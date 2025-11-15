°¦Ç¤¬¤ªÊ¢¤Î¾å¤Ç¿²¤¿·ë²Ì¡Ä»ô¤¤¼çÇú¾Ð¤Î¡Ø¤Ä¤¯¤·¤Î¤è¤¦¤Ê¸÷·Ê¡Ù¤¬25ËüºÆÀ¸¡Ö¥·¥åー¥ë¤¹¤®¤ÆÌÌÇò¤¤£÷¡×¡ÖÎÞ¤¬½Ð¤½¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤ÈÏÃÂê
»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤Î¤ª¤Ê¤«¤Î¾å¤Çµ¤»ý¤Á¤è¤µ¤½¤¦¤Ë¿²¤ëÇ¡£¤È¤³¤í¤¬¡¢¸ÆµÛ¤Î¤¿¤Ó¤Ë¤æ¤Ã¤¯¤êÍÉ¤ì¤ë¤½¤Î»Ñ¤¬¡¢¤Þ¤ë¤Ç¡Ø¤Ä¤¯¤·¡Ù¤Î¤è¤¦¡ª¡©
¸ø³«¤µ¤ì¤¿Æ°²è¤Ï25.4ËüºÆÀ¸¤òÆÍÇË¤·¡¢¡Ö²Ä°¦¤¹¤®¤ÆÎÞ½Ð¤Æ¤¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡×¡Ö¥·¥åー¥ë¤¹¤®¤ÆÌÌÇò¤¤w¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚÆ°²è¡§°¦Ç¤¬¤ªÊ¢¤Î¾å¤Ç¿²¤¿·ë²Ì¡Ä»ô¤¤¼çÇú¾Ð¤Î¡Ø¤Ä¤¯¤·¤Î¤è¤¦¤Ê¸÷·Ê¡Ù¡Û
»ô¤¤¼ç¤Î¸ÆµÛ¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¤æ¤é¤æ¤é
TikTok¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡Ø¤¦¤ë¤á¤ë¤ÎÆü¾ï¡Ù¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¤Î¤Ï¡Ø¤¦¤ë¡Ù¤¯¤ó¡£ÉáÃÊ¡Ö¤Ý¤±ー¤Ã¤È¤·¤Æ¤ë¡×¤È¾Ò²ð¤µ¤ì¤ë¤¦¤ë¤¯¤ó¤Ï¡¢1ºÐÈ¾¤Î¥·¥ã¥à¥È¥é¤ÎÃË¤Î»Ò¤Ç¤¹¡£
¤³¤ÎÆü¡¢¤¦¤ë¤¯¤ó¤Ï»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤Î¤ª¤Ê¤«¤Î¾å¤Ç¥¹¥ä¥¹¥ä¤È¤ªÃë¿²Ãæ¡£¤ª¤Ê¤«¤ÈÌÓÉÛ¤Î´Ö¤Ë¤Ï¤µ¤Þ¤ê¡¢¤Ê¤ó¤È¤â¹¬¤»¤½¤¦¤Ê¿²´é¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤¬¸ÆµÛ¤¹¤ë¤¿¤Ó¡¢¤¦¤ë¤¯¤ó¤ÎÂÎ¤â¤Õ¤ï¤ê¤È²£ÍÉ¤ì¡£¤½¤Î»Ñ¤Ï¤Þ¤ë¤Ç¡¢½ÕÀè¤ÎÌî¸¶¤ÇÉ÷¤Ë¤½¤è¤°¡Ø¤Ä¤¯¤·¡Ù¤Î¤è¤¦¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¾Ð¤¨¤Ð¾Ð¤¦¤Û¤ÉÍÉ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¥ëー¥×
¼«Ê¬¤Î¤ª¤Ê¤«¤Î¾å¤Ç¡Ø¤Ä¤¯¤·¡Ù¤½¤Ã¤¯¤ê¤ÎÇ¤¬ÍÉ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ä¡Ä¤½¤Î¸÷·Ê¤Ë»×¤ï¤º¾Ð¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¡£¤¹¤ë¤È¾Ð¤¦¤¿¤Ó¤Ë¤ª¤Ê¤«¤¬Æ°¤¡¢¤¦¤ë¤¯¤ó¤ÎÍÉ¤ì¤Ï¤µ¤é¤Ë²ÃÂ®¡ª
