»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡¡ÃæÅÄæÆ»á¡Ö¥Þ¥¦¥ó¥É¤ò±ø¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤¡×¼êÁ°¤«¤éÇÛÎ¸¤Î»Ïµå¼°¡¡Æü´ÚÀïÁ°¤ËÇØÈÖ¹æ¡Ö£¶¡×¥æ¥Ë¤ÇÅÐ¾ì¤ËÂç´¿À¼
¡¡¡Ö¥é¥°¥¶¥¹¡¡»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥·¥ê¡¼¥º£²£°£²£µ¡¡ÆüËÜ¡¼´Ú¹ñ¡×¡Ê£±£µÆü¡¢Åìµþ¥É¡¼¥à¡Ë
¡¡»î¹ç³«»Ï¤òÁ°¤Ëº£µ¨¸Â¤ê¤Ç¸½Ìò¤ò°úÂà¤·¤¿¸µÃæÆü¡¦ÃæÅÄæÆ»á¡Ê£³£¶¡Ë¤¬»Ïµå¼°¤òÌ³¤á¤¿¡£
¡¡ÃæÅÄ»á¤Ï»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Î°ì°÷¤È¤·¤Æ£±£³¡¢£±£·Ç¯£×£Â£Ã¡¢£±£µÇ¯¥×¥ì¥ß¥¢£±£²¤Ë½Ð¾ì¡£Æü¤Î´ÝÊÁ¤Î¥°¥é¥Ö¤Ë¡¢ÇØÈÖ¹æ¡Ö£¶¡×¤¬Æþ¤Ã¤¿ÂåÉ½¤Î¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤òÃå¤ÆÅÐ¾ì¤¹¤ë¤È¡¢Ä¶Ëþ°÷¤Î¥¹¥¿¥ó¥É¤«¤é¤ÏÂç¤¤Ê´¿À¼¤¬Á÷¤é¤ì¤¿¡£
¡¡¸½Ìò»þÂå¤ÎÅÐ¾ì¶Ê¡¢¥Ó¡¼¥°¥ë¥¯¥ë¡¼¤Î¡Ö£Í£ù¡¡£È£Å£Ò£Ï¡×¤¬Î®¤ì¤ëÃæ¡¢¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¤Ï¾å¤¬¤é¤º¼êÁ°¤«¤é¤ÎÅêµå¡£Æü´ÚÀï¤òÀï¤¦Î¾¥Á¡¼¥à¤ËÇÛÎ¸¤ò¸«¤»¤¿¡£Êá¼êÌò¤òÌ³¤á¤¿¾¾ÅÄÌî¼êÁí¹ç¥³¡¼¥ÁÁê¼ê¤Ë¥ï¥ó¥Ð¥¦¥ó¥ÉÅêµå¡£¶ì¾Ð¤¤¤òÉâ¤«¤Ù¤¿¤¬¡¢µå¾ì¤ÏÂç¤¤¤ËÀ¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡Æ±»á¤Ï»Ïµå¼°¸å¤Ë¡Ö»×¤Ã¤¿¤è¤ê¶ÛÄ¥¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¡¢¾ð¤±¤Ê¤¤Åêµå¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡×¤È¤·¡¢¥Þ¥¦¥ó¥É¤Î¼êÁ°¤«¤é¤ÎÅêµå¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö±ø¤·¤¿¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤¤¤í¤ó¤Ê¿Í¤Ë´¿À¼¤ò¤â¤é¤Ã¤Æ¡¢Æü´ÚÀï¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤È»×¤¦¡£Ê·°Ïµ¤¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡×¤Ê¤É¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£