ÅÄÂå¤Þ¤µ¤·¤µ¤ó¡¢½Ð½ê¸å¤Ë¤É¤¦¤·¤Æ¤â¿©¤Ù¤¿¤«¤Ã¤¿¤â¤Î¤È¤Ï¡©¡Ö¤É¤ì¤À¤±¤¦¤Þ¤¤¤ó¤À¤í¤¦¤Ã¤Æ¡Ä¡×
¡¡¸µ¥¿¥ì¥ó¥È¡¦ÅÄÂå¤Þ¤µ¤·¤µ¤ó¡Ê69¡Ë¤¬15Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ò¹¹¿·¤·¡¢½Ð½ê¸å¤Ë¤É¤¦¤·¤Æ¤â¿©¤Ù¤¿¤«¤Ã¤¿¤â¤Î¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤ë¾ìÌÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¼Â¤Ï¥Á¥ã¡¼¥Ï¥ó¤¬Âç¹¥Êª¤À¤È¤¤¤¦ÅÄÂå¤µ¤ó¡£ÆÃ¤Ë½©ÍÕ¸¶¤Ë¤¢¤ë¡ÖÃæ²ÚÎÁÍý¡¡´çÀî¡Ê¤¬¤ó¤»¤ó¡Ë¡×¤Îµí¥¿¥ó¤Í¤®±ö¥Á¥ã¡¼¥Ï¥ó¤¬¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤À¤½¤¦¡£
¡¡¡Ö·ºÌ³½ê¤ÎÃæ¤Ç¥Æ¥ì¥Ó¤ò¸«¤Æ¤¿¤ó¤À¤±¤É¤µ¡£¤¢¤ëÃæ¹ñ¿Í¤¬¤½¤ÎÅ¹¤Ë1Æü6²óÍè¤¿¤ó¤À¤è¡£¤½¤ì¤âÆ±¤¸¥Á¥ã¡¼¥Ï¥ó¤·¤«¿©¤Ù¤Æ¤Ê¤¯¤Æ¤µ¡È¤É¤ì¤À¤±¤¦¤Þ¤¤¤ó¤À¤í¤¦¡É¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¡×
¡¡¡Ö¤½¤ì¤Çµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢½Ð½ê¤·¤¿¤éÀäÂÐ¿©¤Ù¤Ë¹Ô¤³¤¦¤Ã¤Æ¡£¤½¤·¤¿¤éÌÜ¤«¤é¥¦¥í¥³¤¬Íî¤Á¤ë¤°¤é¤¤¤¦¤Þ¤¯¤Æ¤µ¡£¤¢¤ÎÃæ¹ñ¿Í¤ÏÀµ¤·¤«¤Ã¤¿¤Í¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£