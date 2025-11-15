¥é¥¤¥×¥Ä¥£¥ÒÉüµ¢¤âº£µ¨¤Î½Ð¾ì¤Ï¡È1Ê¬¡É¤Î¤ß¡¡¹½ÁÛ³°¤Î¥ô¥§¥ë¥Ê¡¼¤Ïº£Åß¤Î°ÜÀÒ¤¬²ÃÂ®¡¢¹Ô¤Àè¤ÏMLS¤«
¥é¥¤¥×¥Ä¥£¥Ò¤Ë½êÂ°¤¹¤ë29ºÐFW¥Æ¥£¥â¡¦¥ô¥§¥ë¥Ê¡¼¤Ïº£Åß¤Î°ÜÀÒ¤¬´ûÄêÏ©Àþ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£
¥é¥¤¥×¥Ä¥£¥Ò¤ÇÆ¬³Ñ¤ò¸½¤¹¤â2020Ç¯¤Ë°ÜÀÒ¤·¤¿¥Á¥§¥ë¥·¡¼¤Ç¤ÏÀäÂÐÅª¥ì¥®¥å¥é¡¼¤Ë¤Þ¤Ç¤Ê¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¥ô¥§¥ë¥Ê¡¼¡£2022Ç¯²Æ¤Ë¥é¥¤¥×¥Ä¥£¥Ò¤ËÉüµ¢¤·¤¿¸å¡¢2024Ç¯1·î¤«¤é1Ç¯È¾¥È¥Ã¥Æ¥Ê¥à¤Ø¥ì¥ó¥¿¥ë°ÜÀÒ¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¤¬¡¢Æ±¥¯¥é¥Ö¤Ç¤â¸ø¼°Àï41»î¹ç¤Ç3¥´¡¼¥ë7¥¢¥·¥¹¥È¤È½½Ê¬¤Ê¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤ò»Ä¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¥Ô¥Ã¥Á¤ËÎ©¤Ä¤³¤È¤¹¤é¤Ç¤¤Ê¤¤¾õ¶·¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤«¡¢¡ØSky Sports¡Ù¤Î¥Õ¥í¥ê¥¢¥ó¡¦¥×¥ì¥Ã¥Æ¥ó¥Ù¥ë¥¯»á¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥ô¥§¥ë¥Ê¡¼¤Îº£Åß¤Î°ÜÀÒ¤¬¤Þ¤¹¤Þ¤¹¸½¼ÂÌ£¤òÂÓ¤Ó¤Æ¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£¹Ô¤Àè¤ÏMLS¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ç¡¢¸ò¾Ä¤Ï¿Ê¹ÔÃæ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£
¸½¹Ô·ÀÌó¤Ï2026Ç¯6·î¤Þ¤Ç¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥ô¥§¥ë¥Ê¡¼¡£¥Ô¥Ã¥Á¤ËÎ©¤Ä¤Ë¤Ï°ÜÀÒ¤¹¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¤è¤¦¤À¤¬¡¢º£Åß¤Îµî½¢¤Ï¤¤¤«¤Ë¡£