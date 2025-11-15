¥¹¥Ô¡¼¥É¥ï¥´¥ó°æ¸ÍÅÄ¤ÎÈþ¿ÍºÊ¡¢½é¤á¤Æ¤Î¥Þ¥¿¥Ë¥Æ¥£¥Õ¥©¥È¸ø³« É×ÉØ¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¡Ö°¦¤¬°î¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¡ÖÍýÁÛ¤Î2¿Í¡×
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/11/15¡Û¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦¥¹¥Ô¡¼¥É¥ï¥´¥ó°æ¸ÍÅÄ½á¤ÎºÊ¤Ç¥â¥Ç¥ë¤ÎËªÃ«Úç³¤¤¬11·î14Æü¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¡£½é¤á¤Æ»£±Æ¤·¤¿¥Þ¥¿¥Ë¥Æ¥£¥Õ¥©¥È¤ò¸ø³«¤·¡¢È¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥¹¥Ô¥ï°æ¸ÍÅÄ¤Î33ºÐºÊ¡Ö°¦¤¬°î¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×½é¥Þ¥¿¥Ë¥Æ¥£¥Õ¥©¥È¤ÇÉ×ÉØ2¥·¥ç¥Ã¥È
Âè2»ÒÇ¥¿±Ãæ¤ÎËªÃ«¤Ï¡Ö½é¤á¤Æ¤Î¥Þ¥¿¥Ë¥Æ¥£¥Õ¥©¥È¤ò»£¤Ã¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÄÖ¤ê¡¢¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¡£¡Ö¤ªÊ¢¤¬Âç¤¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Ë¤Ä¤ì1¿ÍÌÜ¤ÎÇ¥¿±Ãæ¤Î¤³¤È¤â»×¤¤½Ð¤·¤Æ¡¢¤³¤ó¤ÊÂº¤¤»þ´Ö¤äµ¤»ý¤Á¤ò·Á¤Ë»Ä¤»¤¿¤é¤È»×¤¦¤è¤¦¤Ë¡×¤È¡¢»£±Æ¤Ë»ê¤Ã¤¿»×¤¤¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¡Ö¤¤¤Ä¤«¸«ÊÖ¤·¤¿¤È¤¡¢»Ò¤É¤â¤ä½á¤µ¤ó¤È°ì½ï¤Ë2¿Í¤ò¼ø¤«¤ì¤¿¤³¤È¤Î´î¤Ó¤òÏÃ¤»¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¡×¤ÈÌ¤Íè¤Ø¤ÎÁÛ¤¤¤âÄÖ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¼Ì¿¿¤Ç¤Ï¹¬¤»¤½¤¦¤Ê¾Ð´é¤òÉâ¤«¤Ù¤ëËªÃ«¤È°æ¸ÍÅÄ¤ÎÉ×ÉØ¥·¥ç¥Ã¥È¤âÅº¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡ÖÉ×ÉØ¤Î¶õµ¤´¶¤¬Í¥¤·¤¤¡×¡Ö¾Ð´é¤¬ÁÇÅ¨¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¹¬¤»¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡×¡Ö»þ´Ö¤ò·Á¤Ë»Ä¤¹¤Ã¤ÆÁÇÅ¨¡×¡Ö°¦¤¬°î¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¡ÖÍýÁÛ¤Î2¿Í¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
°æ¸ÍÅÄ¤ÈËªÃ«¤Ï¡¢8Ç¯¤Î¸òºÝ´ü´Ö¤ò·Ð¤Æ2022Ç¯9·î¤Ë·ëº§¡£2024Ç¯7·î¤ËÂè1»ÒÃË»ù¤¬ÃÂÀ¸¤·¡¢2025Ç¯7·î27Æü¤ËÂè2»ÒÇ¥¿±¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
