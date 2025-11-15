¡ÖPCËèÆü»ý¤ÁÊâ¤¯¤ÎÂçÊÑ¡×¢ª¡Ú¥ïー¥¯¥Þ¥ó¡Û¤Ç¸«¤Ä¤±¤¿♡¡ÖÍ¥½¨¥ê¥å¥Ã¥¯¡×
ËèÆüPC¤ò»ý¤ÁÊâ¤¯¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¥Ð¥Ã¥°Áª¤Ó¤Ï·ë¹½½ÅÍ×¡£¥Ð¥Ã¥°¤ÎÃæ¤ÇPC¤¬Æ°¤¤¤¿¤ê¡¢±«¤ËÇ¨¤ì¤¿¤ê¡¢¼ýÇ¼¤¬Â¤ê¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¡Ä¡Ä¤Ê¤ó¤ÆÌäÂê¤¬¡£¤½¤ó¤ÊÇº¤ß¤ò²ò·è¤Ç¤¤½¤¦¤Ê¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬¡¢¡Ú¥ïー¥¯¥Þ¥ó¡Û¤ÇÈÎÇäÃæ¡£PC¥Ý¥±¥Ã¥È»ÅÍÍ¤äÙû¿å²Ã¹©ÉÕ¤¤Ê¤É¡¢µ¡Ç½À¤Î¹â¤½¤¦¤Ê¡ÖÍ¥½¨¥ê¥å¥Ã¥¯¡×¤ò¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤ªÃÍÃÊ°Ê¾å¤Îµ¡Ç½À¤ò´°È÷¤·¤¿¥·¥ó¥×¥ë¥ê¥å¥Ã¥¯
¡Ú¥ïー¥¯¥Þ¥ó¡Û¡ÖÙû¿å¥¹¥ê¥à¥Ç¥¤¥Ð¥Ã¥°¡×\1,900¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¥Ç¥¤¥êー¤ËÍê¤ì¤½¤¦¤Ê¥ê¥å¥Ã¥¯¡£¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¤Ë¤è¤ë¤È¡ÖÂçÀÚ¤ÊPC¤ä¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥È¤ò°Â¿´¤·¤Æ»ý¤Á±¿¤Ù¤ë¡¢PCÀìÍÑ¥Ý¥±¥Ã¥È¤ò´°È÷¡×¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤½¤¦¡£ÌëÆ»¤Î°ÜÆ°¤ËÌòÎ©¤Á¤½¤¦¤ÊÈ¿¼Í¥Ù¥ë¥È¡¢Ãæ¤Î²ÙÊª¤ò¾®±«¤«¤é¼é¤ì¤½¤¦¤ÊÙû¿å²Ã¹©ÉÕ¤¤È¡¢¥×¥Á¥×¥é¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤µ¡Ç½¤ò´°È÷¡£¥ê¥å¥Ã¥¯¤òÂÎ¤Ë¥Õ¥£¥Ã¥È¤µ¤»¤ë¤¿¤á¤Î¥Á¥§¥¹¥È¥Ù¥ë¥È¤âÉÕ¤¤¤Æ¤ª¤ê¡¢½Å¤¤PC¤òÆþ¤ì¤Æ¤â¸ª¤ÎÉéÃ´¤ò·Ú¸º¤·¤Æ¤¯¤ì¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¥ª¥Õ¥£¥¹¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë¤â»÷¹ç¤¦ÀöÎý¥Ç¥¶¥¤¥ó
¡Ú¥ïー¥¯¥Þ¥ó¡Û¡Ö¥Ùー¥·¥Ã¥¯¥¢¥ó¥«ー¥ê¥å¥Ã¥¯¡×\2,500¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
