¥¢¥¤¥Ê¡¦¥¸¡¦¥¨¥ó¥É¤¬¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¤òÌ³¤á¤ëTOKYO FM¤Î¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¡ÖÅì¼Ç¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë ¥¢¥¤¥Ê¡¦¥¸¡¦¥¨¥ó¥É¤Î¡Ø¤Û¤Ê¡¢¤Þ¤¿¡Ù¡×¡£Æü¡¹¤ÎÂ¾°¦¤â¤Ê¤¤ÏÃ¤«¤é¡¢Æü¾ï¤ÇÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ê¤É¤ò¡¢¥ê¥¹¥Ê¡¼¤«¤é¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤â¸ò¤¨¤Ê¤¬¤é¤Þ¤Ã¤¿¤ê¤È¥È¡¼¥¯¤¹¤ë¥×¥í¥°¥é¥à¤Ç¤¹¡£»þ¤Ë¡¢¼«¿È¤Î²»³Ú¤äºÇ¶á¤Î³èÆ°¡¢¥¢¥¤¥Ê¡¦¥¸¡¦¥¨¥ó¥É¤¬º£¤³¤Î¿Í¤ÈÏÃ¤·¤¿¤¤¤È»×¤¦¥²¥¹¥È¤Ê¤É¤â¾·¤¤¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
11·î15Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤ÎÊüÁ÷¤Ç¤Ï¡¢²¿ÅÙ¤â´Ñ¤¿¤¯¤Ê¤ë¥¢¥¤¥Ê¤ª¤¹¤¹¤á¤Î¡Ö±Ç²è¡×¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¢¡¡Ö¥é¥Ö¡õ¥Ý¥Ã¥×¡×¤Î¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤¬ºÇ¹â¡ª
¥¢¥¤¥Ê¡§º£Æü¤Ï¡¢»ä¡¢¥¢¥¤¥Ê¡¦¥¸¡¦¥¨¥ó¥É¤¬²¿ÅÙ¤â¸«¤¿¤¤¡Ö¤ª¤¹¤¹¤á¤Î±Ç²è¡×¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤³¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£½©¤é¤·¤¤´ë²è¤Ç¤¹¤è¤Í¡£Á°¤Ë¡Ö¥é¥¤¥Õ¡¦¥¤¥º¡¦¥Ó¥å¡¼¥Æ¥£¥Õ¥ë¡×¡Ê1997Ç¯¡Ë¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢º£Æü¤ÏÊÌ¤Î±Ç²è¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
ºÇ¶á¡¢90Ç¯Âå¤È¤«2000Ç¯Âå½éÆ¬¤Î±Ç²è¤ò¤à¤µ¤Ü¤ë¤è¤¦¤Ë´Ñ¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£À©ºî¤Î¹ç´Ö¤Ë¾¯¤·µ¤¤òÊ¶¤é¤ï¤·¤¿¤¯¤Æ¸«»Ï¤á¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤Ã¤«¤é¥Ï¥Þ¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡£¤â¤¦¤Í¡¢ËèÆü¿²¤ëÁ°¤Ë±Ç²è¤ò´Ñ¾Þ¤·¤Á¤ã¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ï¤¤¡¢¤Þ¤¿¥Ë¥¥Ó¤¬¤Ç¤¤Á¤ã¤¤¤Þ¤¹¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡£
°ìÈÖºÇ¶á´Ñ¤¿¤Î¤Ï¡Ö¥é¥Ö¡õ¥Ý¥Ã¥×¡×¤È¤¤¤¦1998Ç¯¤Î±Ç²è¤Ç¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡Ö¼°Æü¡×¡¢¤³¤ì¤Ï2000Ç¯¤Î±Ç²è¤Ç¤¹¡£¤É¤Á¤é¤â´ÆÆÄ¤¬°ÃÌî½¨ÌÀ¤µ¤ó¤Ç¡Ö¥¨¥ô¥¡¥ó¥²¥ê¥ª¥ó¡×¥·¥ê¡¼¥º¤È¤«¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤ëÊý¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤â¡¢°ÃÌî´ÆÆÄ¤Ë¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¥Ï¥Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ëµ¤¤¬¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Âç¹¥¤¡£¤â¤¦¤Í¡¢ËÜÅö¤ËºÇ¹â¡£
