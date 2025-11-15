²£ÅÄ¤á¤°¤ß¤µ¤ó¤ÎÙÇÃ×¤«¤é15Æü¤Ç48Ç¯¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤ÇÎÏ¤ò¹ç¤ï¤»¤ÆÙÇÃ×ÌäÂê²ò·è¤ò¡×¸©Ì±½¸²ñ¤ÇÊì¡¦Ááµª¹¾¤µ¤ó¤¬ÁÊ¤¨
²£ÅÄ¤á¤°¤ß¤µ¤ó¤¬ËÌÄ«Á¯¤ËÙÇÃ×¤µ¤ì¤Æ¤«¤é15Æü¤Ç48Ç¯¡£¿·³ã»Ô¤Ç¤ÏÙÇÃ×ÌäÂê¤Î²ò·è¤òÁÊ¤¨¤ë¸©Ì±½¸²ñ¤¬³«¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
Åö»þÃæ³ØÀ¸¤À¤Ã¤¿²£ÅÄ¤á¤°¤ß¤µ¤ó¤¬ËÌÄ«Á¯¤Ë¤è¤Ã¤ÆÙÇÃ×¤µ¤ì¤Æ¤«¤é15Æü¤Ç48Ç¯¤Ç¤¹¡£
¤³¤¦¤·¤¿¤Ê¤«ÙÇÃ×ÌäÂêÃ´ÅöÂç¿Ã¤ò·óÌ³¤¹¤ëÌÚ¸¶´±Ë¼Ä¹´±¤¬15Æü¡¢¤á¤°¤ß¤µ¤ó¤ÎÙÇÃ×¸½¾ì¤ò»ë»¡¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÌÚ¸¶Ì´±Ë¼Ä¹´±¡§
¤·¤Ã¤«¤ê¤È£±Æü¤âÁá¤¤¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÙÇÃ×Èï³²¼Ô¤Îµß½Ð¤Ë¸þ¤±¤ÆÁ´ÎÏ¤ÇÎ×¤ó¤Ç»²¤ê¤¿¤¤¡£
½¸²ñ¤Ç¤Ï¤á¤°¤ß¤µ¤ó¤ÎÄï¤Ç²ÈÂ²²ñÂåÉ½¤ÎÂóÌé¤µ¤ó¤¬ÆüÄ«¼óÇ¾²ñÃÌ¤ÎÁá´ü¼Â¸½¤òÁÊ¤¨¤¿¤Û¤«¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ç»²²Ã¤·¤¿Êì¡¦Ááµª¹¾¤µ¤ó¤â¡Ö¼«Ê¬»ö¤È¤·¤Æ¹Í¤¨¤ÆÍß¤·¤¤¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤Þ¤·¤¿¡£
²£ÅÄÁáµª¹¾¤µ¤ó¡§
´ò¤·¤¤ÈáÌÄ¤¬¤¢¤Á¤é¤«¤é¤â¤³¤Á¤é¤«¤é¤âÊ¹¤«¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Ç´èÄ¥¤Ã¤Æ»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ò¼é¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¤³¤ì¤«¤é¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ò¤â¼é¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¤ß¤ó¤Ê¤ÇÎÏ¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ¤³¤Î¤³¤È¤ò²ò·è¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤È´ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
½¸²ñ¤ÎºÇ¸å¤Ë¤Ï4Ëü2000É®¤¢¤Þ¤ê¤Î½ðÌ¾¤¬¼êÅÏ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£