¥©¡¼¥¯¤¬¡Ö¤¤ì¤¤¤ËÍî¤Á¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¡Ê¸ÅÅÄ»á¡Ë¤È¤Þ¤µ¤«¤ÎÉñÂæÎ¢¤¬ÌÀ¤«¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¡Ö¥Ô¥ó¥Á¤òÃ¦½Ð¤·¤¿¤½¤Î¤¢¤È¤ËËÍ¤¬µÕÅ¾2¥é¥ó¤òÂÇ¤Ã¤¿¤Î¤«¤Ê¡×¡£¤³¤Î»î¹ç¤Ë¾¡¤Ã¤¿¥ä¥¯¥ë¥È¤ÏÅö»þ3°Ì¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¤³¤Î°ìÀï¤¬¥¿¡¼¥Ë¥ó¥°¥Ý¥¤¥ó¥È¤È¤Ê¤ê¡¢ºÇ½ªÅª¤ËÍ¥¾¡¤Ç¤¤¿¤Î¤À¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¡ÖÂÇ¤Ã¤¿»þ¤â¸À¤¤¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢¹ÓÌÚÂçÊå¤¬²æ¡¹¤ÎµßÀ¤¼ç¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Ï¤º¤À¡¢¤È¡×¤È¸ÅÅÄ»á¡£¡Ö¤¤¤Þ¤À¤Ë¤¤¤¤¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤À¤Ã¤¿¤Ê¤¡¡Ä¤È¡×¤È²û¤«¤·¤½¤¦¤Ë²óÁÛ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£