¡Ö¥é¥Ö¡õ¥Ý¥Ã¥×¡×¤Ï½÷»Ò¹âÀ¸¤Î±ç½õ¸òºÝ¤òÉÁ¤¤¤¿¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤Ç¤¹¡£¤Ç¡¢¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤¬¤È¤Æ¤â¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¤ó¤À¤±¤É±ÇÁü¤Î»£¤êÊý¤¬ËÜÅö¤ËÌÌÇò¤¯¤Ã¤Æ¡£·ë¹½»Â¿·¤Ê»£¤êÊý¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÇºÇ¹â¤ä¤·¡¢²¿¤è¤ê¤âÃç´ÖÍ³µª·Ã¤µ¤ó¤¬¤Û¤ó¤Þ¤ËÈþ¤·¤¤¤Ê¤¡¤Ã¤Æ¡£
°ÃÌî´ÆÆÄ¤Ë¤È¤Ã¤Æ½é¤á¤Æ¤Î¼Â¼Ì±Ç²è¤Ç¡¢ËÜÅö¤ËÌÌÇò¤¤»£¤êÊý¤ò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤Ã¤Æ¡¢ÆÈÆÃ¤ÊÃå´ãÅÀ¤â¤½¤¦¤À¤·¡¢Ê¸»ú¤¬¥É¥ó¡ª ¤Ã¤Æ½Ð¤Æ¤¯¤ëÊ¬¤«¤ê¤ä¤¹¤µ¤ß¤¿¤¤¤Ê¤Î¤ËÉÔ»×µÄ¤Ê¤°¤é¤¤Ì¥Î»¤µ¤ì¤Á¤ã¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤¬¤³¤ì¤Þ¤¿¤¹¤´¤¯¤Æ¡¢½ÂÃ«Àî¤ò¤Ò¤¿¤¹¤é¤ËÊâ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡¢4¿Í¤Î½÷»Ò¹âÀ¸¤¬¡£¤½¤³¤Ç¡Ö¤¢¤ÎÁÇÀ²¤é¤·¤¤°¦¤ò¤â¤¦°ìÅÙ¡×¡Ê¼ç±é¤Î»°ÎØÌÀÆüÈþ¤µ¤ó²Î¾§¡Ë¤¬Î®¤ì¤Æ¤¤Æ¡¢¤³¤ì¤¬¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¤«¤Ã¤³¤è¤¯¤Ã¤Æ¡£¡Ö¤³¤Î¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¡ª ¤á¤Ã¤Á¤ã¹¥¤¤ä¤Ê¡×¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£
¢¡¡Ö¼°Æü¡×¤Ï²¿½½²ó¤â´Ñ¤Ê¤ª¤·¤Æ¤¤¤ëºîÉÊ
¥¢¥¤¥Ê¡§¤½¤·¤Æ¡¢¤â¤¦1¤Ä¤Ï2000Ç¯¸ø³«¤Î¡Ö¼°Æü¡×¡£¤³¤Á¤é¤Ï¤Ê¤ó¤È¡¢¥¢¥¤¥Ê¡¦¥¸¡¦¥¨¥ó¥É¤â¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë´ä°æ½ÓÆó¤µ¤ó¤¬½Ð±é¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤â¼ç±é¡£¤¤¤ä¡¢¤³¤ì¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤¿¤ó¤À¤±¤É¡Ö´ä°æ¤µ¤ó¡¢¤ª¼Çµï¤·¤Æ¤ë¤¸¤ã¤ó¡ª¡×¤Ã¤Æ¡£
¡Ö¼°Æü¡×¤Ï¡¢ÀµÄ¾´Ñ¤ë¤Î¤Ï¤â¤¦²¿½½²óÌÜ¤¯¤é¤¤¤ÎÀª¤¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¡Ö¼°Æü¡×¤ÎDVD¤ÎÆÃÅµ±ÇÁü¤Ë¡ÖÅ´Æ»¤È¾¯½÷¡×¤Ã¤Æ¤¤¤¦Ã»ÊÔ±ÇÁü¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤Æ¤Í¡£´ä°æ¤µ¤ó¤¬¤º¤Ã¤È¼ç±é¤Î½÷À¤ÎÊý¤ò»£¤êÂ³¤±¤Æ¤¤¤ëµ¶¤ê¤Î¤Ê¤¤±ÇÁü¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤â¤¦¤³¤ì¤¬¤Í¡¢¤á¤Á¤ã¥¨¥â¡¼¥·¥ç¥Ê¥ë¡£¤Ê¤ó¤«¤³¤¦¤¤¤¦¥ê¥¢¥ë¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼¤ß¤¿¤¤¤Ê¤â¤Î¤¬¹¥¤¤ÊÊý¤Ï¡¢¤¹¤´¤¯¥Ï¥Þ¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¼°Æü¡×¤ÏÊª¸ì¤¬¤Á¤ç¤Ã¤È¤¤¤Ó¤Ä¤Ç¡¢Á°ºî¤Î¡Ö¥é¥Ö¡õ¥Ý¥Ã¥×¡×¤è¤ê¤â¤Á¤ç¤Ã¤ÈÊ£»¨¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤â¤Î¤¹¤´¤¤±ÇÁüÈþ¤È¤ª¤·¤ã¤ì¤µ¤Ç¡¢Ç¾Î¢¤Ë¤¬¤Ã¤Á¤ê¹ï¤Þ¤ì¤ë¤·¡¢Á´ÂÎÅª¤Ê²¹ÅÙ´¶¤âÆÈÆÃ¤ÇºÇ¹â¤Ç¤·¤¿¡£¤è¤«¤Ã¤¿¤é¤¼¤Ò¸«¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
¢¡Âç¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤³¤Î±Ç²è¤Ë½Ð²ñ¤¨¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¡ª
¥¢¥¤¥Ê¡§Â³¤¤¤Æ¡¢¤ª¤¹¤¹¤á¤Î±Ç²è¤ò¤â¤¦¤Ò¤È¤Ä¡£¤³¤Á¤é¤Ï½é¤á¤Æ´Ñ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢2005Ç¯¸ø³«¤Î¡Ö¥Ñ¥Ã¥Á¥®¡ª¡×¡£2005Ç¯¤ä¤Ã¤¿¤é»ä¤Ï¾®³Ø¹»5Ç¯À¸¤«¤Ê¡£¤¦¡¼¤ó¡¢¤â¤¦Âô¿¬¥¨¥ê¥«¤µ¤ó¤¬¤á¤Ã¤Á¤ã²Ä°¦¤¯¤Æ¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤Þ¤·¤¿¡£±ÇÁü¤â¤¹¤´¤¯¤è¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£1¤Ä¤Ò¤È¤Ä¤Î¥·¡¼¥ó¤¬¤â¤Î¤¹¤´¤¯ÃúÇ«¤ËÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢²¿²ó¤â´¬¤Ìá¤·¤Á¤ã¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
Êª¸ì¤Î·ëËö¤â¤Á¤ç¤Ã¤È¶²¤í¤·¤¤¤°¤é¤¤´¶Æ°Åª¤Ç¤·¤¿¡£¤Ê¤ó¤«¤¤¤í¤ó¤Ê¿Í¤Î¿ÍÀ¸¤Î¹Ô¤¯Ëö¤ò¥Ý¥ó¥Ý¥ó¥Ý¥ó¤È±Ç¤·½Ð¤¹¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢½Ð»º¤À¤Ã¤¿¤ê¤È¤«¡¢ÃË½÷¤¬¤¦¤Þ¤¯¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤ë½Ö´Ö¤À¤Ã¤¿¤ê¤È¤«¡£¤Ç¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¥Ï¥Ã¥Ô¡¼¤Ê·ëËö¤¬ÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤ï¤±¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£»ä¤Ï¤É¤ó¤Ê¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê·ëËö¤Ë¥Ï¥Ã¥Ô¡¼¤¬ÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤ë±Ç²è¤¬¹¥¤¤Ç¤¹¤Í¡£
¿¿¤Ã¸þ¤«¤é¿Í¤Ë¤Ö¤Ä¤«¤Ã¤¿¤ê¡¢¤Á¤ã¤ó¤È¼õ¤±»ß¤á¤ë¡¢¤½¤·¤Æ¡¢¿Í¤ò¿®¤¸¤ÆÂÔ¤Ä¡£¤³¤ì¤¬¿Í´Ö´Ø·¸¤ÇÂç»ö¤Ê¤Î¤«¤Ê¤È¤«»×¤¤¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¿ÍÉÕ¤¹ç¤¤¤Î¤¢¤êÊý¤È¤«¤ò³Ø¤Ù¤¿µ¤¤¬¤·¤Þ¤·¤¿¡£Âç¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤³¤Î±Ç²è¤Ë½Ð²ñ¤¨¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¤Ê¤È»×¤¦¤°¤é¤¤¡¢»ä¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¤¹¤´¤¯¾×·âÅª¤Ê±Ç²è¤Ç¤·¤¿¡£Âç¹¥¤¤Ç¤¹¡£
¢¡ÀõÌîÃé¿®¤µ¤ó±é¤¸¤ë¥Ä¥à¥¸¤¬¤á¤Ã¤Á¤ã¤«¤Ã¤³¤¤¤¤
¥¢¥¤¥Ê¡§¤½¤·¤ÆºÇ¸å¤Î¤ª¤¹¤¹¤á¤Ï¡¢´ä°æ½ÓÆó´ÆÆÄºîÉÊ¤Î¡ÖPiCNiC¡Ê¥Ô¥¯¥Ë¥Ã¥¯¡Ë¡×¡Ê1996Ç¯¸ø³«¡Ë¤Ç¤¹¡£´ä°æ¤µ¤ó¤Ë¤â¡ÖÂç¹¥¤¡ª¡×¤Ã¤Æ¤á¤Ã¤Á¤ã¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤ä¤±¤É¡¢25ºÐ¤°¤é¤¤¤Î¤È¤¤Ë½é¤á¤Æ¡ÖPiCNiC¡×¤ò´Ñ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£µ×¤·¤Ö¤ê¤Ë´Ñ¤Ê¤ª¤·¤Æ¤ß¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ÀõÌîÃé¿®¤µ¤ó±é¤¸¤ë¥Ä¥à¥¸¤¬¤á¤Ã¤Á¤ã¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¤¢¤È¤Ï¡¢90Ç¯ÂåÆÈÆÃ¤Î¼Á´¶¤â¹¥¤¤Ê¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤â»£¤êÊý¤â²Ä°¦¤¤¤ó¤À¤±¤É¡¢²¿¤è¤ê¤â±ÇÁü¼«ÂÎ¤¬²Ä°¦¤¤¡£¤¢¤È¤ÏChara¤µ¤ó¡¢ºÇ¹â¤Ç¤¹¤Í¡£¤Ê¤ó¤«¿¿»÷¤·¤¿¤¯¤Ê¤ëÃý¤êÊý¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤«¡¢¥´¥Ã¥É¥ß¥å¡¼¥º¤À¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥½¥í¥Ä¥¢¡¼¤Î¥Ð¥ó¥É¤Î°áÁõ¤Ï¡¢¡ÖPiCNiC¡×¤ÎÀõÌîÃé¿®¤µ¤ó¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¤¬¤¤¤¤¤Ã¤Æ¥¹¥¿¥¤¥ê¥¹¥È¤Î»Ò¤Ë¤ª´ê¤¤¤·¤¿¤°¤é¤¤¡¢¡ÖPiCNiC¡×¤Î¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤¬Âç¹¥¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£Chara¤µ¤ó¤¬±é¤¸¤Æ¤¤¤ë¥³¥³¤¬Ãå¤Æ¤¤¤ë¹õ¤¤Éþ¤¬¤¢¤ë¤ó¤ä¤±¤É¡¢·ë¹½¥«¥é¥¹¤ß¤¿¤¤¤Ê°áÁõ¤òÃå¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£±©¤¬À¸¤¨¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤Ê¤ó¤«¤á¤Ã¤Á¤ã²Ä°¦¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤¤¤Ä¤«¤¢¤ó¤Ê¥Æ¥¤¥¹¥È¤Î°áÁõ¤òÃå¤ÆÍÙ¤ê¤¿¤¤¤Ê¤È¤«»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤ó¤Ê´ä°æ½ÓÆó´ÆÆÄ¤È¤Ï¤´±ï¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤Æ¡Ö¥¥ê¥¨¤Î¤¦¤¿¡×¤È¤¤¤¦±Ç²è¤ò»£¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤¬27ºÐ¤Î¤È¤¤«¤Ê¡¢2023Ç¯¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤³¤³¤Ç¤ß¤ó¤Ê¤Ë±Ç²è¤Î¶Ê¤òÄ°¤¤¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¾®ÎÓÉð»Ë¤µ¤ó¤È¤¤¤¦»ä¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¿ÍÀ¸¤ÎÃæ¤Ç°ÎÂç¤Ê¤¤Ã¤«¤±¤ò¤¯¤ì¤¿Êý¤Ë½ñ¤¤¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¶Ê¤Ç¤¹¡£¥¥ê¥¨¤Ç¡Ö¥¥ê¥¨¡¦Îù¤ì¤ß¤Î»¾²Î¡×¡£
¡ö
12·î20Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤Ë¤Ï¡¢Ç°´ê¤À¤Ã¤¿Åìµþ¥¬¡¼¥Ç¥ó¥·¥¢¥¿¡¼¤Ç¥ï¥ó¥Þ¥ó¥é¥¤¥Ö¡Önukariari¡×¤ò³«ºÅ¡£¾Ü¤·¤¯¤Ï¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
