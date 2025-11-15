ÆüËÜ¿Í½êÂ°¤Î±Ñ¥¯¥é¥Ö¡ÖÃ¯¤«»ß¤á¤é¤ì¤ë¡©¡×¡¡±ÑÍº¤Î²¼¤Ç¶Ã°Û¤ÎÀ®ÀÓ¡Ä¸½ÃÏÃíÌÜ¡Ö¸¶Â§¤ËÃé¼Â¡×
±Ñ2Éô¤Î¥³¥Ù¥ó¥È¥ê¡¼¤¬¼ó°Ì
¡¡¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É2Éô¥³¥Ù¥ó¥È¥ê¡¼¡¦¥·¥Æ¥£¤Î¹¥Ä´¤Ö¤ê¤¬ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡±Ñ±ÒÀ±ÊüÁ÷¡Ö¥¹¥«¥¤¡¦¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡×¤Ï¡Ö¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥·¥Ã¥×¤ÎÏÃÂê¡×¤ÈÂê¤·¤¿ÆÃ½¸¤ÎÃæ¤Ç¡¢¥Õ¥é¥ó¥¯¡¦¥é¥ó¥Ñ¡¼¥É´ÆÆÄ¤¬Î¨¤¤¤ë¥Á¡¼¥à¤Î²÷¿Ê·â¤Ë¿¨¤ì¡¢¡ÖÃ¯¤«¥³¥Ù¥ó¥È¥ê¡¼¤ò»ß¤á¤é¤ì¤ë¤«¡©¡×¤È¡¢¤½¤ÎÀª¤¤¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥³¥Ù¥ó¥È¥ê¡¼¤Ïº£¥·¡¼¥º¥ó³«Ëë¤«¤éÌµÇÔ¤òÂ³¤±¤ë¤¬10·î31Æü¤Î¥ì¥¯¥µ¥àÀï¤Ç2-3¤ÈÇÔ¤ì¡¢º£µ¨½é¤Î¹õÀ±¤òÌ£¤ï¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤³¤«¤éÏ¢¾¡¤ò½Å¤Í¡¢Æ±¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¡Ö¥·¡¼¥º¥ó½é¹õÀ±¤«¤é¸«»ö¤ËÎ©¤ÁÄ¾¤ê¡¢¤½¤Î¸å¤Î2»î¹ç¤Ë¾¡Íø¤·¤¿¡×¤È»ØÅ¦¡£ÇÔÀï¤ò°ú¤¤º¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢¸«»ö¤Ë¥Ð¥¦¥ó¥¹¥Ð¥Ã¥¯¤ò²Ì¤¿¤·¤¿ÅÀ¤ò¹â¤¯É¾²Á¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥³¥Ù¥ó¥È¥ê¡¼¤Ï¤³¤³¤Þ¤Ç¥ê¡¼¥°Àï15»î¹ç¤Ç10¾¡4Ê¬1ÇÔ¡¢40ÆÀÅÀ13¼ºÅÀ¡¢¤µ¤é¤Ë7²ó¤Î¥¯¥ê¡¼¥ó¥·¡¼¥È¤È°µ´¬¤Î¿ô»ú¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡µ»ö¤Ç¤Ï¡¢¥é¥ó¥Ñ¡¼¥É´ÆÆÄ¤¬Î¨¤¤¤ë¥Á¡¼¥à¤Î¶¯¤µ¤ËÂÐ¤·¡¢ºÆ¤Ó¡ÖÃ¯¤«¥Õ¥é¥ó¥¯¡¦¥é¥ó¥Ñ¡¼¥É¤Î¥Á¡¼¥à¤ò»ß¤á¤é¤ì¤ë¤«¡©¡×¤ÈÌä¤¤¤«¤±¤Æ¤ª¤ê¡¢¸½ºß¤Î¥³¥Ù¥ó¥È¥ê¡¼¤ò»ß¤á¤ë¤Î¤Ïº¤Æñ¤Ç¤¢¤ë¤È¤Î¸«Êý¤ò¼¨¤·¤¿¡£»Ø´ø´±¤Î¼êÏÓ¤¬¥Á¡¼¥à¤Î¹¥À®ÀÓ¤ËÄ¾·ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£
¡¡Æ±¥á¥Ç¥£¥¢¤Î¥Ý¥Ã¥É¥¥ã¥¹¥ÈÈÖÁÈ¡ÖEssential EFL¡×¤Ç¤Ï¡¢¥é¥ó¥Ñ¡¼¥É´ÆÆÄ¤¬¥À¡¼¥Ó¡¼¤ä¥Á¥§¥ë¥·¡¼¤Ç¤Î·Ð¸³¤«¤éÂ¿¤¯¤ò³Ø¤ó¤À¤ÈÊ¬ÀÏ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£½é¹õÀ±¤Î¸å¤â¹²¤Æ¤º¤Ë¡Ö¸¶Â§¤ËÃé¼Â¤Ç¤¢¤êÂ³¤±¤¿¡×ÅÀ¤¬¾¡°ø¤À¤È¤·¡¢¹¶·â¿Ø¤ÎÁØ¤Î¸ü¤µ¤Ë¤â¸ÀµÚ¡£¥Ö¥é¥ó¥É¥ó¡¦¥È¡¼¥Þ¥¹¡á¥¢¥µ¥ó¥Æ¤ä¥Ï¥¸¡¦¥é¥¤¥È¤é¤Ë²Ã¤¨¡¢ÆüËÜÂåÉ½MFºä¸µÃ£Íµ¤ÎÌ¾Á°¤âµó¤¬¤ê¡¢¡Ö¥Ô¥Ã¥Á¤Î»ê¤ë½ê¤ËÂ¿¤¯¤ÎÉð´ï¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¾Î»¿¤µ¤ì¤¿¡£¡ÊFOOTBALL ZONEÊÔ½¸Éô¡Ë