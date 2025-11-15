¥á～¥Æ¥ì¡ÊÌ¾¸Å²°¥Æ¥ì¥Ó¡Ë

°¦ÃÎ¸©¾ï³ê»Ô¤Î¥¢¥¤¥Á¥¹¥«¥¤¥¨¥­¥¹¥Ý¤Ç¡¢Í·¤Ó¤Îº×Åµ¡Ö¥Õ¥£ー¥ë¥É¥¹¥¿¥¤¥ë ¥¨¥­¥¹¥Ý2025¡×¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

²ñ¾ì¤Ë¤Ï¤ª¤è¤½600°Ê¾å¤Î¥Öー¥¹¤¬½ÐÅ¸¤·¡¢¥­¥ã¥ó¥×ÍÑ¥Æ¥ó¥È¤ä¥é¥ó¥¿¥ó¤Ê¤É¤Î¥¢¥¦¥È¥É¥¢¥®¥¢¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¤äÄ´Ì£ÎÁ¡¢´ÑÍÕ¿¢Êª¤Ê¤É¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥¸¥ã¥ó¥ë¤Î¾¦ÉÊ¤¬Å¸¼¨¡¦ÈÎÇä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

²°³°¥¨¥ê¥¢¤Ç¤Ï¡¢¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¥È¥é¥Ã¥¯·¿¤ÎÅÅµ¤¼«Æ°¼Ö¡Ö¥µ¥¤¥Ðー¥È¥é¥Ã¥¯¡×¤Î»î¾è¤ä¡¢¥´ー¥«ー¥È¤ä¥¹¥Îー¥Üー¥É¤Ê¤É¤Î¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ó¥Æ¥£¤ò³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£

¥°¥ë¥á¥¨¥ê¥¢¡Ö£Ó£Ï£Õ£Ì£Æ£Ï£Ï£Ä£Ê£Á£Í¡×¤Ë¤Ï¤ª¤è¤½50Âæ¤Î¥­¥Ã¥Á¥ó¥«ー¤¬½¸¤Þ¤ê¡¢À¤³¦¤Î¥°¥ë¥á¤¬Ì£¤ï¤¨¤Þ¤¹¡£

¡Ö¥Õ¥£ー¥ë¥É¥¹¥¿¥¤¥ë¥¨¥­¥¹¥Ý¡×¤Ï16Æü¤Þ¤Ç³«¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£