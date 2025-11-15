¡Ö¥ß¥¹¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹´ØÀ¾³Ø±¡¡×¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ê¥¹¥È¡¦Ä¹Ã«Éô¿÷Çµ¤ÎÁÇ´é¤ËÇ÷¤ë¡ÚÂç³Ø¥³¥ó¥Æ¥¹¥È2025ÆÃ½¸¡Û
「ミスキャンパス関西学院2025」エントリーNo.5長谷部陽乃（はせべ・ひなの）さんのインタビュー。
¡Ú¼Ì¿¿¡Ûº£Ç¯¤âÈþÃËÈþ½÷Â·¤¤¡Ö¥ß¥¹¡¦¥ß¥¹¥¿¡¼¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹´ØÀ¾³Ø±¡¡×¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ê¥¹¥È10¿Í
³ØÉô¡¿³ØÇ¯¡§¼Ò²ñ³ØÉô¡¿2Ç¯
½Ð¿ÈÃÏ¡§ÂçºåÉÜ
ÃÂÀ¸Æü¡§11·î8Æü
¼ñÌ£¡§1¿Í±Ç²è¡¢¥Ñ¥óºî¤ê
ÆÃµ»¡§¥À¥ó¥¹¡¢¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥È
¹¥¤¤Ê¿©¤ÙÊª¡§Éã¤Îºî¤Ã¤¿½Õ´¬¤¤äÊì¤¬ºî¤Ã¤¿¥¡¼¥Þ¥«¥ì¡¼¤Ê¤É¡¢¤ª²È¤Ç¿©¤Ù¤ë¤´ÈÓ¤¬¹¥¤¤Ç¤¹¡£
¹¥¤¤Ê¸ÀÍÕ¡ÊºÂ±¦¤ÎÌÃ¡Ë¡§¤ä¤é¤Ê¤¤¸å²ù¤è¤ê¤ä¤ë¸å²ù
ºÇ¶á¥Ï¥Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¡§ºÇ¶á¤Ï¡¢ËÜÅÄ¼ÓÍè¤Á¤ã¤ó¤äYouTuber¤Î¤Ò¤Þ¤Ò¤Þ¤Á¤ã¤ó¤ÎInstagram¤ò¸«¤ë¤³¤È¤Ë¥Ï¥Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Åê¹Æ¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¤È¸µµ¤¤ò¤â¤é¤¨¤¿¤ê¡¢¼«Ê¬¤â´èÄ¥¤í¤¦¤Ã¤Æ»×¤¨¤¿¤ê¤·¤Æ¡¢Æü¡¹¤Î¾®¤µ¤Ê³Ú¤·¤ß¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½ ¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¤Ë»²²Ã¤·¤¿¤¤Ã¤«¤±¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
»ä¤Ï¤º¤Ã¤È¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ÎÌ´¤Ë¸þ¤«¤¦Ãæ¤Ç¡¢¡Ö¿ÍÁ°¤Ç¼«Ê¬¤òÉ½¸½¤¹¤ëÎÏ¡×¤ä¡ÖÅÁ¤¨¤ëÎÏ¡×¤ò¤â¤Ã¤ÈËá¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¡¢¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¤Ø¤ÎÄ©Àï¤ò·è¤á¤Þ¤·¤¿¡£Ä©Àï¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤¹¤´¤¯Í¦µ¤¤¬¤¤¤ë¤±¤ì¤É¡¢¤³¤Î·Ð¸³¤¬¼«Ê¬¤òÂç¤¤¯À®Ä¹¤µ¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È¿®¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤ëÊý¡¹¤Ë´¶¼Õ¤òÆÏ¤±¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
¡½ ¤´¼«¿È¤Î¶¯¤ß¡¦¥¢¥Ô¡¼¥ë¥Ý¥¤¥ó¥È¤òµó¤²¤ë¤È¤·¤¿¤é¡©
»ä¤Î¶¯¤ß¤Ï¡¢¿ÍÁ°¤ÇÉ½¸½¤¹¤ë¤³¤È¤òÄÌ¤·¤Æ¡ÖÁÛ¤¤¤òÆÏ¤±¤ëÎÏ¡×¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£Ãæ¹â6Ç¯´Ö¤Î¥À¥ó¥¹Éô¤äÂç³Ø¤«¤é»Ï¤á¤¿¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥È¤ÇÇÝ¤Ã¤¿É½¸½ÎÏ¤Ï¡¢»ä¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤«¤±¤¬¤¨¤Î¤Ê¤¤ÎÏ¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢³Ø¶È¤äÉô³èÆ°¡¢¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¤òÎ¾Î©¤·¤Ê¤¬¤éÄ©Àï¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