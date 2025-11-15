¶å½£½Ð¿È¡¦27ºÐÊÝ°é»Î¥¢¥¤¥É¥ëà¾åµþ¤·¤Æ½é¤á¤Æ¸«¤¿á¤¢¤ë¤â¤Î¤Ë¶Ã¤¡Ö¤³¤Ê¤¤¤À½ÉÇñ¤·¤Æ¤ëÅÛ¤¤¤¿¤è¤Í¡×¡Ö¤Ê¤ó¤À¡¢¤³¤Î¤«¤ï¤¤¤¤À¸¤Êª¤Ï¡×Êý¸À¤Ë¤âÈ¿¶ÁÂ³¡¹
¡Ö°ì½Ö¤Ç½Ð¿È°ì½ï¤Ã¤ÆÊ¬¤«¤Ã¤¿¡×
¡¡¸½ÌòÊÝ°é»Î¤Ç¡¢¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡ÖMighty Parfait¡×¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¹áºäÀ±Æà(27)¡áµÜºê¸©½Ð¿È¡á¤ÎÁÇËÑ¤ÊµÜºêëÂ¤ê¤Ç¤ÎXÅê¹Æ¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¾åµþ¤·¤Æ¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤¹¤ë¤³¤È¡Ä¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¡¢¥³¥¤¥ó¥í¥Ã¥«¡¼¤Ç»£±Æ¤·¤¿Æ°²è¤òÅê¹Æ¡£¡Ö¤Í¤§¡¢¤Í¤§¡¢¥³¥¤¥ó¥í¥Ã¥«¡¼¤Ë1000±ß¤Î¤È¤³¤í¤¬¤¢¤Ã¤¿!½é¤á¤Æ¸«¤¿¡£²¿¤Ë»È¤¦¤ó¤À¤í¤¦¤Í¡×¤È¡¢1000±ß¤ÎÆÃÂç¥µ¥¤¥º¤Î¥³¥¤¥ó¥í¥Ã¥«¡¼¤Î»È¤¤Êý¤ò»£±Æ¼Ô¤Ë¿Ò¤Í¤ë¹áºä¡£¡Ö¥¥ã¥ê¡¼¥±¡¼¥¹¤È¤«?¡×¤È»£±Æ¼Ô¤¬Åú¤¨¤ë¤È¡¢¹áºä¤Ï¡ÖµÜºê¤Ï¥¥ã¥ê¡¼¥±¡¼¥¹¤ò»ý¤Ä¿Í¤¬¤¤¤Ê¤¤¤«¤é¡¢¤Ê¤¤¤Î¤«¤â¡×¤È¡¢µÜºêëÂ¤ê¤ÇÌ¯¤ËÇ¼ÆÀ¡£
¡¡¥ê¥×¥é¥¤¤Ë¤Ï¥³¥¤¥ó¥í¥Ã¥«¡¼¤ÎÍÑÅÓ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¤Û¤«¡¢¹áºä¤Î²Ä°¦¤é¤·¤¤ëÂ¤ê¤Ø¤ÎÈ¿±þ¤¬Â¿¤¯¡ÖÆþ¤Ã¤Á¤ã¥À¥á¤À¤è¡×¡Ö¥¤¥ó¥È¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¤«¤ï¤¤¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¤³¤Ê¤¤¤À½ÉÇñ¤·¤Æ¤ëÅÛ¤¤¤¿¤è¤Í¡×¡Ö¤¿¤Þ¤¿¤ÞÎ®¤ì¤Æ¤¤¿¤±¤É ¤³¤Î¿Í²Ä°¦¤¤¤Ç¤¹¡×¡Ö¤Ê¤ó¤À¡¢¤³¤Î¤«¤ï¤¤¤¤À¸¤Êª¤Ï¡×¡ÖëÂ¤ê¤¬¤¿¤À¤¿¤À¹¥¤¤«¤â¡×¡Ö°ì½Ö¤Ç½Ð¿È°ì½ï¤Ã¤ÆÊ¬¤«¤Ã¤¿¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£