À¾Â¼ÊâÇµ²Ì¡¢¥·¥ç¡¼¥Ñ¥ó¤«¤éÈþµÓ¥¹¥é¥ê¡ÖµÓåºÎï¤¹¤®¡×¡ÖÈ´·²¥¹¥¿¥¤¥ë¡×¤ÈÈ¿¶Á
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/11/15¡Û¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÀ¾Â¼ÊâÇµ²Ì¤¬11·î14Æü¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¡£½Ð±éÈÖÁÈ¤ÎÊó¹ð¤Ç¡¢¥·¥ç¡¼¥È¥Ñ¥ó¥Ä»Ñ¤òÈäÏª¤·¡¢ÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÀ¾Â¼ÊâÇµ²Ì¡ÖÈ´·²¥¹¥¿¥¤¥ë¡×¥·¥ç¡¼¥Ñ¥ó¤«¤é¤Û¤Ã¤½¤êÈþµÓÈäÏª
À¾Â¼¤Ï¡Ö½Ä·¿¥·¥ç¡¼¥È¥É¥é¥Þ¡Ø¼Ï¤·¤Îºá¡Ù¤Ë°ËÆ£ÈþÆàÌò¤È¤·¤Æ½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÇÛ¿®¥µ¥¤¥È¤Ï¥¢¥×¥ê¡Øpopcorn¡Ù¤«¤é¸«¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¤¼¤Ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È½Ð±éºîÉÊ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊó¹ð¡£¥Ô¥ó¥¯¤È¹õ¤Î¥Ü¡¼¥À¡¼¤Î¥È¥Ã¥×¥¹¤Ë¥·¥ç¡¼¥È¥Ñ¥ó¥Ä¤È¤¤¤¦¥¹¥Ý¡¼¥Æ¥£¡¼¤ÊÁõ¤¤¤Ç¡¢¥¹¥é¥ê¤È¤·¤¿µÓ¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡Ö²Ä°¦¤¹¤®¤ë¡×¡Ö³Ú¤·¤ß¡×¡ÖµÓåºÎï¤¹¤®¡×¡ÖÈ´·²¥¹¥¿¥¤¥ë¡×¤Ê¤É¤ÎÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
À¾Â¼¤Ï¡¢2017Ç¯¤Ë½©¸µ¹¯»á¤¬´ë²è¤·¤¿¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¸ø³«¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥óÈÖÁÈ¡Ö¥é¥¹¥È¥¢¥¤¥É¥ë¡×¤Ë½Ð±é¤·¡¢2022Ç¯5·î¤Þ¤Ç½÷À¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡¦¥é¥¹¥È¥¢¥¤¥É¥ë¤È¤·¤Æ³èÆ°¡£Netflix¤ÇÀ¤³¦ÇÛ¿®Ãæ¤Î¡Ö¥ª¥ª¥«¥ß¤Á¤ã¤ó¤Ë¤ÏñÙ¤µ¤ì¤Ê¤¤¡×¤Ë¤â½Ð±é¤·¡¢Âç¤¤ÊÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤À¡£¸½ºß¤ÏYouTube¡¢¥°¥é¥Ó¥¢¤Ê¤ÉÉý¹¤¯³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¢¡À¾Â¼ÊâÇµ²Ì¡¢¥·¥ç¡¼¥È¥Ñ¥ó¥Ä»ÑÈäÏª
