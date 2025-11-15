10Âå¸åÈ¾¤Î½÷À¤È¤ß¤À¤é¤Ê¹Ô°Ù¡Ä¤ï¤¤¤»¤Ä¤Ê»Ñ¤ò»£±Æ¡¡¾®³Ø¹»¶µÍ¡¤ÎÃË¤òºÆÂáÊá¡¡ËÌ³¤Æ»
»¥ËÚ¡¦ËÌ·Ù»¡½ð¤Ï2025Ç¯11·î15Æü¡¢ÉÔÆ±°ÕÀ¸ò¡¢ÀÅª»ÑÂÖÅù»£±Æ¡¢»ùÆ¸Çã½Õ¡¦»ùÆ¸¥Ý¥ë¥Î¶Ø»ßË¡°ãÈ¿¤Îµ¿¤¤¤Ç¡¢»¥ËÚ»ÔËÊ¿¶è¤Ë½»¤à¾®³Ø¹»¶µÍ¡¤ÎÃË¤òºÆÂáÊá¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢»¥ËÚ»ÔËÊ¿¶è¤Ë½»¤à¾®³Ø¹»¶µÍ¡¤Î»³ÅÄ¿òÍÆµ¿¼Ô¡Ê35¡Ë¤Ç¤¹¡£
»³ÅÄÍÆµ¿¼Ô¤Ï2025Ç¯7·î29Æü¸á¸å4»þÈ¾¤´¤í¤«¤é¸á¸å6»þ¤´¤í¤Þ¤Ç¤Î´Ö¡¢°°Àî»ÔÆâ¤Ë¤¢¤ë½ÉÇñ»ÜÀß¤Ç¡¢°°Àî»Ô¤Ë½»¤à10Âå¸åÈ¾¤Î½÷À¤È¤ß¤À¤é¤Ê¹Ô°Ù¤ò¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢½÷À¤Î¤ï¤¤¤»¤Ä¤Ê»Ñ¤ò»£±Æ¤·»ùÆ¸¥Ý¥ë¥Î¤òÀ½Â¤¤·¤¿µ¿¤¤¤¬»ý¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»³ÅÄÍÆµ¿¼Ô¤Ï»¥ËÚ»ÔËÌ¶è¤Ë½»¤à10ÂåÁ°È¾¤Î½÷À¤È¤ß¤À¤é¤Ê¹Ô°Ù¤ò¤·¤¿µ¿¤¤¤Ç¡¢2025Ç¯9·î¤Ë¤¹¤Ç¤ËÂáÊá¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢»³ÅÄÍÆµ¿¼Ô¤Î¥¹¥Þ¥Û¤Î²òÀÏ·ë²Ì¤«¤éº£²ó¤Î»ö·ï¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
Ä´¤Ù¤ËÂÐ¤·»³ÅÄÍÆµ¿¼Ô¤Ï¡Ö¤¹¤Ù¤Æ´Ö°ã¤¤¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤ÈÍÆµ¿¤òÇ§¤á¤Æ¤¤¤Æ¡¢·Ù»¡¤ÏÍ¾ºá¤äÆ°µ¡¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÁÜºº¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£