¾®¹ï¤ß¤Ë¤æ¤ì¤ë¤¦¤ë¤¯¤ó¤ò¸«¤Æ¡¢¤Þ¤¿¾Ð¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¡£¾Ð¤¨¤Ð¾Ð¤¦¤Û¤ÉÍÉ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¤¤¤¦¡Ø½ª¤ï¤é¤Ê¤¤¥ëー¥×¡Ù¤Ë´Ù¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¡¢¤³¤ó¤Ê¤Ë¤â²Ä°¦¤¯ÍÉ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Ê¤é¡Ä¡Ä¤Ä¤¤¡¢¤ï¤¶¤ÈÍÉ¤é¤·¤Æ³Ú¤·¤ß¤¿¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤âÌµÍý¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
ËßÍÙ¤ê¤·¤Ê¤¬¤é¿²¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤â¡Ä
¤Ä¤¯¤·¤Î¤è¤¦¤Ë¿²Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¦¤ë¤¯¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢ÊÌ¤ÎÆü¤Ë¤Ï¶Ã¤¤Î¿²»Ñ¤òÈäÏª¡£»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤¬¤Õ¤È²£¤ò¸«¤ë¤È¡¢¶Ä¸þ¤±¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÎ¾¼ê¤ò¤×¤é～¤ó¤È¾å¤Ë¿¤Ð¤·¤¿¤¦¤ë¤¯¤ó¤¬¡ª¤½¤ÎÍÍ»Ò¤Ï¤Þ¤µ¤Ë¡ØËßÍÙ¤êÃæ¡Ù¤À¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
Ãë¤ÏÌî¤Ëºé¤¯¤Ä¤¯¤·¤Î¤è¤¦¤ËÍÉ¤ì¡¢Ìë¤ÏÍÙ¤ê¤Ê¤¬¤éÌ²¤ëÃ£¿Í¤Î¤è¤¦¤Ê¤¦¤ë¤¯¤ó¡£ËÜ¿Í¤Ï¤¿¤ÀÌ²¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ó¤Ê¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¿²»Ñ¤Ç»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤äSNS¥æー¥¶ー¤òÏÂ¤Þ¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¤¦¤ë¤¯¤ó¤Ê¤Î¤Ç¤·¤¿¡£
¤Ä¤¯¤·¤Î¤è¤¦¤ËÍÉ¤ì¤ë¤¦¤ë¤¯¤ó¤Î»Ñ¤ÏTikTok¤Ç4Ëü¤¤¤¤¤Í¤Î¹âÉ¾²Á¡ª¡Ö¤³¤ì¤¾¹¬¤»¤ä¡×¡ÖÊ¿ÏÂ¤Î¾ÝÄ§¡×¡Ö¤æ¤ê¤«¤´¤ß¤¿¤¤¤Çµ¤»ý¤Á¤¤¤¤¤Î¤«¤Ê¡©¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤Î¥»¥ó¥¹¤¢¤ë¡Ø¤Ä¤¯¤·¡Ù¤È¤¤¤¦Îã¤¨¤Ë´¶·ã¤·¤¿¥æー¥¶ー¤â¡£
TikTok¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡Ø¤¦¤ë¤á¤ë¤ÎÆü¾ï¡Ù¤Ç¤Ï¡¢¤¦¤ë¤¯¤ó¤ÈËå¤Î¤á¤ë¤Á¤ã¤ó¤Î¤Þ¤Ã¤¿¤ê¤È¤·¤¿Æü¾ï¤¬¸ø³«Ãæ¡£¼¡¤Ï¤É¤ó¤Ê¡È¿²»Ñ¥¢ー¥È¡É¤ò¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤«¡¢º£¸å¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤âÃíÌÜ¤Ç¤¹¡£
¼Ì¿¿¡¦Æ°²èÄó¶¡¡§TikTok¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡Ö¤¦¤ë¤á¤ë¤ÎÆü¾ï¡×¤µ¤Þ
¼¹É®¡§º´¡¹ÌÚ¤¨¤ß¤³
ÊÔ½¸¡§¤Í¤³¤Á¤ã¤ó¥Û¥ó¥Ý¥Ë¥åー¥¹ÊÔ½¸Éô
¢¨ËÜµ»ö¤ÏÅê¹Æ¼Ô¤µ¤Þ¤Îµö²Ä¤òÆÀ¤Æ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£