¥³¥Ä¥³¥Ä¤ÈÅØÎÏ¤òÀÑ¤ß½Å¤Í¤ëÎÏ¤ä¡¢ºÇ¸å¤Þ¤Ç¤ä¤êÈ´¤¯Ç´¤ê¶¯¤µ¤â¿È¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤¿¡£¿Í¤È´Ø¤ï¤ë¤³¤È¤¬Âç¹¥¤¤Ç¡¢¾Ð´é¤òÆÏ¤±¤ë»þ´Ö¤Ë¹¬¤»¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤ë¤Î¤â»ä¤é¤·¤µ¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤«¤é¤âÌ´¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¡¢ÁÇÄ¾¤Ë¡¢¤½¤·¤Æ³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤éÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
¡½ ¥¹¥¿¥¤¥ë¥¡¼¥×¤ä¥Ü¥Ç¥£¥±¥¢¡¢È©¤Î¥±¥¢¤Ê¤É¡¢¿´¤¬¤±¤Æ¤¤¤ëÈþ¤ÎÈë·í¤¬¤¢¤ì¤Ð¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
»ä¤¬¿´¤¬¤±¤Æ¤¤¤ë¡ÈÈþ¤ÎÈë·í¡É¤Ï¡¢ËèÆü¤Î¾®¤µ¤ÊÀÑ¤ß½Å¤Í¤òÂçÀÚ¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£¥¹¥¿¥¤¥ë¥¡¼¥×¤Î¤¿¤á¤ËÌµÍý¤Ê¿©»öÀ©¸Â¤Ï¤»¤º¡¢¥Ð¥é¥ó¥¹¤ÎÎÉ¤¤¿©»ö¤ä¿åÊ¬¤ò¤·¤Ã¤«¤êÀÝ¤ë¤³¤È¤ò°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ü¥Ç¥£¥±¥¢¤Ç¤Ï¡¢¤ªÉ÷Ï¤¾å¤¬¤ê¤Î¥¹¥È¥ì¥Ã¥Á¤ä¥Þ¥Ã¥µ¡¼¥¸¤ò·ç¤«¤µ¤º¡¢È©¤Î¥±¥¢¤Ï¡ÖÊÝ¼¾Âè°ì¡×¤Ç¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¥¹¥¥ó¥±¥¢¤òÃúÇ«¤ËÂ³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½ Æ´¤ì¤ÎÍÌ¾¿Í¤Ï¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
Æ´¤ì¤ÎÍÌ¾¿Í¤Ï¡¢ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¤Î¿åËÎËãÈþ¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤È¡¢¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥¿¡¼¤ÎËÜÅÄ¿¿ô¥¤µ¤ó¤Ç¤¹¡£ ¿åËÎ¥¢¥Ê¤Ï¡¢¿Æ¤·¤ß¤ä¤¹¤µ¤È²¹¤«¤µ¤ò»ý¤Á¤Ê¤¬¤é¤â¿Ä¤Î¤¢¤ë¸ÀÍÕ¤Ç¿Í¤Î¿´¤ò¼æ¤¤Ä¤±¤ë¤È¤³¤í¤ËÆ´¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»ä¤â¾Íè¡¢»ëÄ°¼Ô¤ÎÊý¤Ë´ó¤êÅº¤¨¤ë¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£ ¤Þ¤¿¡¢¿¿ô¥¤µ¤ó¤ÏÉ¹¾å¤Ç¤Î¤·¤Ê¤ä¤«¤ÊÉ½¸½ÎÏ¤ä¡¢¸«¤Æ¤¤¤ë¿Í¤ò¾Ð´é¤Ë¤¹¤ë²Ú¤ä¤«¤µ¤¬Ì¥ÎÏÅª¤Ç¡¢»ä¼«¿È¤â¥¹¥±¡¼¥È¤òÄÌ¤·¤Æ¤½¤¦¤·¤¿É½¸½¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½ ¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¤ÎÆÉ¼Ô¤ÎÃæ¤Ë¤Ïº£¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÉÔ°Â¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤ëÆÉ¼Ô¤¬¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿ÆÉ¼Ô¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¿ÍÀ¸¤ÎÃæ¤Ç¡ÖÈá¤·¤ß¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤¿¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¡×¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
