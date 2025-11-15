ÂÎ½Å100¥¥í¤Î·§¤Ë¡Ä·²ÇÏ¤Î»³ÎÓ¤Ç¼íÎÄÃæ¤ÎÃËÀ¡Ê60¡Ë½±¤ï¤ì´é¤ò¥±¥¬¤¹¤ë½Å½ý¡¡µÜ¾ë¤Ç¤Ï½»ÂðÉÕ¶á¤Ç2Æ¬¤Î·§È¯¸«¤µ¤ì¶î½ü
µÜ¾ë¡¦ÀçÂæ»Ô¤Î½»Âð¶á¤¯¤Ç15ÆüÄ«¡¢ÂÎÄ¹1¥á¡¼¥È¥ë¤Û¤É¤Î¥¯¥Þ1Æ¬¤¬¤ï¤Ê¤Ë¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¡¢Ìó7»þ´Ö¸å¤Ë¶î½ü¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
ÀçÂæ»ÔÀÄÍÕ¶è¤Î½»Âð¶á¤¯¤Î³Á¤ÎÌÚ¤Î¾å¤Ç¡¢¿È¤ò¤è¤¸¤ë¤è¤¦¤ËË½¤ì¤ë¤Î¤ÏÂÎÄ¹1¥á¡¼¥È¥ë¤Û¤É¤Î¿Æ¥°¥Þ¤Ç¤¹¡£
¤¹¤°¶á¤¯¤Ç¤Ï¡¢ÊÌ¤ÎÌÚ¤ËÅÐ¤Ã¤Æ¤¤¤ë»Ò¥°¥Þ1Æ¬¤â³ÎÇ§¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¥¯¥Þ¤¬¸«¤Ä¤«¤Ã¤Æ¤«¤éÌó6»þ´ÖÈ¾¸å¤Î¸á¸å0»þ50Ê¬¤´¤í¡¢¿Æ¥°¥Þ¤È»Ò¥°¥Þ¤ËËã¿ì½Æ¤ò·â¤Á¡¢Ì²¤é¤»¡¢¤½¤Î¸å¤Þ¤â¤Ê¤¯2Æ¬¤ò¶î½ü¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤±¤¬¤ò¤·¤¿¿Í¤Ï¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢·²ÇÏ¡¦Æ£²¬»Ô¤Î»³ÎÓ¤Ç¤Ï¡¢60ºÐ¤ÎÃËÀ¤¬ÂÎ½Å100kg¤Û¤É¤ÎÂç¿Í¤È¤ß¤é¤ì¤ë¥¯¥Þ¤Ë½±¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
ÃËÀ¤Ï´é¤Ë½ý¤òÉé¤¤½Å½ý¤Ç¤¹¡£
·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢15Æü¤Ï¼íÎÄ²ò¶ØÆü¤ÇÃËÀ¤ÏÃç´Ö5¿Í¤È¼íÎÄ¤ò¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥¯¥Þ¤Ë¸þ¤±¤ÆÈ¯Ë¤¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢¥¯¥Þ¤¬½±¤Ã¤Æ¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£