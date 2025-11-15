Åìµþ¤Î¡Ö¼Ò²ñ²ÝÂê¡×¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¥¢¥Ã¥×¤Ç²ò·è...¡ÖBe Smart Tokyo¡×Ãæ´ÖÊó¹ð²ñ¡¡¥¹¥Þ¡¼¥ÈÅìµþ¤ò¤á¤¶¤·¤Æ
»Ò°é¤Æ¤ä»Å»ö¤ÇÇº¤à½÷À¡¢¾ã¤¬¤¤¼Ô¡¢¶µ°é³Êº¹¤Ë¶ì¤·¤à¿Í¤Ê¤É¤¬À¸¤À¸¤¤ÈÊë¤é¤·¡¢³èÌö¤Ç¤¤ëÅìµþ¤ò¤Ä¤¯¤ë¡½¡½¡£
¤½¤¦¤·¤¿¼Ò²ñ²ÝÂê¤òÆÈÁÏÀ¤Èµ¡Æ°ÎÏ¤ò»ý¤Ä¥¹¥¿¡¼¥È¥¢¥Ã¥×¤ÎÎÏ¤Ç²ò·è¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ò¡¢ÅìµþÅÔ¤¬2022Ç¯¤«¤é¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÖBe Smart Tokyo¡ÊÅìµþÅÔ¥¹¥Þ¡¼¥È¥µ¡¼¥Ó¥¹¼ÂÁõÂ¥¿Ê¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡Ë¡×¤¬¤½¤ì¤Ç¤¢¤ë¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç8¼Ò¤òºÎÂò¡¢¼Ò²ñ¼ÂÁõ¤Î»Ù±ç¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ÎÃæ´ÖÊó¹ð²ñ¤¬2025Ç¯11·î12Æü¡¢ÅìµþÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ò¼Ò²ñ¼ÂÁõ¤·ÅìµþÅÔÌ±¡¢´ë¶È¤ò¤è¤¯¤¹¤ë
±¿±Ä¤¹¤ëReGACY Innovation Group¤ÎDirector¡¦ÃæÂ¼µþ²ð»á¤Ï¡¢¡Ö¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Î¼Ò²ñ¼ÂÁõ¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¡¢ÅÔÌ±¤äÅìµþ¤Î´ë¶È¤ò¤è¤¯¤·¤Æ¤¤¤¯¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¸ì¤Ã¤¿¤¢¤È¡¢Ãæ´ÖÊó¹ð¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£¼ç¤Ê³èÆ°¤ò¾Ò²ð¤·¤è¤¦¡£
¤Þ¤º»Ò°é¤Æ»Ù±ç¥×¥í¥°¥é¥à¤Ç¤Ï¡¢ÀÖ¤Á¤ã¤ó¤Îµã¤À¼¤òÈ½ÊÌ¤¹¤ë¥¢¥×¥ê¡Ö¤¢¤ï¥Ù¥Ó¡×¡£³«È¯¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¥¯¥í¥¹¥á¥Ç¥£¥¹¥ó¤ÎÃæ°æÞ«²æÂåÉ½¼èÄùÌò¡£ÆÁÅçÂç³Ø°å³ØÉô¤òº£Ç¯½Õ¤ËÂ´¶È¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤À¡£
¤³¤Î¥¢¥×¥ê¤ÎÁÀ¤¤¤Ï»º¸å¤¦¤Ä¤ÎÍ½ËÉ¤Ç¤¢¤ë¡£Ãæ°æ»á¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¡Ö»º¸å¤¦¤Ä¤ò´µ¤¦¿Í¤ÏÀ¤³¦¤ÇËèÇ¯Ìó2300Ëü¿Í¤¤¤Æ¡¢Ìó50%¤¬É¬Í×¤Ê»Ù±ç¤ò¼õ¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾õÂÖ¡×¤È¤¤¤¦¡£ÆüËÜ¤Ç¤Ï2020Ç¯¤Î¥³¥í¥Ê²Ò¤Ç»º¸å1Ç¯Ì¤Ëþ¤ÎÊì¿Æ¤Î4¿Í¤Ë1¿Í¤¬»º¸å¤¦¤Ä¤Î²ÄÇ½À¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤µ¤ì¤ë¡£
»º¸å¤¦¤Ä¤Î¸¶°ø¤Ï¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤À¤¬¡¢Ãæ°æ»á¤Ïµã¤À¼¤Ë¥Õ¥©¡¼¥«¥¹¤·¤¿¡£²¿¤òÍ×µá¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤ï¤«¤é¤ºµã¤»ß¤Þ¤Ê¤¤¤³¤È¤¬Âç¤¤Ê¥¹¥È¥ì¥¹¤Ë¤Ê¤ë¡£»º¸å¤¦¤Ä¤Ï¼«»¦¤äµÔÂÔ¡¢¥Í¥°¥ì¥¯¥È¤Ë·Ò¤¬¤ë¤Î¤Ç¤ä¤Ã¤«¤¤¤À¡£
¤½¤³¤ÇÌó14Ëü¤Î¥µ¥ó¥×¥ë¥Ç¡¼¥¿¤ò³Ø½¬¤µ¤»¤¿AI¤¬¡¢Ï¿²»¤·¤¿ÀÖ¤Á¤ã¤ó¤Î5ÉÃ´Ö¤Îµã¤À¼¤òÊ¬ÀÏ¤·¡¢¶õÊ¢¡¢¥È¥¤¥ì¡¢Ì²¤¤¡¢ÄË¤¤¤Ê¤É¤ò¿äÄê¤·¡¢ÂÐ½èË¡¤ò¥¢¥×¥ê¤ÇÄó°Æ¤¹¤ë¡£¸½ºß¡¢ÀºÅÙ¤ÏÌó87¡ó¡£µã¤À¼¤Î¼þÇÈ¿ô¤Ê¤É¤Ë¤è¤Ã¤Æ²Ä°¦¤¤¿§¤È·Á¤ÎË¢¤ÇÉ½¼¨¤·¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¡ÖÀÖ¤Á¤ã¤ó¤È¤Î»þ´Ö¤ò³Ú¤·¤á¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤Ê¤É¤ÎÈ¿¶Á¤¬¤¢¤ê¡¢¥æ¡¼¥¶¡¼¤Ï2Ëü¿Í¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
»Ò¤É¤â¤È°ì½ï¤ËÍøÍÑ¤Ç¤¤ë°û¿©Å¹¤ä»ÜÀß¡¢¼øÆý¼¼¤Ê¤É¤¬¤ï¤«¤é¤ºº¤¤ë»Ò°é¤ÆÀ¤Âå¤ÏÂ¿¤¤¡£¤½¤¦¤·¤¿Çº¤ß¤Ë±þ¤¨¤ë¥Þ¥Ã¥×¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¡Öiiba¡×¤âÌÌÇò¤¤¡£
¡Öiiba¡×¤Ï¡¢Á´¹ñ¤Ë¤¤¤ë»Ò°é¤ÆÀ¤Âå¤ÎÅê¹Æ¤ò¥Þ¥Ã¥×¤ËÏ¢Æ°¤µ¤»¡¢ÌòÎ©¤ÄÅ¹ÊÞ¾ðÊó¤Ê¤É¤òÃµ¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£Á´¹ñ¤ËÅÀºß¤¹¤ëiiba½êÂ°¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µ¡¼¤ÎÁí¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¿ô¤Ï550Ëü¿Í¤Ë¤Î¤Ü¤ë¡£°ìÊý¤Ç¼«¼£ÂÎ¤Î»Ò°é¤Æ¥Þ¥Ã¥×¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë²½¤ò¿Ê¤á¡¢¤µ¤é¤Ë¾¦¶È¡¦´Ñ¸÷»ÜÀß¤Ê¤É¤Î»ö¶È¼Ô¤«¤é¤ËÂÐ¤·¤Æ½¸µÒ´ÉÍý¥µ¡¼¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤¹¤ë»ö¶È¤âÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
2025Ç¯°Ê¹ß¤â¡ÖBe Smart Tokyo¡×¤ò·ÑÂ³
¾ã¤¬¤¤¼Ô»Ù±ç¤È¤·¤Æ¤Ï¡ÖAsirase¡×¤¬¥æ¥Ë¡¼¥¯¤À¡£»ë³Ð¾ã¤¬¤¤¼Ô¤¬¼«Í³¤Ë1¿Í¤Ç¹Ô¤¤¿¤¤»þ¤Ë¹Ô¤¤¿¤¤¾ì½ê¤Ë¹Ô¤±¤ë¤È¤¤¤¦¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ç¡¢°ÜÆ°»Ù±ç¤Î¥Ê¥Ó¥²¡¼¥·¥ç¥ó¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤ò³«È¯¤·¤¿¡£
·¤¤Ë¾®·¿¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤ò¼è¤êÉÕ¤±¡¢¤½¤ì¤È¥¹¥Þ¥Û¥¢¥×¥ê¤òÏ¢Æ°¤µ¤»¤ÆÍ¶Æ³¤¹¤ë¡£¹Ô¤¤¿¤¤¾ì½ê¤òÀßÄê¤¹¤ë¤È¡¢Á°¤Ë¹Ô¤¯¤È¤¤ÏÂ¤Î¹ÃÉôÊ¬¤ò¡¢¸åÊý¤Ø¤Ïìû¡¢±¦º¸ÀÞ¤ÏÂ¤ÎÂ¦ÌÌ¤ò¤½¤ì¤¾¤ì¿¶Æ°¤µ¤»¤ë¡£Asirase¼èÄùÌòCOO¡¦¹á»³Í³²Â¤µ¤ó¤Ï¡¢
¡Ö»ë³Ð¾ã¤¬¤¤¤ò¤â¤ÄÊý¤Ï¡¢ºÇÃ»µ÷Î¥¤ÇÊâ¤¤¿¤¤¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢´·¤ì¤¿Æ»¡¢ÃÊº¹¤¬¾¯¤Ê¤¤¡¢Ê£»¨¤Ê¶Ê¤¬¤ê³Ñ¤¬¤Ê¤¤Æ»¤Ê¤É¤òÁª¤Ö¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£¤½¤¦¤·¤¿¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤¤¤¤¥ë¡¼¥È¤ò¿äÁ¦¤¹¤ëÆÈ¼«µ»½Ñ¤ò³«È¯¤·¤Þ¤·¤¿¡×
¤È¸ì¤ë¡£ºòÇ¯¡Ê24Ç¯¡Ë¤«¤é1Ç¯´Ö¤ÇÌó700Âæ°Ê¾å¤¬ÈÎÇä¤µ¤ì¡¢¥µ¥Ö¥¹¥¯·ÀÌó¡£ËþÂÅÙ¤¬¹â¤¯¡¢²òÌóÎ¨¤¬Äã¤¤¤È¤¤¤¦¡£
¸½ºß¡¢¡ÖBe Smart Tokyo¡×¤È¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÏGPS¤¬ÆÏ¤«¤Ê¤¤²°Æâ¤Î¥Ê¥Ó¥²¡¼¥·¥ç¥ó¡£²°Æâ¤Ç¤â³Ú¤·¤¯Çã¤¤Êª¤Ê¤É¤ò³Ú¤·¤á¤ë»î¤ß¤À¡£¥¿¥Ã¥°¤òÁÈ¤à¤Î¤Ï¾®ÅÄµÞÉ´²ßÅ¹¿·½ÉÀ¾¸ý¥Ï¥ë¥¯¡£Å¹¤ÎÁ°¤ÇQR¥³¡¼¥É¤òÆÉ¤ß¹þ¤ß¡¢¤½¤ì¤Ë¤è¤Ã¤ÆÅ¹Æâ¤ò½ä¤ë¡£¤½¤Îµ»½Ñ¤ò¤â¤Ä¥¹¥Ú¥¤¥ó¤Î¥¹¥¿¡¼¥È¥¢¥Ã¥×´ë¶È¤ÈÏ¢·È¤·¤Æ¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£º£Ç¯Ëö¤«¤é¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¡¢ÍèÇ¯¤Ë¤Ï²¤½£¡Ê¥É¥¤¥Ä¡Ë¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Ë¤â±Ä¶È¤ò¤«¤±¤ë¡£
°ìÊý¡¢Ç§ÄêNPOË¡¿ÍCLACK¤¬»ö¶È¤ò¿Ê¤á¤ë¤Î¤Ï¡¢¶µ°é³Êº¹»Ù±ç¤Î¥×¥í¥°¥é¥à¤Ç¤¢¤ë¡£»Ù±çÂÐ¾Ý¤ÏÃæ¹âÀ¸¡£¤Ê¤«¤Ç¤â¡¢ÉÏº¤¡¢ÉÔÅÐ¹»¡¢È¯Ã£¾ã³²¤Ê¤É¤Îº¤Æñ¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤ë»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤À¡£ITÊ¬Ìî¤Î³Ø½¬¤ä¥¥ã¥ê¥¢¤ÎÈ¼Áö»Ù±ç¤ò¤·¡¢¾Íè¼«Î©¡¦¼«Áö¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¯¡£ÈñÍÑ¤ÏÌµÎÁ¤À¡£
¤¿¤À¡¢¤¤¤¯¤é¥¹¥¥ë¤Ï¤¢¤Ã¤Æ¤â»Å»ö¤Ë·ë¤Ó¤Ä¤±¤ë¤Î¤Ï¥Ï¡¼¥É¥ë¤¬¹â¤¤¡£¤½¤³¤Ç¡ÖBe Smart Tokyo¡×¥×¥í¥°¥é¥à¤ÇÅ¸³«¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢CLACK¤¬´ë¶È¤«¤éIT¤Î¥µ¡¼¥Ó¥¹¡Ê¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸À©ºî¡¢SNSÂå¹Ô¡¢¥Á¥é¥·À©ºî¤Ê¤É¡Ë¤È¤¤¤Ã¤¿»Å»ö¤ò¼õÂ÷¤·¡¢»Ù±ç¤¹¤ë»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ë»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤â¤é¤¤¡¢ÀÕÇ¤¤ò¤â¤Ã¤ÆÇ¼ÉÊ¤·¤Æ¼ýÆþ¤òÆÀ¤ë¤È¤¤¤¦·ÁÂÖ¤À¡£¤½¤¦¤¹¤ì¤Ð¡¢³Ø½¬¤·¤¿À®²Ì¤òÈ¯´ø¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£´ë¶ÈÂ¦¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï»Å»ö¤òÈ¯Ãí¤¹¤ë¤³¤È¤¬¼Ò²ñ¹×¸¥¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¡¢CSR¤Ê¤É¥Ö¥é¥ó¥É¥¤¥á¡¼¥¸¤Î¹½ÃÛ¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÎºÇ¸å¡¢ÅìµþÅÔ¥Ç¥¸¥¿¥ë¥µ¡¼¥Ó¥¹¶É¥Ç¥¸¥¿¥ë¥µ¡¼¥Ó¥¹¿ä¿ÊÉô¥¹¥Þ¡¼¥È¥·¥Æ¥£¿ä¿ÊÃ´Åö²ÝÄ¹¤ÎÂç°æÀ¬»Ë»á¤Ï¤³¤¦°§»¢¤·¤¿¡£
¡Ö¤â¤È¤â¤È3Ç¯´Ö¤Î·×²è¤À¤Ã¤¿¡ØBe Smart Tokyo¡Ù¤Ç¤¹¤¬¡¢¹¥É¾¤Ë¤Ä¤¡¢ËÜÇ¯ÅÙ°Ê¹ß¤â·ÑÂ³¤·¤Þ¤¹¡£ËÜÇ¯ÅÙ¤Ï¡ØBe Smart Tokyo Inclusive¡Ù¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢º£¸å¤âº¤¤ê»ö²ò·è¤ËÎÏ¤òÃí¤¤¤Ç¤¤¤¤¿¤¤¡×
º£¸å¤É¤ó¤Ê¥¹¥¿¡¼¥È¥¢¥Ã¥×¤¬¸½¤ì¤ë¤Î¤«¡¢³Ú¤·¤ß¤À¡£