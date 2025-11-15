¾ÐÊ¡ÄâÄáÉÓ¡Ö·ÝÇ½¿Í¤È¤·¤Æ¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡×¡¡¤Þ¤ë¤Ç¡ÈÌ¼¡É¤À¤È¤¤¤¦¿Íµ¤½÷Í¥¡Ö¤á¤Á¤ã¤á¤Á¤ã¤«¤ï¤¤¤é¤·¤¤¡×
¡¡Íî¸ì²È¤Î¾ÐÊ¡ÄâÄáÉÓ¡Ê73¡Ë¤¬15ÆüÊüÁ÷¤ÎNHK¡ÖÅÚ¥¹¥¿¡×¡ÊÅÚÍË¸å1¡¦50¡Ë¤ËVTR½Ð±é¡£¤Þ¤ë¤Ç¡ÈÌ¼¡É¤À¤È¤¤¤¦¿Íµ¤½÷Í¥¤Ø¤Î»×¤¤¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Î¥¹¥¿¥¸¥ª¥²¥¹¥È¤Ï½÷Í¥¤ÎµÈ²¬Î¤ÈÁ¡£ÄáÉÓ¤ÏµÈ²¬¤È¡Ö¤·¤º¤«¤Á¤ã¤ó¤È¥Ñ¥Ñ¡×¡Ê2022Ç¯¡¢BS¥×¥ì¥ß¥¢¥à¡Ë¤Ç¥À¥Ö¥ë¼ç±é¤Ç¿Æ»ÒÌò¤Ç¶¦±é¡£ÄáÉÓ¤Ï¤í¤¦¼Ô¤ÎÉãÌò¡¢µÈ²¬¤ÏÏÃ¤»¤ë¤·Ê¹¤³¤¨¤ëÌ¼¤ò±é¤¸¤¿¡£
¡¡ÄáÉÓ¤ÏµÈ²¬¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤Û¤ó¤È¤«¤ï¤¤¤é¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¤á¤Á¤ã¤á¤Á¤ã¤«¤ï¤¤¤é¤·¤¤¤Ç¤¹¤è¡¢¤¢¤Î¿Í¡£¡Ø²ÈÂ²¤Ë´¥ÇÕ¡Ù¡Ê¤Î¥í¥±¤ò¡Ë¥Ï¥ï¥¤Åç¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¿¤é¡¢2Çñ3Æü¤°¤é¤¤¤ÇÍè¤Æ¡£¤½¤ó¤Ê¤á¤Ã¤Á¤ã¤«¤ï¤¤¤¤¤È¤³¤í¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤Ê¤ó¤ä¤í¤Í¡¢¤¢¤Î¿Í¤Ï¡×¤ÈÀä»¿¡£¡Ö¿´¤«¤é¿Í¤ò³Ú¤·¤Þ¤»¤ë¤È¤³¤í¤È¤«¡¢¤¦¤ì¤·¤¤¤Í¡¢¸«¤Æ¤Æ¡£¤½¤ó¤Ê¿ÍÄÁ¤·¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£°é¤Æ¤é¤ìÊý¤¬À¨¤¯ÁÇÅ¨¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤ªÉã¤µ¤ó¤Î¤³¤È¡¢À¨¤¯¹¥¤¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¤¤¤¤²ÈÂ²¤Ç¤¹¤è¡¢¤¢¤½¤³¤Ï¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡ÖÌ¼Ìò¤ä¤Ã¤Æ¤¿¤«¤é¡¢¤Û¤ó¤Èµ¤»ý¤Á¤È¤·¤Æ¤Ï¤â¤¦Ì¼¤ß¤¿¤¤¤Ê»×¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤Ê¤ó¤«·ÝÇ½¿Í¤È¤·¤Æ¤ÎÉÕ¤¹ç¤¤¤È¤«¡¢ÈÖÁÈ¤È¤·¤Æ¤ÎÉÕ¤¹ç¤¤¤È¤«¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢¤â¤¦¤Û¤ó¤È¤Ë»äÀ¸³è¤Ç¼«Í³¤ËÉÕ¤¹ç¤¤¤¿¤¤¿Í¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¤ÈÄáÉÓ¡£¡Ö¤Ê¤ó¤«¤¢¤Ã¤¿¤éÅÅÏÃ¤¹¤ë¤·¡¢¸Æ¤Ð¤ì¤¿¤é¹Ô¤¯¤·¡£»×¤¤½Ð¤·¤Æ¡¢¡È¤¢¡¢Î¤ÈÁ¤É¤¦¤·¤Æ¤ó¤Í¤ä¤í¡É¤È»×¤Ã¤ÆÅÅÏÃ¤¹¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤«¡£¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤·¤¿¤Ê¤ë¿Í¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¤È¤·¤¿¡£
¡¡¤¿¤À¡¢³ëÆ£¤â¤¢¤ë¤è¤¦¤Ç¡Ö²ñ¤¤¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤¦¤±¤É¡¢¤½¤Ê¤¤¤·¤ç¤Ã¤Á¤å¤¦ÅÅÏÃ¡Ê¤Ç¤¤Ê¤¤¡Ë¡£¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤ä¤é¤·¤¤¤ä¤ó¤«¡Ä¡£¡Èº£¡¢¤É¤Ê¤¤¤·¤Æ¤ó¤Î¡©¡É¡È¤É¤³¤Ë¤ª¤ó¤Î¡©¡É¤È¤«¤ä¤é¤·¤¤¡£¥°¥Ã¤ÈÍÞ¤¨¤Æ¤Þ¤¹¤è¡£µ¤»ý¤Á¤Ï¤¤¤Ä¤Ç¤âÅÅÏÃ¤·¤¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£ÍÞ¤¨¤Æ¤Þ¤¹¤è¡£¥Æ¥ì¥Ó¤Ï¤º¤Ã¤È¸«¤Æ¤Þ¤¹¤·¡¢¤É¤ó¤É¤ó¤«¤ï¤¤¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¡£ÆÍÁ³ÅÅÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¤¤Ç¤¹¤«¡©ÆÍÁ³¡¢ÅÅÏÃ¤·¤Þ¤¹¤è¡×¤È¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò´ó¤»¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤Ë¡¢µÈ²¬¤â¡ÖÄáÉÓ¤µ¤ó¤Ã¤Æ¡¢ÆüËÜ¤Î·ÝÇ½³¦Á´°÷¤Î¤ªÉã¤µ¤ó¤ß¤¿¤¤¤Ê¡¢²û¿¼¤¯¤ÆÀ¨¤¤Êý¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤Ç¤â¡¢ÄáÉÓ¤µ¤ó¤Ï»ä¤Î¤Û¤¦¤¬»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤Í¡£²ñ¤Ã¤Æ¤´ÈÓ¤È¤«¿©¤Ù¤¿¤¤¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¡ÈÀäÂÐË»¤·¤¤¡É¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Á¤ã¤¦¤ó¤Ç¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£