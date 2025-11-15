¡ÖºÇ½é¤ÇºÇ¸å¤Î½Ð»º¤Ë¡Ä¡×26ºÐÇ¥¿±Ãæ¤Ë¤¬¤óÈ¯³Ð¤Ç»ÒµÜÁ´Å¦½Ð¡¢31ºÐ¤ÇÆý¤¬¤ó¡Äà¾Ð´é¤Ç¤´Êó¹ðá32ºÐ·Ð±Ä¼Ô¤Î»Ñ¤Ë¡ÖÂÔ¤Ã¤Æ¤¿¡×¡Ö»ä¤â³Ú¤·¤ß¡×¤ÎÀ¼
²º¤ä¤«¤Ê¾Ð´é¤òÉâ¤«¤Ù¿·¥Ö¥é¥ó¥É¤ò¾Ò²ð
¡¡26ºÐ¤Ç·ëº§¤ÈÇ¥¿±¡¢2ÅÙ¤Î¤¬¤ó¤ò·Ð¸³¡Ä¡£YoTuber¤ä·Ð±Ä¼Ô¤Î¶¶ËÜ¼Â²Ö¤Îà¾Ð´é¤Ç¤´Êó¹ðá»Ñ¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¤ß¤Ê¤µ¤ó¡¢¤¿¤À¤¤¤Þ¡£YouTube¤ËÌá¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢Í¥¤·¤¯Èù¾Ð¤à»Ñ¤òÅº¤¨¡¢9¥«·î¤Ö¤ê¤ËYouTube¤ò¹¹¿·¤·¤¿¤³¤È¤ò¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ÇÊó¹ð¡£
¡¡¡Ö¤è¤¦¤ä¤¯12·îÃæ¤Ë¿·¥Ö¥é¥ó¥É¤òÈ¯Çä¤Ç¤¤½¤¦¤Ç¤¹¡×¡Ö7Ç¯´ÖÂ³¤±¤Æ¤¤¿Letizia¤Ë°ì¶èÀÚ¤ê¤ò¤Ä¤±¡¢¤³¤ì¤«¤é·Þ¤¨¤ë¤Î¤Ï¡¢¿·¤·¤¤ Letizia¡èEpure¡×¤È¿·¤·¤¤¥Ö¥é¥ó¥É¤ÎÈ¯ÇäÍ½Äê¤Î»þ´ü¤ä¥Ö¥é¥ó¥ÉÌ¾¤ò¾Ò²ð¡£Â³¤±¤Æ¡ÖºÇ½é¤ËÈ¯Çä¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢33¤Î·üÇ°À®Ê¬¤òÇÓ½ü¤·¡¢¿´ÃÏ¤è¤µ¤È¤ä¤µ¤·¤µ¤òÎ¾Î©¤µ¤»¤¿¥¸¥§¥ë¥Í¥¤¥ë¡×¡ÖÈ¯Çä¤Î¤ªÃÎ¤é¤»¤Ï¡¢¸ø¼°LINE¤È¸ø¼°Instagram¤ÇºÇÍ¥Àè¤Ç¤´°ÆÆâ¤·¤Þ¤¹¡£¤¼¤Ò¥Õ¥©¥í¡¼¤·¤Æ¡¢¸«¼é¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡SNS¾å¤Ç¤Ï¡Ö¤ª¤«¤¨¤ê¤Ê¤µ¤¤¡ª¡×¡Ö¤ä¤Ã¤È·Á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤´°Â¿´¤Ê¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£»ä¤â¤È¤Æ¤â³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡×¡ÖÂÔ¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡¡¶¶ËÜ¤Ï26ºÐ¤Î»þ¤ËÇ¥ÉØ·ò¿Ç¤Ç»ÒµÜðô¤¬¤ó¤¬È¯³Ð¡£Äë²¦ÀÚ³«¤Ç¤Î½Ð»º¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢»ÒµÜ¤òÁ´Å¦½Ð¤·¤¿¡£¡Ö¤³¤Î»Ò¤«゙»ä¤Î ºÇ½é¤Æ゙ºÇ¸å¤Î½Ð»º¤È¤Ê¤Ã¤¿¡×¡Ö¤â¤¦·»Äï¤òºî¤Ã¤Æ¤¢¤²¤é¤ì¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦²ù¤·¤µ¤ËÎÞ¤·¤¿¡×¤ÈÅö»þ¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿31ºÐ¤Î»þ¤Ë¤ÏÆý¤¬¤ó¤òÈ¯¾É¡£±¦¶»¤òÁ´Å¦½Ð¤·¡¢Ä¹¤¤Æþ±¡À¸³è¤òÁ÷¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¸½ºß¤Ï2ÅÙ¤Î¤¬¤ó·Ð¸³¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢°ÂÁ´¤ËÂ³¤±¤é¤ì¤ëÈþÍÆ¤òÄÉµá¡£¡ÖÉÂµ¤¤Ç¼º¤Ã¤¿¤â¤Î¤ÏÂ¿¤«¤Ã¤¿¡£¤Ç¤â¡¢ÆÀ¤¿¤â¤Î¤ÎÊý¤¬¤â¤Ã¤ÈÂ¿¤¤¡×¤ÈÁ°¸þ¤¤Ê»ÑÀª¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£