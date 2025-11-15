³¤³°ÅÏ¹Ò¤Î10Âå½÷À¤Ï¤·¤«¡¡Âçºå¤«¤éÊ¼¸Ë¡¦µþÅÔ°ÜÆ°
¡¡ÂçºåÉÜ¹âÄÐ»Ô¤Ê¤É¤Ï15Æü¡¢¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ë¤ËÅÏ¹ÒÎò¤¬¤¢¤ë10Âå½÷À¤¬¤Ï¤·¤«¤Ë´¶À÷¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£ÍøÍÑ¤·¤¿¶õ¹Á¤äµ¢¹ñÆü¤ÏÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¤Ï¤·¤«¤Î´¶À÷ÎÏ¤¬¶¯¤¤¤³¤È¤«¤éÍøÍÑ¤·¤¿Å´Æ»¤äÉÂ±¡¤ò¸øÉ½¤·¤ÆÃí°Õ¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡½÷À¤Ï9Æü¸áÁ°11»þ¤«¤é11»þ50Ê¬¤´¤í¡¢ºåµÞµþÅÔÀþ¹âÄÐ»Ô¡Ê¹âÄÐ»Ô¡Ë¤«¤éºåµÞ¿À¸ÍÀþÀ¾µÜËÌ¸ý¡ÊÊ¼¸Ë¸©À¾µÜ»Ô¡Ë¤Ë°ÜÆ°¡£10Æü¸áÁ°7»þ10Ê¬¤«¤é7»þÈ¾¤´¤í¡¢ºåµÞµþÅÔÀþ¹âÄÐ»Ô¤«¤éµþÅÔ²Ï¸¶Ä®¡ÊµþÅÔ»Ô¡Ë¤Þ¤Ç¾è¼Ö¤·¤¿¡£13Æü¸áÁ°9»þ¤«¤éÌó20Ê¬¡¢¹âÄÐ»Ô¤ÎÂè°ìÅìÏÂ²ñÉÂ±¡¤ò¼õ¿Ç¤Î¤¿¤áË¬¤ì¤¿¡£
¡¡½÷À¤Ï10Æü¤ËÈ¯¾É¤·14Æü¤Ë¿ÇÃÇ¤µ¤ì¤¿¡£¥ï¥¯¥Á¥ó¤ÏÀÜ¼ï¤·¤Æ¤¤¤¿¡£