»ä¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¡¢²ù¤·¤¯¤Æµã¤¤¤¿¤ê¡¢Íî¤Á¹þ¤ó¤À¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÆÃ¤Ë¿·¤·¤¯Ä©Àï¤·¤¿¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥È¤Ç¤Ï¡¢Ãæ¹â6Ç¯´ÖÂ³¤±¤¿¥À¥ó¥¹¤È¤Ï°ã¤¤¾å¼ê¤¯¤Ç¤¤Ê¤¯¤Æ¡Ö»ä¤Ë¤ÏÌµÍý¤«¤â¡×¤È»×¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Ç¤¹¤¬¡¢¡Ö¤½¤ì¤Ç¤â¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¡ª¡×¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤ËÁÇÄ¾¤Ë¤Ê¤êÂ³¤±¤ë¤È¡¢¾¯¤·¤º¤Ä¤Ç¤¤ë¤³¤È¤¬Áý¤¨¤Æ¡¢¼«¿®¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¾å¼ê¤Ë¤Ç¤¤Ê¤¤¤â¤É¤«¤·¤µ¤äÉÔ°Â¤ò´°Á´¤Ë¤Ê¤¯¤¹¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢ÁÇÄ¾¤Êµ¤»ý¤Á¤òÂç»ö¤Ë¤·¤Æ°ìÊâ¤òÆ§¤ß½Ð¤»¤Ð¡¢É¬¤ºÁ°¤Ë¿Ê¤á¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡ª
¡½ ¾Íè¤ÎÌ´¤ä¡¢ÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤ë¿ÊÏ©¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
»ä¤Î¾Íè¤ÎÌ´¤Ï¡¢¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£¾®³ØÀ¸¤Îº¢¤«¤é¤º¤Ã¤ÈÆ´¤ì¤Æ¤¤¿¿¦¶È¤Ç¡¢¿Í¤ÎÁÛ¤¤¤ä½ÐÍè»ö¤ò¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¯¡¢¤½¤·¤Æ²¹¤«¤¯ÅÁ¤¨¤é¤ì¤ëÂ¸ºß¤ËÌ¥ÎÏ¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤À³Ø¤Ö¤³¤È¤Ï¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤Î¥ß¥¹¥³¥ó¤Ç¤ÎÄ©Àï¤â¡¢¼«Ê¬¤ÎÉ½¸½ÎÏ¤ä¿Í¤Ë´ó¤êÅº¤¦ÎÏ¤òËá¤¯ÂçÀÚ¤Ê·Ð¸³¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸ÀÍÕ¤òÄÌ¤·¤Æ¾Ð´é¤äÍ¦µ¤¤òÆÏ¤±¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢ÁÇÄ¾¤Êµ¤»ý¤Á¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Ê¤¬¤é¡¢Ì´¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ°ìÊâ¤º¤Ä¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
¡½ ¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹ÆÉ¼Ô¤ÎÃæ¤Ë¤Ïº£¡¢Ì´¤òÄÉ¤¤¤«¤±¤Æ¤¤¤ëÆÉ¼Ô¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤Þ¤¹¡£ºÇ¸å¤Ë¡¢Ä¹Ã«Éô¤µ¤ó¤Î¡ÖÌ´¤ò³ð¤¨¤ëÈë·í¡×¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
»ä¤¬»×¤¦¡ÈÌ´¤ò³ð¤¨¤ëÈë·í¡É¤Ï¡¢ÁÇÄ¾¤Êµ¤»ý¤Á¤ò¿®¤¸¤Æ¡¢°ìÊâ¤òÆ§¤ß½Ð¤·Â³¤±¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£»ä¼«¿È¡¢Ä©Àï¤¹¤ëÃæ¤ÇÉÔ°Â¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ê¡Ö¤Ç¤¤Ê¤¤¤«¤â¡×¤È»×¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤¹¤¬¡Ö¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¡ª¡×¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤ËÀµÄ¾¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÂ³¤±¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢¾¯¤·¤º¤ÄÀ®Ä¹¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤Æ¼«¿®¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£Ì´¤Ï°ìÅÙ¤Ë³ð¤¦¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¾®¤µ¤ÊÄ©Àï¤ÎÀÑ¤ß½Å¤Í¤Ç¶á¤Å¤¤¤Æ¤¤¤¯¤â¤Î¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢ÆÉ¼Ô¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Ë¤â¡Ö¼«Ê¬¤Îµ¤»ý¤Á¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¡¢¤Þ¤º°ìÊâÆ§¤ß½Ð¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
¡½ ¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¤Ë»²²Ã¤·¤¿¤¤Ã¤«¤±¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
»ä¤Ï¤º¤Ã¤È¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ÎÌ´¤Ë¸þ¤«¤¦Ãæ¤Ç¡¢¡Ö¿ÍÁ°¤Ç¼«Ê¬¤òÉ½¸½¤¹¤ëÎÏ¡×¤ä¡ÖÅÁ¤¨¤ëÎÏ¡×¤ò¤â¤Ã¤ÈËá¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¡¢¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¤Ø¤ÎÄ©Àï¤ò·è¤á¤Þ¤·¤¿¡£Ä©Àï¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤¹¤´¤¯Í¦µ¤¤¬¤¤¤ë¤±¤ì¤É¡¢¤³¤Î·Ð¸³¤¬¼«Ê¬¤òÂç¤¤¯À®Ä¹¤µ¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È¿®¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤ëÊý¡¹¤Ë´¶¼Õ¤òÆÏ¤±¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
¡½ ¤´¼«¿È¤Î¶¯¤ß¡¦¥¢¥Ô¡¼¥ë¥Ý¥¤¥ó¥È¤òµó¤²¤ë¤È¤·¤¿¤é¡©
»ä¤Î¶¯¤ß¤Ï¡¢¿ÍÁ°¤ÇÉ½¸½¤¹¤ë¤³¤È¤òÄÌ¤·¤Æ¡ÖÁÛ¤¤¤òÆÏ¤±¤ëÎÏ¡×¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£Ãæ¹â6Ç¯´Ö¤Î¥À¥ó¥¹Éô¤äÂç³Ø¤«¤é»Ï¤á¤¿¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥È¤ÇÇÝ¤Ã¤¿É½¸½ÎÏ¤Ï¡¢»ä¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤«¤±¤¬¤¨¤Î¤Ê¤¤ÎÏ¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢³Ø¶È¤äÉô³èÆ°¡¢¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¤òÎ¾Î©¤·¤Ê¤¬¤éÄ©Àï¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¥³¥Ä¥³¥Ä¤ÈÅØÎÏ¤òÀÑ¤ß½Å¤Í¤ëÎÏ¤ä¡¢ºÇ¸å¤Þ¤Ç¤ä¤êÈ´¤¯Ç´¤ê¶¯¤µ¤â¿È¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤¿¡£¿Í¤È´Ø¤ï¤ë¤³¤È¤¬Âç¹¥¤¤Ç¡¢¾Ð´é¤òÆÏ¤±¤ë»þ´Ö¤Ë¹¬¤»¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤ë¤Î¤â»ä¤é¤·¤µ¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤«¤é¤âÌ´¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¡¢ÁÇÄ¾¤Ë¡¢¤½¤·¤Æ³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤éÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
¡½ ¥¹¥¿¥¤¥ë¥¡¼¥×¤ä¥Ü¥Ç¥£¥±¥¢¡¢È©¤Î¥±¥¢¤Ê¤É¡¢¿´¤¬¤±¤Æ¤¤¤ëÈþ¤ÎÈë·í¤¬¤¢¤ì¤Ð¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