ÌµÂÌ¤ÊÁõ¾þ¤¬¤Ê¤¯ÀöÎý¤µ¤ì¤¿°õ¾Ý¤Î¥ê¥å¥Ã¥¯¡£¡ÖA4¥µ¥¤¥º¤Î½ñÎà¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥Îー¥È¥Ñ¥½¥³¥ó¤ä¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥È¤âÆþ¤ë¼ýÇ¼Éô¡×¡Ê¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¤è¤ê¡Ë¤¬¤¢¤ê¡¢Ãæ¤Ç²ÙÊª¤¬¤´¤Á¤ã¤Ä¤¤Ë¤¯¤¤¤Î¤â´ò¤·¤¤¥Ý¥¤¥ó¥È¡£Á°ÌÌ¤Ë¤ÏÂç¤¤á¤Î¥Ý¥±¥Ã¥È¤¬¤¢¤ê¡¢¥¹¥Þ¥Û¤äµ®½ÅÉÊ¤Ê¤É»È¤¦ÉÑÅÙ¤¬¹â¤¤¤â¤Î¤ò¤¹¤°¤Ë¼è¤ê½Ð¤»¤½¤¦¡£¥ª¥Õ¥£¥¹¤Ç¤â±Ç¤¨¤ëÂç¿Í¥ê¥å¥Ã¥¯¤¬Íß¤·¤¤¡¢¤½¤ó¤Ê¿Í¤Ë¤â¤ª¤¹¤¹¤á¤Î°ìÉÊ¤Ç¤¹¡£
·¿¤¯¤º¤ì¤·¤Ë¤¯¤¤¥Ó¥¸¥Í¥¹¥ê¥å¥Ã¥¯
¡Ú¥ïー¥¯¥Þ¥ó¡Û¡Ö·¿¤¯¤º¤ì¤·¤Ë¤¯¤¤¥Ó¥¸¥Í¥¹¥ê¥å¥Ã¥¯¡×\4,900¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¤³¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹¥ê¥å¥Ã¥¯¤Ï¡¢¥Íー¥ß¥ó¥°¤ÎÄÌ¤ê²ÙÊª¤¬¾¯¤Ê¤¯¤Æ¤âÂ¿¤¯¤Æ¤â·Á¤ò¥ー¥×¤·¤Æ¤¯¤ì¤½¤¦¤Ê¹½Â¤¤¬Ì¥ÎÏ¡£PCÍÑ¥¯¥Ã¥·¥ç¥ó¥Ý¥±¥Ã¥ÈÉÕ¤¤Ç¡¢ÄÌ¶Ð¤ä¥ê¥âー¥È¥ïー¥¯°ÜÆ°¤Ë¤â¤Ô¤Ã¤¿¤ê¡£ÇØÌÌ¤È¥·¥ç¥ë¥ÀーÉôÊ¬¤Ï¥á¥Ã¥·¥å»ÅÍÍ¤Ç¡¢Ä¹»þ´ÖÇØÉé¤Ã¤Æ¤â²÷Å¬¤µ¤ò¥ー¥×¤·¤Æ¤¯¤ì¤½¤¦¤Ç¤¹¡£±«¤ÎÆü¤Ë¤â¿´¶¯¤½¤¦¤ÊÂÑ¿å°µ10,000mm¤È¤¤¤¦¤³¤À¤ï¤êµ¡Ç½¤â¡£¥¹¥¿¥¤¥ê¥Ã¥·¥å¤Ê¸«¤¿ÌÜ¤È¹âµ¡Ç½¤òÎ¾Î©¤·¤¿¡¢¤Þ¤µ¤Ë ¡ÈÍ¥½¨¥ê¥å¥Ã¥¯¡É ¤È¸À¤¨¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
Â¿µ¡Ç½¤Ê¤Î¤Ë¥¹¥Þー¥È¡ª ¼ýÇ¼ÎÏÈ´·²¥Ð¥Ã¥°
¡Ú¥ïー¥¯¥Þ¥ó¡Û¡Ö¥¸¥ç¥¤¥ó¥È¥Ð¥Ã¥¯¥Ñ¥Ã¥¯ ¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥¨¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¡×\5,800¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¤Î¥ì¥Ó¥åー200·ïÄ¶¤¨¡¢¡ù4.5¤Î¹âÉ¾²Á¤ò¸Ø¤ë¥ê¥å¥Ã¥¯¡£Ìó33L¤ÎÂçÍÆÎÌ¤Ç¡¢½ÐÄ¥¤äÎ¹¹Ô¤Ë¤âÊØÍø¤½¤¦¡£¥Îー¥ÈPC¤ä½ñÎà¤¬¤¹¤Ã¤Ý¤êÆþ¤ë¼ýÇ¼Éô¤¬¤¢¤ê¡¢¥¬¥¸¥§¥Ã¥È¤Î»ý¤Á±¿¤Ó¤â°Â¿´¡£»ß¿å¥Õ¥¡¥¹¥Êー»ÅÍÍ¤Ç¡¢µÞ¤Ê±«¤Ç¤âÃæ¿È¤ò¥¬ー¥É¤·¤Æ¤¯¤ì¤½¤¦¡£ÆâÂ¦¤ËÊ£¿ô¥Ý¥±¥Ã¥È¤ò´°È÷¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¬¥¸¥§¥Ã¥È¤ä¾®Êª¤òÀ°Íý¤·¤ä¤¹¤½¤¦¤Ê¤Î¤âÌ¥ÎÏ¡£µ¡Ç½ÇÉ¤Ê¤¬¤é¤âÍî¤ÁÃå¤¤¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Ë¤â¥Ç¥¤¥êー¤Ë¤â¤Ê¤¸¤ß¤½¤¦¤Ê°ìÉÊ¤Ç¤¹¡£
writer¡§¾®Âô ÌÄ»Ò