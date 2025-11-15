¡Ö¥ß¥¹¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹´ØÀ¾³Ø±¡¡×¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ê¥¹¥È¡¦º´Æ£ºÌÇµ¤ÎÁÇ´é¤ËÇ÷¤ë¡ÚÂç³Ø¥³¥ó¥Æ¥¹¥È2025ÆÃ½¸¡Û
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/11/15¡Û¡Ö¥ß¥¹¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹´ØÀ¾³Ø±¡2025¡×¥¨¥ó¥È¥ê¡¼No.4º´Æ£ºÌÇµ¡Ê¤µ¤È¤¦¡¦¤¢¤ä¤Î¡Ë¤µ¤ó¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¡£
³ØÉô¡¿³ØÇ¯¡§·ÐºÑ³ØÉô¡¿3Ç¯
½Ð¿ÈÃÏ¡§ÂçºåÉÜ
ÃÂÀ¸Æü¡§1·î25Æü
¼ñÌ£¡§Î¹¹Ô¡ÊÌ´¤Ï¥Ð¥Ã¥¯¥Ñ¥Ã¥«¡¼¤ÇÀ¤³¦°ì¼þ¡Ë¡¦¥´¥ë¥Õ¡¦ÈþÌ£¤·¤¤¤â¤Î¿©¤Ù¤ë¤³¤È¡ª
ÆÃµ»¡§ÆüËÜ·ýË¡¡¦¥È¥é¥ó¥Ý¥ê¥ó
¹¥¤¤Ê¿©¤ÙÊª¡§´Å¤¤¤â¤Î¡ª
¹¥¤¤Ê¸ÀÍÕ¡ÊºÂ±¦¤ÎÌÃ¡Ë¡§¡Ö¤É¤ó¤ÊÆ»¤Ç¤â¼«Ê¬¤ÇÀµ²ò¤ÎÆ»¤Ë¤¹¤ë¡×
ºÇ¶á¥Ï¥Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¡§ÅÝÎ©¡ÊÈè¤ì¤¿»þ¡¢¥¹¥È¥ì¥¹¤¬Î¯¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë»þ¤ËÅÝÎ©¤ò¤¹¤ë¤ÈÉáÃÊ²¼È¾¿È¤Ë¤¿¤Þ¤ê¤¬¤Á¤Ê·ìÎ®¤¬¾åÈ¾¿È¤Ë¤á¤°¤Ã¤Æ¡¢Æ¬¤¬¥¹¥Ã¥¥ê¤·¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤ËÆüËÜ·ýË¡»î¹çÁ°¤Ë¤¹¤ë¤È¡¢¤½¤ÎÆü¤ÎÄ´»Ò¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹ ¾Ð¡Ë
¡½ ¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¤Ë»²²Ã¤·¤¿¤¤Ã¤«¤±¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
»ä¤Ï¡Ö¿Í¤ËÁÛ¤¤¤òÆÏ¤±¤ëÎÏ¡×¤òËá¤¯¤¿¤á¡¢¤³¤Î¥ß¥¹¥³¥ó¤ËÄ©Àï¤¹¤ë¤³¤È¤ò·è¤á¤Þ¤·¤¿¡£»ä¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¡¢¡Ö¤ä¤ê¤¿¤¤¡×¤È»×¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¤ÏÁ´ÎÏ¤ÇÄ©¤ó¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£Á´¹ñÂç²ñ½Ð¾ì¡¢³¤³°Î±³Ø¡¢ÆüËÜ·ýË¡¡£¤½¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤Ï¡Ö¸Â³¦¤òÄ¶¤¨¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦ÁÛ¤¤¤«¤é¤Ç¤·¤¿¡£¤¿¤À¡¢¤Ò¤È¤Ä¤À¤±Ä©Àï¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤â¤Î¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¡ÈÁ´¹ñÅª¤Ê¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¡É¤Ç¤¹¡£¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤äÊÙ¶¯¤Ç¤ÏÅØÎÏ¤¬·Á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¡Ö¿Í¤ËÁÛ¤¤¤òÆÏ¤±¤ëÎÏ¡×¤ä¡Ö¼«Ê¬¤Ç²¿¤«¼Ò²ñ¤ËÈ¯¿®¤¹¤ëÎÏ¡×¤Ë¤Ï¡¢¤Þ¤À¼«¿®¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤Ç¤â¡¢Ä©Àï¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð²¿¤âÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤·¡¢Ä©¤Þ¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤Ã¤È¸å²ù¤¹¤ë¡£¤À¤«¤éº£¡¢»ä¤Ï¤³¤Î¥ß¥¹¥³¥ó¤È¤¤¤¦ÉñÂæ¤ËÄ©Àï¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡È¼«Ê¬¤Î¸ÀÍÕ¤È¹ÔÆ°¤ÇÃ¯¤«¤Î°ìÊâ¤ò¸å²¡¤·¤Ç¤¤ëÂ¸ºß¡É¤òÌÜ»Ø¤·¤ÆÄ©Àï¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤³¤Î·Ð¸³¤òÄÌ¤·¤Æ¡Ö¼«Ê¬¤Ç¼Ò²ñ¤ËÈ¯¿®¤¹¤ëÎÏ¡×¤ò°é¤ó¤Ç¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½ ¤´¼«¿È¤Î¶¯¤ß¡¦¥¢¥Ô¡¼¥ë¥Ý¥¤¥ó¥È¤òµó¤²¤ë¤È¤·¤¿¤é¡©
¡ÖÄ©Àï¤ò¶²¤ì¤Ê¤¤¹ÔÆ°ÎÏ¡×¡ß¡ÖÅØÎÏ¤ò·Á¤Ë¤¹¤ë·ÑÂ³ÎÏ¡×¡£³¤³°Î±³Ø¤Ç±Ñ¸ì¤¬½½Ê¬¤ËÏÃ¤»¤Ê¤¤Ãæ¤Ç¤â50Ëç°Ê¾å¤ÎÍúÎò½ñ¤òÇÛ¤ê¡¢¸½ÃÏ¤Î¥¢¥¤¥¹¥¯¥ê¡¼¥àÅ¹¤ÇÀÜµÒ¤Î»Å»ö¤òÄÏ¤ß¼è¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Ì¤ÃÎ¤Î´Ä¶¤ËÈô¤Ó¹þ¤ß¡¢¼«¤éÆ»¤òÀÚ¤êÂó¤¤¤¿·Ð¸³¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢ÆüËÜ·ýË¡Éô¤Ç¤Ï¡¢Âç²ñ¤Ë¾¡¤Ä¤¿¤á¤ËÆìÄ·¤Ó1000²ó¤äÆÍ¤½³¤ê¤Ê¤É¤Î·¿30ËÜ¤òËèÆü¤Î¼«¼çÎý¤Ë¼è¤êÆþ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Èè¤ì¤¿Æü¤â¹©É×¤·¤ÆÂ³¤±¤¿·ë²Ì¡¢À¾ÆüËÜ3°Ì¤È¤¤¤¦À®²Ì¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡½ ¥¹¥¿¥¤¥ë¥¡¼¥×¤ä¥Ü¥Ç¥£¥±¥¢¡¢È©¤Î¥±¥¢¤Ê¤É¡¢¿´¤¬¤±¤Æ¤¤¤ëÈþ¤ÎÈë·í¤¬¤¢¤ì¤Ð¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
»ä¤ÎÈþ¤ÎÈë·í¤Ï¡¢¤Þ¤º¡ÈÌµÍý¤ò¤·¤Ê¤¤¤³¤È¡É¡£¿©¤Ù¤¿¤¤»þ¤Ï»×¤¤ÀÚ¤ê¿©¤Ù¤¿¤¤¤â¤Î¤ò¿©¤Ù¤Þ¤¹¡£¥Þ¥¯¥É¥Ê¥ë¥É¤ä²¦¾¡¢¥é¡¼¥á¥ó¤âÂç¹¥¤¤Ç¡¢²æËý¤¹¤ë¤è¤ê¤â³Ú¤·¤ó¤Ç¿©¤Ù¤ëÊý¤¬¿´¤âËþ¤¿¤µ¤ì¤Æ·ë²ÌÅª¤Ë¥×¥é¥¹¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹(¾Ð)¤½¤ÎÊ¬¡¢È©¤Î¥±¥¢¤Ï¤·¤Ã¤«¤ê¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤ªÉ÷Ï¤¾å¤¬¤ê¤Î¥Ñ¥Ã¥¯¤ÏËèÆü¤Î½¬´·¤Ç¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¾ï¤Ë¤è¤¯¾Ð¤Ã¤Æ¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Ë²á¤´¤¹¤³¤È¤â·ç¤«¤»¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤·¤Æ¤â¤¦°ì¤ÄÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢¥¹¥È¥ì¥¹¤ò¤¿¤á¤Ê¤¤¤³¤È¡£¼«Ê¬¤Ê¤ê¤Î¥¹¥È¥ì¥¹²ò¾ÃË¡¤ò¸«¤Ä¤±¤Æ¡¢¿´¿È¤È¤â¤Ë¥ê¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤¹¤ë¤è¤¦¿´¤¬¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½ Æ´¤ì¤ÎÍÌ¾¿Í¤Ï¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
ÀÐ¸¶¤µ¤È¤ß¤µ¤ó¡£
¡½ ¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¤ÎÆÉ¼Ô¤ÎÃæ¤Ë¤Ïº£¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÉÔ°Â¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤ëÆÉ¼Ô¤¬¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿ÆÉ¼Ô¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¿ÍÀ¸¤ÎÃæ¤Ç¡ÖÈá¤·¤ß¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤¿¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¡×¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
»ä¤Ë¤È¤Ã¤ÆÂç¤¤ÊÈá¤·¤ß¤Ï¡¢Á´¹ñÂç²ñ¤òÌÜ»Ø¤·¤ÆÂÇ¤Á¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¿¥È¥é¥ó¥Ý¥ê¥ó¤Ç¥Ø¥ë¥Ë¥¢¤ò´µ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¤¹¡£Êâ¤¯¤Î¤âºÂ¤ë¤Î¤â¤Ä¤é¤¯¡¢»×¤¦¤è¤¦¤ËÄ·¤Ù¤º¡ÖÂ³¤±¤é¤ì¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¤È´¶¤¸¤¿»þ´ü¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡Ö¤â¤¦°ìÅÙÄ·¤Ó¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ç¥ê¥Ï¥Ó¥ê¤ä¶Ú¥È¥ì¤ò½Å¤Í¡¢ºÆ¤ÓÎý½¬¤Ë¼è¤êÁÈ¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£ºÇ½ªÅª¤Ë¤ÏÁ´ÆüËÜÁª¼ê¸¢¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ë¤³¤È¤â³ð¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î·Ð¸³¤«¤é¡¢Èá¤·¤ß¤äºÃÀÞ¤âÅØÎÏ¤ÈÁ°¸þ¤¤µ¤Ç¾è¤ê±Û¤¨¤é¤ì¤ë¤È³Ø¤Ó¤Þ¤·¤¿¡£
¡½ ¾Íè¤ÎÌ´¤ä¡¢ÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤ë¿ÊÏ©¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
»ä¤Î¾Íè¤ÎÌ´¤Ï¡¢¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤Þ¤ÇÄ©Àï¤·¤Æ¤¤¿¥È¥é¥ó¥Ý¥ê¥ó¤äÆüËÜ·ýË¡¤Ï¡¢·è¤·¤Æ¥á¥¸¥ã¡¼¤È¤Ï¤¤¤¨¤Ê¤¤¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Ç¤·¤¿¡£Á´¹ñÂç²ñ¤Ë½Ð¾ì¤·¤Æ¤â¡Ö½é¤á¤ÆÊ¹¤¤¤¿¡×¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¯¡¢¶¥µ»¤ÎÌ¥ÎÏ¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤â¤É¤«¤·¤µ¤ò²¿ÅÙ¤â´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤È¤·¤Æ¥Þ¥¤¥Ê¡¼¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Ë¤â¸÷¤òÅö¤Æ¤¿¤¤¡£Áª¼ê¤ÎÅØÎÏ¤äÁÛ¤¤¤òÂ¿¤¯¤Î¿Í¤ËÆÏ¤±¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Ä©Àï¤òÂ³¤±¤ë»Ñ¤Î²ÁÃÍ¤òÅÁ¤¨¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ÍÍ¡¹¤Ê¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤äÎ±³Ø¡¢¤½¤·¤Æ¥ß¥¹¥³¥ó¤Ç¤ÎÈ¯¿®³èÆ°¤òÄÌ¤¸¤Æ¡Ö¸ÀÍÕ¤ÎÎÏ¡×¤Ç¿Í¤Î¿´¤òÆ°¤«¤»¤ë¤³¤È¤ò¼Â´¶¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£º£ÅÙ¤Ï¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤È¤·¤Æ¡¢¥Þ¥¤¥Ê¡¼¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤ò´Þ¤à¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÄ©Àï¤ÎÇ®¤ò¡¢»ëÄ°¼Ô¤Ë¤Þ¤Ã¤¹¤°ÆÏ¤±¡¢Ã¯¤«¤Î°ìÊâ¤ò¸å²¡¤·¤Ç¤¤ëÂ¸ºß¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
¡½ ¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹ÆÉ¼Ô¤ÎÃæ¤Ë¤Ïº£¡¢Ì´¤òÄÉ¤¤¤«¤±¤Æ¤¤¤ëÆÉ¼Ô¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤Þ¤¹¡£ºÇ¸å¤Ë¡¢º´Æ£¤µ¤ó¤Î¡ÖÌ´¤ò³ð¤¨¤ëÈë·í¡×¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
Ì´¤ò³ð¤¨¤ëÈë·í¤Ï¡ÖÀäÂÐ»ä¤Ï¤Ç¤¤ë¡¢¤Ê¤ì¤ë¡×¤È¤¤¤¦¼«¿®¤ò»ý¤ÁÂ³¤±¤ë¤³¤È¡¢¤½¤·¤Æ·ÑÂ³¤¹¤ëÎÏ¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£Ì´¤Ë¸þ¤«¤¦Æ»¤Î¤ê¤Ç¤Ï¡¢»×¤¦¤è¤¦¤Ë¤¤¤«¤Ê¤¤¤³¤È¤äÉÔ°Â¤Ë¤Ê¤ë½Ö´Ö¤âÉ¬¤º¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Ç¤â¡¢¤É¤ó¤Ê¤È¤¤â¡Ö¼«Ê¬¤Ê¤é¤Ç¤¤ë¡×¤È¿®¤¸¤ÆÄ©Àï¤òÂ³¤±¤ë¤³¤È¤¬¡¢¾¯¤·¤º¤ÄÌ¤Íè¤òÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤¯¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£»ä¼«¿È¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤ä¥ß¥¹¥³¥ó¤ÎÄ©Àï¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢·ÑÂ³¤¹¤ë¤³¤È¤ÎÂçÀÚ¤µ¤ò¶¯¤¯¼Â´¶¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢ÆÉ¼Ô¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Ë¤â¡ÖÄü¤á¤Ê¤±¤ì¤ÐÉ¬¤º³ð¤¦¡×¤È¤¤¤¦ÁÛ¤¤¤òÆÏ¤±¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
【モデルプレスでは、他大学で行われるコンテストのファイナリストへのインタビューも続々と配信する。(modelpress編集部)】
¡¦¥³¥ó¥Æ¥¹¥ÈÌ¾¡§¥ß¥¹¡¦¥ß¥¹¥¿¡¼¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹´ØÀ¾³Ø±¡2025 supported by TGC CAMPUS
¡¦¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¡§TGC CAMPUS
¡¦¼çºÅÃÄÂÎ¡§¥ß¥¹¡¦¥ß¥¹¥¿¡¼¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹´ØÀ¾³Ø±¡¼Â¹Ô°Ñ°÷²ñ
¡¦¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¼Â»ÜÆü¡§2025Ç¯11·î23Æü¡ÊÆü¡Ë
¡¦WEBÅêÉ¼´ü´Ö¡§2025Ç¯07·î26Æü 10»þ00Ê¬¡Á2025Ç¯11·î23Æü 12»þ00Ê¬
¡½ ¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¤Ë»²²Ã¤·¤¿¤¤Ã¤«¤±¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
»ä¤Ï¡Ö¿Í¤ËÁÛ¤¤¤òÆÏ¤±¤ëÎÏ¡×¤òËá¤¯¤¿¤á¡¢¤³¤Î¥ß¥¹¥³¥ó¤ËÄ©Àï¤¹¤ë¤³¤È¤ò·è¤á¤Þ¤·¤¿¡£»ä¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¡¢¡Ö¤ä¤ê¤¿¤¤¡×¤È»×¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¤ÏÁ´ÎÏ¤ÇÄ©¤ó¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£Á´¹ñÂç²ñ½Ð¾ì¡¢³¤³°Î±³Ø¡¢ÆüËÜ·ýË¡¡£¤½¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤Ï¡Ö¸Â³¦¤òÄ¶¤¨¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦ÁÛ¤¤¤«¤é¤Ç¤·¤¿¡£¤¿¤À¡¢¤Ò¤È¤Ä¤À¤±Ä©Àï¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤â¤Î¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¡ÈÁ´¹ñÅª¤Ê¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¡É¤Ç¤¹¡£¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤äÊÙ¶¯¤Ç¤ÏÅØÎÏ¤¬·Á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¡Ö¿Í¤ËÁÛ¤¤¤òÆÏ¤±¤ëÎÏ¡×¤ä¡Ö¼«Ê¬¤Ç²¿¤«¼Ò²ñ¤ËÈ¯¿®¤¹¤ëÎÏ¡×¤Ë¤Ï¡¢¤Þ¤À¼«¿®¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤Ç¤â¡¢Ä©Àï¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð²¿¤âÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤·¡¢Ä©¤Þ¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤Ã¤È¸å²ù¤¹¤ë¡£¤À¤«¤éº£¡¢»ä¤Ï¤³¤Î¥ß¥¹¥³¥ó¤È¤¤¤¦ÉñÂæ¤ËÄ©Àï¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡È¼«Ê¬¤Î¸ÀÍÕ¤È¹ÔÆ°¤ÇÃ¯¤«¤Î°ìÊâ¤ò¸å²¡¤·¤Ç¤¤ëÂ¸ºß¡É¤òÌÜ»Ø¤·¤ÆÄ©Àï¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤³¤Î·Ð¸³¤òÄÌ¤·¤Æ¡Ö¼«Ê¬¤Ç¼Ò²ñ¤ËÈ¯¿®¤¹¤ëÎÏ¡×¤ò°é¤ó¤Ç¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½ ¤´¼«¿È¤Î¶¯¤ß¡¦¥¢¥Ô¡¼¥ë¥Ý¥¤¥ó¥È¤òµó¤²¤ë¤È¤·¤¿¤é¡©
¡ÖÄ©Àï¤ò¶²¤ì¤Ê¤¤¹ÔÆ°ÎÏ¡×¡ß¡ÖÅØÎÏ¤ò·Á¤Ë¤¹¤ë·ÑÂ³ÎÏ¡×¡£³¤³°Î±³Ø¤Ç±Ñ¸ì¤¬½½Ê¬¤ËÏÃ¤»¤Ê¤¤Ãæ¤Ç¤â50Ëç°Ê¾å¤ÎÍúÎò½ñ¤òÇÛ¤ê¡¢¸½ÃÏ¤Î¥¢¥¤¥¹¥¯¥ê¡¼¥àÅ¹¤ÇÀÜµÒ¤Î»Å»ö¤òÄÏ¤ß¼è¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Ì¤ÃÎ¤Î´Ä¶¤ËÈô¤Ó¹þ¤ß¡¢¼«¤éÆ»¤òÀÚ¤êÂó¤¤¤¿·Ð¸³¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢ÆüËÜ·ýË¡Éô¤Ç¤Ï¡¢Âç²ñ¤Ë¾¡¤Ä¤¿¤á¤ËÆìÄ·¤Ó1000²ó¤äÆÍ¤½³¤ê¤Ê¤É¤Î·¿30ËÜ¤òËèÆü¤Î¼«¼çÎý¤Ë¼è¤êÆþ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Èè¤ì¤¿Æü¤â¹©É×¤·¤ÆÂ³¤±¤¿·ë²Ì¡¢À¾ÆüËÜ3°Ì¤È¤¤¤¦À®²Ì¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡½ ¥¹¥¿¥¤¥ë¥¡¼¥×¤ä¥Ü¥Ç¥£¥±¥¢¡¢È©¤Î¥±¥¢¤Ê¤É¡¢¿´¤¬¤±¤Æ¤¤¤ëÈþ¤ÎÈë·í¤¬¤¢¤ì¤Ð¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
»ä¤ÎÈþ¤ÎÈë·í¤Ï¡¢¤Þ¤º¡ÈÌµÍý¤ò¤·¤Ê¤¤¤³¤È¡É¡£¿©¤Ù¤¿¤¤»þ¤Ï»×¤¤ÀÚ¤ê¿©¤Ù¤¿¤¤¤â¤Î¤ò¿©¤Ù¤Þ¤¹¡£¥Þ¥¯¥É¥Ê¥ë¥É¤ä²¦¾¡¢¥é¡¼¥á¥ó¤âÂç¹¥¤¤Ç¡¢²æËý¤¹¤ë¤è¤ê¤â³Ú¤·¤ó¤Ç¿©¤Ù¤ëÊý¤¬¿´¤âËþ¤¿¤µ¤ì¤Æ·ë²ÌÅª¤Ë¥×¥é¥¹¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹(¾Ð)¤½¤ÎÊ¬¡¢È©¤Î¥±¥¢¤Ï¤·¤Ã¤«¤ê¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤ªÉ÷Ï¤¾å¤¬¤ê¤Î¥Ñ¥Ã¥¯¤ÏËèÆü¤Î½¬´·¤Ç¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¾ï¤Ë¤è¤¯¾Ð¤Ã¤Æ¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Ë²á¤´¤¹¤³¤È¤â·ç¤«¤»¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤·¤Æ¤â¤¦°ì¤ÄÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢¥¹¥È¥ì¥¹¤ò¤¿¤á¤Ê¤¤¤³¤È¡£¼«Ê¬¤Ê¤ê¤Î¥¹¥È¥ì¥¹²ò¾ÃË¡¤ò¸«¤Ä¤±¤Æ¡¢¿´¿È¤È¤â¤Ë¥ê¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤¹¤ë¤è¤¦¿´¤¬¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½ Æ´¤ì¤ÎÍÌ¾¿Í¤Ï¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
ÀÐ¸¶¤µ¤È¤ß¤µ¤ó¡£
¡½ ¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¤ÎÆÉ¼Ô¤ÎÃæ¤Ë¤Ïº£¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÉÔ°Â¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤ëÆÉ¼Ô¤¬¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿ÆÉ¼Ô¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¿ÍÀ¸¤ÎÃæ¤Ç¡ÖÈá¤·¤ß¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤¿¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¡×¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
»ä¤Ë¤È¤Ã¤ÆÂç¤¤ÊÈá¤·¤ß¤Ï¡¢Á´¹ñÂç²ñ¤òÌÜ»Ø¤·¤ÆÂÇ¤Á¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¿¥È¥é¥ó¥Ý¥ê¥ó¤Ç¥Ø¥ë¥Ë¥¢¤ò´µ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¤¹¡£Êâ¤¯¤Î¤âºÂ¤ë¤Î¤â¤Ä¤é¤¯¡¢»×¤¦¤è¤¦¤ËÄ·¤Ù¤º¡ÖÂ³¤±¤é¤ì¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¤È´¶¤¸¤¿»þ´ü¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡Ö¤â¤¦°ìÅÙÄ·¤Ó¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ç¥ê¥Ï¥Ó¥ê¤ä¶Ú¥È¥ì¤ò½Å¤Í¡¢ºÆ¤ÓÎý½¬¤Ë¼è¤êÁÈ¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£ºÇ½ªÅª¤Ë¤ÏÁ´ÆüËÜÁª¼ê¸¢¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ë¤³¤È¤â³ð¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î·Ð¸³¤«¤é¡¢Èá¤·¤ß¤äºÃÀÞ¤âÅØÎÏ¤ÈÁ°¸þ¤¤µ¤Ç¾è¤ê±Û¤¨¤é¤ì¤ë¤È³Ø¤Ó¤Þ¤·¤¿¡£
¡½ ¾Íè¤ÎÌ´¤ä¡¢ÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤ë¿ÊÏ©¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
»ä¤Î¾Íè¤ÎÌ´¤Ï¡¢¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤Þ¤ÇÄ©Àï¤·¤Æ¤¤¿¥È¥é¥ó¥Ý¥ê¥ó¤äÆüËÜ·ýË¡¤Ï¡¢·è¤·¤Æ¥á¥¸¥ã¡¼¤È¤Ï¤¤¤¨¤Ê¤¤¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Ç¤·¤¿¡£Á´¹ñÂç²ñ¤Ë½Ð¾ì¤·¤Æ¤â¡Ö½é¤á¤ÆÊ¹¤¤¤¿¡×¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¯¡¢¶¥µ»¤ÎÌ¥ÎÏ¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤â¤É¤«¤·¤µ¤ò²¿ÅÙ¤â´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤È¤·¤Æ¥Þ¥¤¥Ê¡¼¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Ë¤â¸÷¤òÅö¤Æ¤¿¤¤¡£