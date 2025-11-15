°É¡ÊC¡Ë¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹

¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/11/15¡Û½÷Í¥¤Î°É¤¬11·î15Æü¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¡£¥ª¡¼¥ë¥Û¥ï¥¤¥È¤Î¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥È¤«¤éÈþ¤·¤¤µÓ¤òÈäÏª¤·¡¢È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£

¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥ß¥Ë¾æ¤Ç¥ì¥Ù¥Á¥¹¥¿¥¤¥ëºÝÎ©¤Ä

¢¡°É¡¢¥Û¥ï¥¤¥È¥³¡¼¥Ç¤ÇÈþµÓÈäÏª


°É¤Ï¡ÖANTEPRIMA¡÷Milano¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¡¢Çò¤ò´ðÄ´¤È¤·¤¿¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥È¤òÈäÏª¡£¥ß¥Ë¾æ¤Î¥Ü¥È¥à¥¹¤«¤é¤Ï¡¢¥¹¥é¥ê¤È¿­¤Ó¤¿Èþ¤·¤¤µÓ¤¬ºÝÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£

¢¡°É¤ÎÅê¹Æ¤ËÈ¿¶Á


¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¥ì¥Ù¥Á¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¡×¡ÖÉÊ¤¬¤¢¤Ã¤ÆÁÇÅ¨¡×¡ÖµÓ¤¬åºÎï¤¹¤®¤ë¡×¡ÖÇò¤¬»÷¹ç¤¦¡×¡Ö¥¹¥¿¥¤¥ëÈ´·²¤ÇÌÜ¤¬Î¥¤»¤Ê¤¤¡×¡Ö³¬ÃÊ¥·¥ç¥Ã¥È¤¬³¨¤Ë¤Ê¤ê¤¹¤®¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë

