¡Ú¥ê¡¼¥°¥ï¥ó¡Û¿À¸Í¡¢¥ë¡¼¥¡¼ËÜ¶¶ÂóÇÏ¤¬FL¤ÇÂ¸ºß´¶¡¡ÀÅ²¬¤È¤Î¥×¥ì¥·¡¼¥º¥ó¥Þ¥Ã¥Á¤Ë¾¡Íø
¡¡¥é¥°¥Ó¡¼¡¦¥ê¡¼¥°¥ï¥ó1Éô¤Î¿À¸Í¤Ï15Æü¡¢¥³¥Ù¥ë¥³¿À¸Í¥¹¥Æ¥£¡¼¥é¡¼¥º¥é¥°¥Ó¡¼¥°¥é¥¦¥ó¥É¡ÊµìÆçÉÍ¥°¥é¥¦¥ó¥É¡Ë¤ÇÀÅ²¬¤È¥×¥ì¥·¡¼¥º¥ó¥Þ¥Ã¥Á¡Ê40Ê¬¡ß3ËÜ¡Ë¤ò¹Ô¤¤¡¢61¡½36¤Ç¾¡Íø¤·¤¿¡£
¡¡¸µ¥Ë¥å¡¼¥¸¡¼¥é¥ó¥ÉÂåÉ½LO¥Ö¥í¥Ç¥£¡¦¥ì¥¿¥ê¥Ã¥¯¤ä¸µÆüËÜÂåÉ½SHÆüÏÂº´ÆÆ¤é¤â¥¹¥¿¥á¥ó¤ËÌ¾¤òÏ¢¤Í¤¿Ãæ¡¢ËÜ¿¦¤ÎLO¤Ç¤Ï¤Ê¤¯FL¤Ç½Ð¾ì¤·¤¿ÂçÂ´1Ç¯ÌÜ¤Î¥ë¡¼¥¡¼ËÜ¶¶ÂóÇÏ¤¬ÀèÈ¯¤·¤ÆÂ¸ºß´¶¤ò¼¨¤·¤¿¡£1¥á¡¼¥È¥ë93¡¢116¥¥í¤Î¥Õ¥£¥¸¥«¥ë¤òÀ¸¤«¤·¤ÆÁê¼ê¤ÎÆÍÇË¤ËÂÎ¤òÄ¥¤ê¡¢±Ô¤¤¥¿¥Ã¥¯¥ë¤Ç¥Î¥Ã¥¯¥Õ¥©¥ï¡¼¥É¤òÍ¶È¯¤¹¤ë¾ìÌÌ¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö¥Õ¥£¥¸¥«¥ë¤ÎÉôÊ¬¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢¥é¥¤¥ó¥¢¥¦¥È¤«¤é¤Î¥â¡¼¥ë¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢¤½¤³¤Ç¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÂÎ¤òÅö¤Æ¤Æ»ß¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡£¡Ê1ËÜÌÜ¤«¤éµ¯ÍÑ¤µ¤ì¡Ë´üÂÔ¤â¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤½¤Î´üÂÔ¤Ë±þ¤¨¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡£¼«Ê¬¤¬¤Ç¤¤ë¥×¥ì¡¼¤òºÇÂç¸Â¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×
¡¡ÄëµþÂç¤«¤é²Ã¤ï¤Ã¤Æ¥¢¡¼¥ê¡¼¥¨¥ó¥È¥ê¡¼¤À¤Ã¤¿ºòµ¨¤Ï1»î¹ç¤Î½Ð¾ì¡£º£µ¨¤ÏÂè3Îó¤Ë¤âÄ©Àï¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡ÖLO¤Ë¥ì¥¿¥ê¥Ã¥¯¤È¥«¥¦¥ê¡¼¥È¥¥¥¤¥ª¥Æ¥£¤È¤¤¤¦2¿Í¤¬¤¤¤ëÃæ¤Ç¡¢¥¹¥¿¥á¥ó¤ò¾¡¤Á¼è¤ë¤¿¤á¤Ë¤É¤³¤Î¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤òÁý¤ä¤·¤Æ¤¤¤¯¤«¡£¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤òÁý¤ä¤¹¾å¤Ç¡¢FL¤Ï°ì¤Ä¤Î°Æ¤Ç¤Ï¤¢¤Ã¤¿¡£¼«Ê¬¤Î»ý¤ÁÌ£¤Ï¥Õ¥£¥¸¥«¥ë¡£¡Ê¥Á¡¼¥à¤È¤·¤Æ¡Ë¥Õ¥¡¥¤¥È¤·Â³¤±¤ë¡¢¥³¥ó¥¿¥¯¥È¤·Â³¤±¤ë6ÈÖ¤¬Íß¤·¤¤¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤ä¤êÂ³¤±¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×
¡¡ÆüËÜ¿ÍÎ¥¤ì¤·¤¿¥µ¥¤¥º¤ò¸Ø¤ë23ºÐ¤¬³«Ëë¤Ë¸þ¤±¤Æ¥¢¥Ô¡¼¥ë¤ò·ÑÂ³¤¹¤ë¡£