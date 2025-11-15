ÅÏî´½í¤¬¶»¸µ¥Á¥é¥ê¡õ¥Ç¥³¥ë¥ÆÂçÃÀÏª½Ð¡ª¥Á¥å¡¼¥Ö¥È¥Ã¥×¤Î¥ï¥ó¥Ô»Ñ¤Ç¥®¥¿¡¼¡Öµ¤Ê¬¤Ï¤¢¤¤¤ß¤ç¤ó¡×
°ìºòÇ¯7·î¤«¤éÉÂµ¤¤ÇÎÅÍÜ¤·¡¢ºòÇ¯8·îËö¤Ë¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤òÂà¼Ò¤·¤¿¸µ¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤ÎÅÏî´½í¡Ê28¡Ë¤¬15Æü¡¢¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¶»¸µ¤òÂçÃÀ¤ËÏª½Ð¤·¤¿¥Á¥å¡¼¥Ö¥È¥Ã¥×¤Î¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹¤Ç¥®¥¿¡¼¤òÌÄ¤é¤¹Æ°²è¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡Ö¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ë¥®¥¿¡¼¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤¢¤Ã¤¿¤«¤é¡¢Í·¤ó¤Ç¤ß¤¿¾Ð¾Ð¡¡»ý¤ÁÊý¤¹¤éÊ¬¤«¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡¢µ¤Ê¬¤Ï¤¢¤¤¤ß¤ç¤ó¤Ç¤·¤¿¡×¤È½ñ¤½Ð¤·¡¢¥®¥¿¡¼¤òÌÄ¤é¤¹Æ°²è¤ò¥¢¥Ã¥×¡£¶»¸µ¤òÂçÃÀ¤Ë³«¤¤¤¿¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹»Ñ¤Ç¡¢¤¢¤¤¤ß¤ç¤ó¤ÎÂåÉ½¶Ê¡Ö¥Þ¥ê¡¼¥´¡¼¥ë¥É¡×¤ò¥Ð¥Ã¥¯¤Ë¥Î¥ê¥Î¥ê¤À¤Ã¤¿¡£
·ÄÂçÂ´¤ÎÅÏî´¤Ï20Ç¯¤Ë¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤ËÆþ¼Ò¡£23Ç¯7·î¤«¤éÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤ÇÎÅÍÜ¡£ÉÂÌ¾¤Ï¸øÉ½¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢ºòÇ¯10·î1Æü¤ÎÅê¹Æ¤Ç¡ÖPTSD¡×¡Ê¿´Åª³°½ý¸å¥¹¥È¥ì¥¹¾ã³²¡Ë¤ò´µ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤ò¸øÉ½¡£1·îËö¤Ë¤Ï½é¥Õ¥©¥È¥¨¥Ã¥»¡¼¡ÖÆ©ÌÀ¤òËþ¤¿¤¹¡×¤ò½ÐÈÇ¡£½é¼Ì¿¿½¸¡Ö¿åÊ¿Àþ¡×¤Ç¤Ï¿åÃå»Ñ¤ä²¼Ãå»Ñ¤ËÄ©Àï¡£9·î1Æü¤Ë¤Ï´°Á´Ì¤¸ø³«¥«¥Ã¥È160¥Ú¡¼¥¸¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë¼Ì¿¿½¸¡ÖRe:¿åÊ¿Àþ¡×¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¡£