¡ÚNARIAGARI¡Û¹Ä¼£¼çºË¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï£Ë£Ï·èÃåÏ¢Â³¡Ö¤É¤ó¤É¤óÀ®¤ê¾å¤¬¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¡×
àÀ¤³¦¤ÎÅÄÃæá¤³¤È¹Ä¼£¡Ê£³£¶¡Ë¤¬£Ã£Å£Ï¤È¤·¤Æ¼çºË¤¹¤ë³ÊÆ®µ»¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö£Î£Á£Ò£É£Á£Ç£Á£Ò£É¡¡£Ö£Ï£Ì¡¥£µ¡×¤¬£±£µÆü¡¢Âçºå¡¦£Ç£Ï£Ò£É£Ì£Ì£Á¡¡£È£Á£Ì£Ì¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
¡¡Âç²ñÁ°¡¢³«²ñ¼°¤Ç½Ð¾ìÁª¼ê¤È¤È¤â¤Ë¥ê¥ó¥°¤Ë¾å¤¬¤Ã¤¿¹Ä¼£¤Ï¡ÖÃÏÊý¤«¤éËÍ¤òÄ¶¤¨¤ëÁª¼ê¤¬¤â¤Ã¤È¤â¤Ã¤È½Ð¤Æ¤¤Æ¤Û¤·¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤¤¤¤»î¹ç¤ò¤·¤Æ¤É¤ó¤É¤ó¤³¤ÎÉñÂæ¤«¤éÀ®¤ê¾å¤¬¤ëÁª¼ê¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ì¤¿¤é¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£Ì¿¤ò¤«¤±¤ÆÀ®¤ê¾å¤¬¤ëÌ´¤òÊú¤¨¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÁª¼ê¤Ë·ãÎå¤Î¸ÀÍÕ¤À¡£Á´£±£²»î¹ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¤È£Ë£Ï·èÃå¤¬Â³¤¡¢¥á¥¤¥ó¤Ç¤Ï¼ÆÅÄÄ¾ºÈ¤¬ÍªÎ¤¤Ë¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¤Î±¦¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤òÆÍ¤»É¤·¤Æ£Ë£Ï¤Ç¡¢¾Þ¶â£±£°£°Ëü±ß¤ò¥²¥Ã¥È¤·¤¿¡£
¡¡¼ÆÅÄ¤Ï¡Ö£±£°£°Ëü¼è¤Ã¤¿¤¾¡ª¡×¤È¶½Ê³¤·¤Ê¤¬¤é¶«¤Ö¡£º£¸å¤Ë¸þ¤±¤Æ¡ÖËÍ¤¬£Î£Á£Ò£É£Á£Ç£Á£Ò£É¤Î´ÇÈÄÁª¼ê¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡££Î£Á£Ò£É£Á£Ç£Á£Ò£É¤Ç¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤·¤â¤Ã¤È¤â¤Ã¤ÈÂç¤¤¯¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£
¡¡Âç²ñ¤ò½ª¤¨¤Æ¹Ä¼£¤Ï¡Ö¤è¤¯£Ò£É£Ú£É£Î¤Îºç¸¶¼ÒÄ¹¤¬¸À¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¾¡¤Á¤Ã¤×¤êÉé¤±¤Ã¤×¤ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡£ËÍ¤â»à¤Ì¤Û¤É²ù¤·¤¤¤Û¤É¤ËÉé¤±¤Æ¤¤¿¤ó¤Ç¡£¤½¤ì¤Ç¤â¤Ï¤¤¤Ä¤¯¤Ð¤Ã¤Æ¤Ç¤â¼þ¤ê¤Ë´¶¼Õ¤òËº¤ì¤º¤ä¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤±¤Ð¡¢ºÇÄã¸Â¡¢·Á¤Ë¤Ï¤Ê¤ë¤È»×¤¦¤ó¤Ç¡¢º£ÆüÉé¤±¤¿Áª¼ê¤â¾¡¤Ã¤¿Áª¼ê¤âµ¤¤ò°ú¤Äù¤á¤Æ¤É¤ó¤É¤óÀ®¤ê¾å¤¬¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÁí³ç¤·¤¿¡£