¹¥¤¡õÈô¹Ôµ¡¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¡ÖÆüËÜ¤Î¹Ò¶õ²ñ¼Ò¡×¥é¥ó¥¥ó¥°¡ª 2°Ì¡ÖÁ´Æü¶õ¡ÊANA¡Ë¡×¡¢1°Ì¤Ï¡© ¡Ú2025Ç¯Ä´ºº¡Û
All About ¥Ë¥å¡¼¥¹ÊÔ½¸Éô¤Ç¤Ï¡¢2025Ç¯11·î6Æü¤Î´ü´Ö¡¢Á´¹ñ10¡Á60Âå¤ÎÃË½÷250¿Í¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢¡Ö¹Ò¶õ²ñ¼Ò¤Ë´Ø¤¹¤ë¥¢¥ó¥±¡¼¥È¡×¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤ÎÃæ¤«¤é¡¢¹¥¤¡õÈô¹Ôµ¡¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¡ÖÆüËÜ¤Î¹Ò¶õ²ñ¼Ò¡×¥é¥ó¥¥ó¥°¤Î·ë²Ì¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú10°Ì¤Þ¤Ç¤ÎÁ´¥é¥ó¥¥ó¥°·ë²Ì¤ò¸«¤ë¡Û
²óÅú¼Ô¤«¤é¤Ï¡Ö²ÈÂ²¤ÎÍÑ»ö¤Ç±©ÅÄ¤«¤éµ¢¤ëºÝ¡¢¤Þ¤ï¤ê¤Ï¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Þ¥ó¤Ð¤«¤ê¤Îµ¡Æâ¤Ç¡¢ÌÇÂ¿¤ËÈô¹Ôµ¡¤Ë¾è¤é¤Ê¤¤¥ª¥Ð¥µ¥ó¤Î»ä¤Ë¥¥ã¥Ó¥ó¥¢¥Æ¥ó¥À¥ó¥È¤µ¤ó¤¬¤È¤Æ¤â¿ÆÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¡×¡Ê50Âå½÷À¡¿¹Åç¸©¡Ë¡¢¡Ö¹ñÆâºÇÂçµ¬ÌÏ¤ÎÏ©ÀþÌÖ¤ò»ý¤Á¡¢µ¡Æâ¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Î¼Á¤âÈó¾ï¤Ë¹â¤¤¤«¤é¡×¡Ê40Âå½÷À¡¿Ê¡°æ¸©¡Ë¡¢¡ÖÄê»þ±¿¹ÔÎ¨¤¬¹â¤¤¤³¤È¤È¡¢Áá¤¯¿½¹þ¤à¤È°Â¤¯¾è¤ì¤ë¤«¤é¡×¡Ê50ÂåÃËÀ¡¿Ê¼¸Ë¸©¡Ë¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬½¸¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
²óÅú¼Ô¤«¤é¤Ï¡ÖµÒ¼¼¾èÌ³°÷¤ÎÂÐ±þ¤¬¿ÆÀÚ¤Ç¡¢µ¡Æâ¿©¤âËþÂ¤Ç¤¤ëÊª¤Ð¤«¤ê¤Ê¤Î¤Ç¡×¡Ê30Âå½÷À¡¿¤½¤ÎÂ¾¡Ë¡¢¡Ö¥Õ¥é¥Ã¥°¥¥ã¥ê¥¢¤ÇA350¤òÆ³Æþ¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡×¡Ê40ÂåÃËÀ¡¿ÀéÍÕ¸©¡Ë¡¢¡Ö°ìÅÙ¡¢¶õ¹Á¤ÇÌÂ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¶õ¹Á¤Î·¸°÷¤ÎÊý¤Ë°ÆÆâ¤·¤Æ¤â¤é¤¤¿ÍÀ¸¤Ç1ÈÖÁö¤êÅë¾è»þ´Ö¥®¥ê¥®¥ê´Ö¤Ë¹ç¤Ã¤¿»ö¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢åºÎï¤Ê¤ª»Ð¤µ¤ó¤¬¤æ¤Ã¤¯¤ê¤ÇÂç¾æÉ×¤Ç¤¹¤è¡¢¤È¾Ð´é¤ÇÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤È¤Æ¤â°Â¿´¤·¤¿»×¤¤½Ð¤¬¤¢¤êÂç¹¥¤¤Ê¹Ò¶õ²ñ¼Ò¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¡Ê30Âå½÷À¡¿µÜ¾ë¸©¡Ë¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬½¸¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¢¨²óÅú¼Ô¤«¤é¤Î¥³¥á¥ó¥È¤Ï¸¶Ê¸¥Þ¥Þ¤Ç¤¹
(Ê¸:ºä¾å ·Ã)
2°Ì¡§Á´Æü¶õ¡ÊANA¡Ë¡¿138É¼2°Ì¤Ë¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤·¤¿Á´Æü¶õ¡ÊANA¡Ë¤Ï¡¢¹Ò¶õ²ñ¼Ò¤Î³ÊÉÕ¤±µ¡´Ø¤Ç¤¢¤ëAPEX¤«¤é2Ç¯Ï¢Â³¤ÇºÇ¹â¤ÎÉ¾²Á¡ÖWORLD CLASS¡×¤ò¼õ¾Þ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢À¤³¦ºÇ¹â¿å½à¤Î¥µ¡¼¥Ó¥¹¤È°ÂÁ´À¤¬¹ñÆâ³°¤Ç¾ï¤Ë¹â¤¯É¾²Á¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤Ë¡¢¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Î¼Á¤Î¹â¤µ¡¢µ¡ÂÎ¤ÎÀ¶·é¤µ¡¢µÒ¼¼¾èÌ³°÷¤Î¤¤áºÙ¤ä¤«¤ÊÂÐ±þ¤Ê¤É¡¢Áí¹çÅª¤Ê¥Ö¥é¥ó¥É¥¤¥á¡¼¥¸¤ÎÎÉ¤µ¤¬Â¿¤¯¤Î²óÅú¼Ô¤Î»Ù»ý¤ò½¸¤á¤Þ¤·¤¿.
1°Ì¡§ÆüËÜ¹Ò¶õ¡ÊJAL¡Ë¡¿146É¼Âè1°Ì¤Ëµ±¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢ÆüËÜ¹Ò¶õ¡ÊJAL¡Ë¤Ç¤¹¡£ÆüËÜ¤Î¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¥Õ¥é¥Ã¥°¥¥ã¥ê¥¢¤È¤·¤ÆÄ¹Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤êÇÝ¤Ã¤Æ¤¤¿Îò»Ë¤È¿®Íê´¶¡¢¤½¤·¤Æ¡Ö¤ª¤â¤Æ¤Ê¤·¡×¤ÎÀº¿À¤òÂçÀÚ¤Ë¤¹¤ë´ë¶ÈÊ¸²½¤¬¡¢Â¿¤¯¤Î²óÅú¼Ô¤«¤é¹â¤¯É¾²Á¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£°ÂÁ´À¤Ø¤Î°Õ¼±Å°Äì¤ä¸ÜµÒ»ëÅÀ¤Ç¤Î¥µ¡¼¥Ó¥¹²þÁ±¤È¤¤¤Ã¤¿´ë¶ÈÅØÎÏ¤¬¡¢¹¥¤Þ¤·¤¤¥Ö¥é¥ó¥É¥¤¥á¡¼¥¸¤Î¹½ÃÛ¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢JAL¤ÏÀ¤³¦Åª¤Ê³ÊÉÕ¤±²ñ¼ÒSKYTRAX¤«¤é¡¢2018Ç¯°ÊÍè7Ç¯Ï¢Â³¤Ç¡Ö5¥¹¥¿¡¼¡×¤ÎÇ§Äê¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤â¡¢¤½¤Î¼ÂÎÏ¤òÎ¢ÉÕ¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
