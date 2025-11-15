¡Ö¤È¤Æ¤âÈá¤·¤¤¥Ë¥å¡¼¥¹¡×ÆüËÜÀï¤ÇÉé½ý¤Î¥¬¡¼¥ÊÂåÉ½Áª¼ê¤¬WÇÕ·ç¾ì¤Î¸«ÄÌ¤·¡ÖÁ´¼£¿ô¤«·î¤Î¥±¥¬¡×½êÂ°¥¯¥é¥Ö¤¬È¯É½
¡þ¥µ¥Ã¥«¡¼¹ñºÝ¿ÆÁ±»î¹ç ÆüËÜ 2-0 ¥¬¡¼¥Ê (14Æü¡¢ËÅÄ¥¹¥¿¥¸¥¢¥à)
ÆüËÜÂåÉ½Àï¤Ç¤ÎÀÜ¿¨¥×¥ì¡¼¤ÇÉé½ý¸òÂå¤È¤Ê¤Ã¤¿¥¬¡¼¥ÊÂåÉ½MF¥¢¥Ö¡¦¥Õ¥é¥ó¥·¥¹Áª¼ê¤Î¾õÂÖ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ½êÂ°¥¯¥é¥Ö¤¬Êó¹ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥Õ¥é¥ó¥·¥¹Áª¼ê¤Ï14Æü¤ÎÆüËÜÂåÉ½Àï¤Î¸åÈ¾¡¢¸åÊý¤«¤é¥Ö¥í¥Ã¥¯¤ËÆþ¤Ã¤¿ºÝ¤ËÆüËÜÂåÉ½¤ÎÅÄÃæÊËÁª¼ê¤Î¿¶¤Ã¤¿±¦Â¤ÈÍí¤Þ¤êÀÜ¿¨¡¢¤½¤Î¸å¥×¥ì¡¼Â³¹Ô¤¬Æñ¤·¤¯¤Ê¤ê¡¢Ã´²Í¤Ë±¿¤Ð¤ìÅÓÃæ¸òÂå¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¥Õ¥é¥ó¥·¥¹Áª¼ê¤Î½êÂ°Àè¤Ç¤¢¤ë¥Õ¥é¥ó¥¹1Éô¥ê¡¼¥°¤Î¥È¥¥¡¼¥ë¡¼¥ºFC¤Ï¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¤Ç¡¢¥Õ¥é¥ó¥·¥¹Áª¼ê¤¬Á´¼£¿ô¤«·î¤Î¥±¥¬¤ò¤·¤¿¤³¤È¤Çº£µ¨½ªÎ»¤È¤Ê¤ê¡¢¡Ö»ÄÇ°¤Ê¤¬¤é2026Ç¯¤ÎËÌÃæÊÆ¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤ò·ç¾ì¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤À¤í¤¦...¤È¤Æ¤âÈá¤·¤¤¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ç¤¹¡×¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥¯¥é¥Ö¤ÏÂ³¤±¤Æ¡Ö¥¯¥é¥ÖÁ´ÂÎ¤¬¥¢¥Ö¤ÎÁá´ü²óÉü¤ò´ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¶¯¤¯¤¤¤Æ¡¢Áá¤¯Ìá¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤³¤Î»îÎý¤ÎÃæ¡¢»ä¤¿¤Á¤Ï³§¤¢¤Ê¤¿¤È¶¦¤Ë¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Þ¤·¤¿¡£