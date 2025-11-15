ÆüËÜ½é³«ºÅ¤ÎÅìµþ¥Ç¥Õ¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯³«²ñ¼°¡¢ÆüËÜÁª¼êÃÄ¤Ï¾Ð´é¤ÇÆþ¾ì¤·¼êÏÃ¤ÇÁª¼êÀëÀÀ ¡ª °ìÀÄãØ¤¬¹ñ²ÎÀÆ¾§
¢£Åìµþ2025¥Ç¥Õ¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯ ³«²ñ¼°¡Ê15Æü¡¢ÅìµþÂÎ°é´Û¡Ë
ÆüËÜ¤Ç½é¤á¤Æ¤Î³«ºÅ¤È¤Ê¤ë¡ÖÅìµþ2025¥Ç¥Õ¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¡×¤Î³«²ñ¼°¤¬15Æü¡¢¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
¡È¥Ç¥Õ¡áDeaf=Ê¹¤³¤¨¤Ê¤¤¡¦Ê¹¤³¤¨¤Ë¤¯¤¤¡É¡£Ä°³Ð¾ã³²¼Ô¤Î¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤Î¤¿¤á¤Î¹ñºÝ¥¹¥Ý¡¼¥ÄÂç²ñ¡Ö¥Ç¥Õ¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¡×¡£ÆüËÜÁª¼êÃÄ¤ÏÁíÀª 268 ¿Í¡£26Æü¤Þ¤Ç21¶¥µ»¤¬Åìµþ¡¢ÀÅ²¬¡¢Ê¡Åç¤Î²ñ¾ì¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢Á´¤Æ¤Î¶¥µ»¤ËÆüËÜ¿ÍÁª¼ê¤¬½Ð¾ì¤¹¤ë¡£
¤³¤ÎÆü¤ÎÍ¼Êý¤«¤éÅìµþÂÎ°é´Û¤Ç»Ï¤Þ¤Ã¤¿³«²ñ¼°¡£80¤ò¤³¤¨¤ë¹ñ¤ÈÃÏ°è¤¬Æþ¾ì¤·¡¢ºÇ¸å¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¤Î¤¬³«ºÅ¹ñ¤ÎÆüËÜ¡£´ú¼ê¤Î¡¢¥Ç¥Õ¶õ¼ê¤ÇÁ°²óÂç²ñ¡¢·Á¤ÈÁÈ¼ê¤ÎÎ¾¼ïÌÜ¤Ç¶â¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¾®ÁÒÎÃ¡Ê25¡Ë¤òÀèÆ¬¤Ë¡¢ÀÖ¤Î¥¸¥ã¡¼¥¸¤Ë¹õ¤Î¥Ñ¥ó¥Ä¤òÍú¤¤¤¿ÆüËÜÁª¼êÃÄ¤Ï¡¢¹õ¤¤Ë¹»Ò¤ò¼ê¤Ë¼è¤Ã¤Æ¿¶¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¾Ð´é¤ÇÆþ¾ì¹Ô¿Ê¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£
1924Ç¯¤Ë¥Õ¥é¥ó¥¹¤Î¥Ñ¥ê¤ÇÂè1²ó¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥Ç¥Õ¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¡£2025Ç¯¤ÎÅìµþÂç²ñ¤ÇµÇ°¤¹¤Ù¤100¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ë¡£Î¦¾å¶¥µ»ÂåÉ½¤Î»³ÅÄ¿¿¼ù¡Ê28¡Ë¤È¥Æ¥³¥ó¥É¡¼ÂåÉ½¡¦À±ÌîË¨¡Ê21¡Ë¤Î2¿Í¤¬¼êÏÃ¤ÇÁª¼êÀëÀÀ¤ò¹Ô¤¤¡¢²Î¼ê¤Î°ìÀÄãØ¤¬¹ñ²ÎÀÆ¾§¤¹¤ë¤Ê¤É³«²ñ¼°¤ÏÂç¤¤¤ËÀ¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
¥Ç¥Õ¥µ¥Ã¥«¡¼¤ä¥ª¥ê¥¨¥ó¥Æ¡¼¥ê¥ó¥°¤Ê¤É´û¤Ë¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¶¥µ»¤â¤¢¤ë¤¬¡¢16Æü¤«¤éËÜ³ÊÅª¤Ë¡ÖÀ¤³¦°ì¡×¤ò¤«¤±¤¿¥Ç¥Õ¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤ÎÀï¤¤¤¬»Ï¤Þ¤ë¡£
¡ö¼Ì¿¿¤Ï¡¢Åìµþ¥Ç¥Õ¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯³«²ñ¼°¤ÇÆþ¾ì¤¹¤ëÆüËÜÁª¼êÃÄ