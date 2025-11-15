¥ª¥é¥ó¥À¤Î¼¡¤Ê¤ëºÍÇ½¤Ë¥ì¥¢¥ë¡¢¥Ð¥ë¥µ¡¢¥Ð¥¤¥¨¥ë¥ó¤¬´Ø¿´¡¡AZ¤Ï¥¹¥ß¥Ã¥È¤ÎÊü½Ð¤Ë¥é¥¤¥ó¥Ç¥ë¥¹±Û¤¨¤Î¥¯¥é¥Ö¥ì¥³¡¼¥É¤È¤Ê¤ë°ÜÀÒ¶â¤òÍ×µá
º£µ¨¤Î¥ª¥é¥ó¥À¡¢¥¨¡¼¥ë¥Ç¥£¥Ó¥¸¤Ç¤ÏPSV¡¢¥Õ¥§¥¤¥¨¥Î¡¼¥ë¥È¤Ë¼¡¤°¥ê¡¼¥°3°Ì¤Ë¤Ä¤±¤Æ¤¤¤ëAZ¥¢¥ë¥¯¥Þ¡¼¥ë¡£¥ê¡¼¥°Àï¤Ç¤ÏÌ¾Ìç¥¢¥ä¥Ã¥¯¥¹¤ò²¼¤¹¤Ê¤É¡¢¹¥Ä´¤Ê¥·¡¼¥º¥ó¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤ó¤ÊAZ¤ÇÂ¸ºß´¶¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢19ºÐ¤ÎMF¥¡¼¥¹¡¦¥¹¥ß¥Ã¥È¤À¡£AZ¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼½Ð¿È¤Î¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¤Ç¡¢2024Ç¯¤Ë¥È¥Ã¥×¥Á¡¼¥à¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£º£µ¨¤Ï¥ê¡¼¥°ÀïÁ´12»î¹çÃæ11»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç2¥´¡¼¥ë2¥¢¥·¥¹¥È¤òµÏ¿¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥¹¥ß¥Ã¥ÈËÜ¿Í¤â¤è¤ê¥ì¥Ù¥ë¤Î¹â¤¤¤È¤³¤í¤Ç¥×¥ì¥¤¤·¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢°ÜÀÒ¤ËÁ°¸þ¤¤Ê»ÑÀª¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
AZ¤È¥¹¥ß¥Ã¥È¤Ï2028Ç¯¤Þ¤Ç·ÀÌó¤ò·ë¤ó¤Ç¤ª¤ê¡¢¥¯¥é¥Ö¤¬Êü½Ð¤òÇ§¤á¤ë¤Î¤Ï¥¯¥é¥Ö¥ì¥³¡¼¥É¤È¤Ê¤ë2200Ëü¥Ý¥ó¥É(Ìó44²¯±ß)¤Î¥ª¥Õ¥¡¡¼¤¬Äó¼¨¤µ¤ì¤¿¾ì¹ç¤Î¤ß¤À¤È¤¤¤¦¡£
¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¥¯¥é¥Ö¥ì¥³¡¼¥É¤Ï2180Ëü¥Ý¥ó¥É¡¢¸½ºß¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥·¥Æ¥£¤Ç¥×¥ì¥¤¤¹¤ë¥¿¥¤¥¢¥Ë¡¦¥é¥¤¥ó¥Ç¥ë¥¹¤¬¥ß¥é¥ó¤Ë°ÜÀÒ¤·¤¿ºÝ¤Ë»ÙÊ§¤ï¤ì¤¿¶â³Û¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£