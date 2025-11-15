¡Ú¥Ð¥É¥ß¥ó¥È¥ó¡ÛÃË»Ò¥·¥ó¥°¥ë¥¹·è¾¡¤ÏÆàÎÉ²¬¡õÀ¾ËÜ¤ÎÆüËÜ¿ÍÂÐ·è¼Â¸½¡¡¥À¥Ö¥ë¥¹ÃË½÷¤È¤â¤ËÆüËÜÀª¤¬·è¾¡¤Ë¡¡¥Õ¥¯¥Þ¥Ä¡¦±ü¸¶¤ÏÇÔÂà
¡þ¥Ð¥É¥ß¥ó¥È¥ó ·§ËÜ¥Þ¥¹¥¿¡¼¥º¥¸¥ã¥Ñ¥ó2025 (11Æü¡Á16Æü¡¢·§ËÜ¸©Î©Áí¹çÂÎ°é´Û)
¥Ð¥É¥ß¥ó¥È¥ó¤Î·§ËÜ¥Þ¥¹¥¿¡¼¥º¤ÎÂç²ñ5ÆüÌÜ¤¬15Æü¤Ë³«ºÅ¡£³Æ¼ïÌÜ¤Î½à·è¾¡¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢ÆüËÜ¿ÍÁª¼ê¤¬Â³¡¹¤ÈÅÐ¾ì¤·¤Þ¤·¤¿¡£
½÷»Ò¥·¥ó¥°¥ë¥¹¤Ï±ü¸¶´õË¾Áª¼ê¤¬¥¿¥¤¤Î¥é¥Á¥ã¥Î¥Ã¥¯¡¦¥¤¥ó¥¿¥Î¥óÁª¼ê¤ÈÂÐÀï¡£Âè1¥²¡¼¥à¤Ï18-21¤ÇÍî¤È¤·¡¢Âè2¥²¡¼¥à¤Ç21-10¤ÇÃ¥¤¤ÊÖ¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢Âè3¥²¡¼¥à¤Ï14-21¤Ç1»þ´Ö¤òÄ¶¤¨¤ëÇ®Àï¤òÍî¤È¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÃË»Ò¥·¥ó¥°¥ë¥¹¤ÏÀ¾ËÜ·ýÂÀÁª¼ê¤¬¥¤¥ó¥É¤Î¥é¥¯¥·¥ã¡¦¥»¥óÁª¼ê¤ÈÂÐÀï¤·¡¢Âè1¥²¡¼¥à¤Ï21-19¤ÇÀè¼è¡¢Âè2¥²¡¼¥à¤Ï14-21¤ÈÍî¤È¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢Âè3¥²¡¼¥à¤ò21-12¤ÇÀ©¤·¡¢·è¾¡¿Ê½Ð¤ò·è¤á¤Þ¤·¤¿¡£¤â¤¦°ì¤Ä¤Î¥«¡¼¥É¤Ç¤ÏÆàÎÉ²¬¸ùÂçÁª¼ê¤¬ÂæÏÑ¤Î¥ï¥ó¡¦¥Ä¡¼¥¦¥§¥¤Áª¼ê¤Ë2-0(21-11¡¢21-12)¤Ç¥¹¥È¥ì¡¼¥È¾¡¤Á¤ò¼ý¤á¡¢ÆüËÜ¿ÍÂÐ·è¤Ë¤è¤ë·è¾¡¤¬¼Â¸½¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
½÷»Ò¥À¥Ö¥ë¥¹¤ÏÊ¡ÅçÍ³µª¡¦¾¾ËÜËãÍ¤¥Ú¥¢¤¬Âè1¥·¡¼¥É¤Î¥Þ¥ì¡¼¥·¥¢¥Ú¥¢¤Ë2¥²¡¼¥à¤È¤â¥Ç¥å¡¼¥¹¤Ë»ý¤Á¹þ¤à¤â¤Î¤Î¡¢¤¤¤º¤ì¤â¤â¤Î¤Ë¤Ç¤¤º¥¹¥È¥ì¡¼¥ÈÉé¤±(22-24¡¢21-23)¡£¤â¤¦°ì¤Ä¤Î¥«¡¼¥É¤Ç¤ÏÁ°Æü¤Î½à¡¹·è¾¡¤ÇÆüËÜ¿ÍÂÐ·è¤òÀ©¤·¤¿´ä±ÊÎë¡¦ÃæÀ¾µ®±Ç¥Ú¥¢¤¬Âè2¥·¡¼¥É¤Î´Ú¹ñ¥Ú¥¢¤Ë¥¹¥È¥ì¡¼¥È¾¡¤Á(21-16¡¢21-11)¤·¡¢·è¾¡¤Ø¿Ê¤ß¤Þ¤·¤¿¡£ÃË»Ò¥À¥Ö¥ë¥¹¤Ï»³²¼¶³Ê¿¡¦ÎÐÀîÂçµ±¥Ú¥¢¤¬Âè2¥·¡¼¥É¤Î¥Þ¥ì¡¼¥·¥¢¥Ú¥¢¤Ë¥¹¥È¥ì¡¼¥È¾¡¤Á(21-12¡¢21-17)¤··è¾¡¿Ê½Ð¡£º®¹ç¥À¥Ö¥ë¥¹¤Ç¤Ï¸Å²ìµ±¡¦¾¾Í§Èþº´µª¥Ú¥¢¤¬Âè1¥·¡¼¥É¤Î¥¿¥¤¥Ú¥¢¤Ë¥¹¥È¥ì¡¼¥ÈÉé¤±(19-21¡¢12-21)¤ÇÇÔÂà¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£