Áª¼ê¤ÎÅØÎÏ¤äÁÛ¤¤¤òÂ¿¤¯¤Î¿Í¤ËÆÏ¤±¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Ä©Àï¤òÂ³¤±¤ë»Ñ¤Î²ÁÃÍ¤òÅÁ¤¨¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ÍÍ¡¹¤Ê¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤äÎ±³Ø¡¢¤½¤·¤Æ¥ß¥¹¥³¥ó¤Ç¤ÎÈ¯¿®³èÆ°¤òÄÌ¤¸¤Æ¡Ö¸ÀÍÕ¤ÎÎÏ¡×¤Ç¿Í¤Î¿´¤òÆ°¤«¤»¤ë¤³¤È¤ò¼Â´¶¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£º£ÅÙ¤Ï¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤È¤·¤Æ¡¢¥Þ¥¤¥Ê¡¼¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤ò´Þ¤à¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÄ©Àï¤ÎÇ®¤ò¡¢»ëÄ°¼Ô¤Ë¤Þ¤Ã¤¹¤°ÆÏ¤±¡¢Ã¯¤«¤Î°ìÊâ¤ò¸å²¡¤·¤Ç¤¤ëÂ¸ºß¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
¡½ ¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹ÆÉ¼Ô¤ÎÃæ¤Ë¤Ïº£¡¢Ì´¤òÄÉ¤¤¤«¤±¤Æ¤¤¤ëÆÉ¼Ô¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤Þ¤¹¡£ºÇ¸å¤Ë¡¢º´Æ£¤µ¤ó¤Î¡ÖÌ´¤ò³ð¤¨¤ëÈë·í¡×¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
Ì´¤ò³ð¤¨¤ëÈë·í¤Ï¡ÖÀäÂÐ»ä¤Ï¤Ç¤¤ë¡¢¤Ê¤ì¤ë¡×¤È¤¤¤¦¼«¿®¤ò»ý¤ÁÂ³¤±¤ë¤³¤È¡¢¤½¤·¤Æ·ÑÂ³¤¹¤ëÎÏ¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£Ì´¤Ë¸þ¤«¤¦Æ»¤Î¤ê¤Ç¤Ï¡¢»×¤¦¤è¤¦¤Ë¤¤¤«¤Ê¤¤¤³¤È¤äÉÔ°Â¤Ë¤Ê¤ë½Ö´Ö¤âÉ¬¤º¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Ç¤â¡¢¤É¤ó¤Ê¤È¤¤â¡Ö¼«Ê¬¤Ê¤é¤Ç¤¤ë¡×¤È¿®¤¸¤ÆÄ©Àï¤òÂ³¤±¤ë¤³¤È¤¬¡¢¾¯¤·¤º¤ÄÌ¤Íè¤òÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤¯¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£»ä¼«¿È¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤ä¥ß¥¹¥³¥ó¤ÎÄ©Àï¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢·ÑÂ³¤¹¤ë¤³¤È¤ÎÂçÀÚ¤µ¤ò¶¯¤¯¼Â´¶¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢ÆÉ¼Ô¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Ë¤â¡ÖÄü¤á¤Ê¤±¤ì¤ÐÉ¬¤º³ð¤¦¡×¤È¤¤¤¦ÁÛ¤¤¤òÆÏ¤±¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
【モデルプレスでは、他大学で行われるコンテストのファイナリストへのインタビューも続々と配信する。(modelpress編集部)】
¡¦¥³¥ó¥Æ¥¹¥ÈÌ¾¡§¥ß¥¹¡¦¥ß¥¹¥¿¡¼¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹´ØÀ¾³Ø±¡2025 supported by TGC CAMPUS
¡¦¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¡§TGC CAMPUS
¡¦¼çºÅÃÄÂÎ¡§¥ß¥¹¡¦¥ß¥¹¥¿¡¼¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹´ØÀ¾³Ø±¡¼Â¹Ô°Ñ°÷²ñ
¡¦¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¼Â»ÜÆü¡§2025Ç¯11·î23Æü¡ÊÆü¡Ë
¡¦WEBÅêÉ¼´ü´Ö¡§2025Ç¯07·î26Æü 10»þ00Ê¬¡Á2025Ç¯11·î23Æü 12»þ00Ê¬