»ä¤¬¿´¤¬¤±¤Æ¤¤¤ë¡ÈÈþ¤ÎÈë·í¡É¤Ï¡¢ËèÆü¤Î¾®¤µ¤ÊÀÑ¤ß½Å¤Í¤òÂçÀÚ¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£¥¹¥¿¥¤¥ë¥¡¼¥×¤Î¤¿¤á¤ËÌµÍý¤Ê¿©»öÀ©¸Â¤Ï¤»¤º¡¢¥Ð¥é¥ó¥¹¤ÎÎÉ¤¤¿©»ö¤ä¿åÊ¬¤ò¤·¤Ã¤«¤êÀÝ¤ë¤³¤È¤ò°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ü¥Ç¥£¥±¥¢¤Ç¤Ï¡¢¤ªÉ÷Ï¤¾å¤¬¤ê¤Î¥¹¥È¥ì¥Ã¥Á¤ä¥Þ¥Ã¥µ¡¼¥¸¤ò·ç¤«¤µ¤º¡¢È©¤Î¥±¥¢¤Ï¡ÖÊÝ¼¾Âè°ì¡×¤Ç¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¥¹¥¥ó¥±¥¢¤òÃúÇ«¤ËÂ³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½ Æ´¤ì¤ÎÍÌ¾¿Í¤Ï¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
Æ´¤ì¤ÎÍÌ¾¿Í¤Ï¡¢ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¤Î¿åËÎËãÈþ¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤È¡¢¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥¿¡¼¤ÎËÜÅÄ¿¿ô¥¤µ¤ó¤Ç¤¹¡£ ¿åËÎ¥¢¥Ê¤Ï¡¢¿Æ¤·¤ß¤ä¤¹¤µ¤È²¹¤«¤µ¤ò»ý¤Á¤Ê¤¬¤é¤â¿Ä¤Î¤¢¤ë¸ÀÍÕ¤Ç¿Í¤Î¿´¤ò¼æ¤¤Ä¤±¤ë¤È¤³¤í¤ËÆ´¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»ä¤â¾Íè¡¢»ëÄ°¼Ô¤ÎÊý¤Ë´ó¤êÅº¤¨¤ë¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£ ¤Þ¤¿¡¢¿¿ô¥¤µ¤ó¤ÏÉ¹¾å¤Ç¤Î¤·¤Ê¤ä¤«¤ÊÉ½¸½ÎÏ¤ä¡¢¸«¤Æ¤¤¤ë¿Í¤ò¾Ð´é¤Ë¤¹¤ë²Ú¤ä¤«¤µ¤¬Ì¥ÎÏÅª¤Ç¡¢»ä¼«¿È¤â¥¹¥±¡¼¥È¤òÄÌ¤·¤Æ¤½¤¦¤·¤¿É½¸½¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¡Ä¹Ã«Éô¿÷Çµ¤µ¤ó¤¬Èá¤·¤ß¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤¿ÊýË¡
¡½ ¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¤ÎÆÉ¼Ô¤ÎÃæ¤Ë¤Ïº£¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÉÔ°Â¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤ëÆÉ¼Ô¤¬¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿ÆÉ¼Ô¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¿ÍÀ¸¤ÎÃæ¤Ç¡ÖÈá¤·¤ß¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤¿¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¡×¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
»ä¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¡¢²ù¤·¤¯¤Æµã¤¤¤¿¤ê¡¢Íî¤Á¹þ¤ó¤À¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÆÃ¤Ë¿·¤·¤¯Ä©Àï¤·¤¿¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥È¤Ç¤Ï¡¢Ãæ¹â6Ç¯´ÖÂ³¤±¤¿¥À¥ó¥¹¤È¤Ï°ã¤¤¾å¼ê¤¯¤Ç¤¤Ê¤¯¤Æ¡Ö»ä¤Ë¤ÏÌµÍý¤«¤â¡×¤È»×¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Ç¤¹¤¬¡¢¡Ö¤½¤ì¤Ç¤â¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¡ª¡×¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤ËÁÇÄ¾¤Ë¤Ê¤êÂ³¤±¤ë¤È¡¢¾¯¤·¤º¤Ä¤Ç¤¤ë¤³¤È¤¬Áý¤¨¤Æ¡¢¼«¿®¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¾å¼ê¤Ë¤Ç¤¤Ê¤¤¤â¤É¤«¤·¤µ¤äÉÔ°Â¤ò´°Á´¤Ë¤Ê¤¯¤¹¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢ÁÇÄ¾¤Êµ¤»ý¤Á¤òÂç»ö¤Ë¤·¤Æ°ìÊâ¤òÆ§¤ß½Ð¤»¤Ð¡¢É¬¤ºÁ°¤Ë¿Ê¤á¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡ª
¢¡Ä¹Ã«Éô¿÷Çµ¤µ¤ó¤ÎÌ´¤ò³ð¤¨¤ëÈë·í
¡½ ¾Íè¤ÎÌ´¤ä¡¢ÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤ë¿ÊÏ©¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
»ä¤Î¾Íè¤ÎÌ´¤Ï¡¢¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£¾®³ØÀ¸¤Îº¢¤«¤é¤º¤Ã¤ÈÆ´¤ì¤Æ¤¤¿¿¦¶È¤Ç¡¢¿Í¤ÎÁÛ¤¤¤ä½ÐÍè»ö¤ò¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¯¡¢¤½¤·¤Æ²¹¤«¤¯ÅÁ¤¨¤é¤ì¤ëÂ¸ºß¤ËÌ¥ÎÏ¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤À³Ø¤Ö¤³¤È¤Ï¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤Î¥ß¥¹¥³¥ó¤Ç¤ÎÄ©Àï¤â¡¢¼«Ê¬¤ÎÉ½¸½ÎÏ¤ä¿Í¤Ë´ó¤êÅº¤¦ÎÏ¤òËá¤¯ÂçÀÚ¤Ê·Ð¸³¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸ÀÍÕ¤òÄÌ¤·¤Æ¾Ð´é¤äÍ¦µ¤¤òÆÏ¤±¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢ÁÇÄ¾¤Êµ¤»ý¤Á¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Ê¤¬¤é¡¢Ì´¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ°ìÊâ¤º¤Ä¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
¡½ ¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹ÆÉ¼Ô¤ÎÃæ¤Ë¤Ïº£¡¢Ì´¤òÄÉ¤¤¤«¤±¤Æ¤¤¤ëÆÉ¼Ô¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤Þ¤¹¡£ºÇ¸å¤Ë¡¢Ä¹Ã«Éô¤µ¤ó¤Î¡ÖÌ´¤ò³ð¤¨¤ëÈë·í¡×¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
»ä¤¬»×¤¦¡ÈÌ´¤ò³ð¤¨¤ëÈë·í¡É¤Ï¡¢ÁÇÄ¾¤Êµ¤»ý¤Á¤ò¿®¤¸¤Æ¡¢°ìÊâ¤òÆ§¤ß½Ð¤·Â³¤±¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£»ä¼«¿È¡¢Ä©Àï¤¹¤ëÃæ¤ÇÉÔ°Â¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ê¡Ö¤Ç¤¤Ê¤¤¤«¤â¡×¤È»×¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤¹¤¬¡Ö¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¡ª¡×¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤ËÀµÄ¾¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÂ³¤±¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢¾¯¤·¤º¤ÄÀ®Ä¹¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤Æ¼«¿®¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£Ì´¤Ï°ìÅÙ¤Ë³ð¤¦¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¾®¤µ¤ÊÄ©Àï¤ÎÀÑ¤ß½Å¤Í¤Ç¶á¤Å¤¤¤Æ¤¤¤¯¤â¤Î¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢ÆÉ¼Ô¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Ë¤â¡Ö¼«Ê¬¤Îµ¤»ý¤Á¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¡¢¤Þ¤º°ìÊâÆ§¤ß½Ð¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
