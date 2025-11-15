¡Ö¹ÅçÅìÍÎ¥«¡¼¥×¤Ã¤Æ¤³¤¦¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ê¤ó¤À¡×¡¡¡ÈÉÝ¤«¤Ã¤¿ÀèÇÚ¡É¤ò°ÂÉôÍ§Íµ¤¬ÌÀ¤«¤¹
¸µ¥×¥íÌîµåÁª¼ê¤Î°ÂÉôÍ§Íµ»á¤¬¡¢YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ø¥À¥°¥¢¥¦¥È!!!¡Ù¤Ç5Æü¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿Æ°²è¤Ë½Ð±é¡£ÉÝ¤«¤Ã¤¿ÀèÇÚ¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡Ø¥À¥°¥¢¥¦¥È!!!¡Ù¾ìÌÌ¥«¥Ã¥È¡¡=BS10Äó¶¡
¡û¡Ö¹ÅçÅìÍÎ¥«¡¼¥×¤Ã¤Æ¤³¤¦¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ê¤ó¤À¡×
¡ÖÉÝ¤«¤Ã¤¿ÀèÇÚ¡×¤òÊ¹¤«¤ì¡¢°ÂÉô»á¤Ï¡Ö°ìÈÖ¶á¤«¤Ã¤¿ÀèÇÚ¤Ç¸À¤Ã¤¿¤é¡¢Ðòß·¤µ¤ó¡×¤È²óÅú¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¡ÖÃæÅÄ(Î÷)¤È¤³¤ÎÁ°¤âÏÃ¤·¤Æ¤¿¶¦ÄÌ¤Î½Ð²ñ¤¤¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×¤ÈÁ°ÃÖ¤¤·¤¿¾å¤Ç¡¢¡ÖÆþÎÀ¤·¤Æ¡¢ÎÀ¤Ç¤¯¤Ä¤í¤¤¤Ç¤¤¤¿¤é¡¢¥É¡¼¥ó¤Ã¤Æ¤¢¤êÆÀ¤Ê¤¤²»¤¬ÌÄ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¥«¡¼¥×¤ÎÂçÌîÎÀ¤Ã¤Æ¤Á¤ç¤Ã¤È¸Å¤¯¤Æ¡¢½Å¤¤Èâ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤½¤ì¤¬¤¤¤È¤â´ÊÃ±¤Ë¥Ð¡¼¥ó¤È³«¤¤¤Æ¡¢ÊÉ¤Ë¥Ð¡¼¥ó¤ÈÅö¤¿¤ë²»¤¬ÌÄ¤ë¡£Ðòß·¤µ¤ó¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤È²óÁÛ¤¹¤ë¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢Ðòß·¤ÎÉþÁõ¤Ë¤â¿¨¤ì¤Ä¤Ä¡¢¡Ö¤ß¤ó¤Ê·Ð¸³¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¡¢Ç¯²¼Áª¼ê¤Ï¡£Æþ¤Ã¤¿¤È¤¤Ë¤½¤Î¾×·â¤ò¼õ¤±¤Æ¡×¡Ö¹ÅçÅìÍÎ¥«¡¼¥×¤Ã¤Æ¤³¤¦¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ê¤ó¤À¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤ò¡¢¤Þ¤º¶µ¤¨¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¤¹¤ë¤È¡¢ÃæÅÄ»á¤â¡Ö¥«¡¼¥×¤ÎÆó·³¤ÏÈ±¤ÎÌÓÀ÷¤á¤¿¤ê¤·¤¿¤é¥À¥á¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£Åö»þ¡¢Ðòß·¤µ¤ó¤ÏÈ±¤Î¿§¤¬È´¤±¤ÆÌÀ¤ë¤«¤Ã¤¿¡£¤Ê¤ó¤ä¤Í¤ó¡¢¤³¤Î¿Í¡Ä¡Ä¤È»×¤Ã¤Æ(¾Ð)¡×¤ÈÆ±°Õ¡£¤³¤ì¤Ë¤¦¤Ê¤º¤¤Ê¤¬¤é¡¢°ÂÉô»á¤Ï¡Ö¤³¤³¤Ç°ìÈ¯ÌÜ¤ÎÀöÎé¤ò¼õ¤±¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡ÚÊÔ½¸ÉôMEMO¡Û
¡Ø¥À¥°¥¢¥¦¥È!!!¡Ù(BS10 Ëè½µÌÚÍË22:00¡Á)¤Ï¡¢¥×¥íÌîµåÁª¼ê¡¦OB¤¿¤Á¤¬¡Ö¥À¥°¥¢¥¦¥È¡×(»î¹çÃæ¤Ë´ÆÆÄ¤äÁª¼ê¤¬ÂÔµ¡¤¹¤ë¥Ù¥ó¥Á)¤ÇÏÃ¤¹¤è¤¦¤Êµå³¦¤Î¥¢¥ì¥³¥ì¤ò¸ì¤ëÌîµå¥È¡¼¥¯¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¡£¼«Ê¬¤¬°ì½ï¤Ë¥×¥ì¡¼¤·¤¿¤¤Áª¼ê¤òÁª¤Ö¡Ö²¶¤Î¥Ù¥¹¥È9¡×¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤«¤é¤ÎÌîµå¤Ë´Ø¤¹¤ë¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¼ÁÌä¤Ë¥²¥¹¥È¤¬Ä¾µå¤ÇÅú¤¨¤Æ¤¤¤¯¥³¡¼¥Ê¡¼¡Ö¶µ¤¨¤Æ! ÌîQ½Î¡×¤Ê¤É¡¢Ìîµå¹¥¤¤Ë¤Ï¤¿¤Þ¤é¤Ê¤¤´ë²è¤¬¸«¤É¤³¤í¡£
