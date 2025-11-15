¿Íµ¤YouTuber·ãÅÜ¤Î¥È¥é¥Ö¥ë¡Ö¤ªÁ°¤â¤¦µ¢¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤è¡× ·³¿À¤Î¡È¥â¥Æ¹ÖµÁ¡É¤ò²Î¼ê»ÖË¾¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬ÅÓÃæÂàÀÊ¡Ö¥Û¥¹¥È¤Î¿Í¹¥¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ó¤Ç¡×
¡¡Îø°¦¤Î¥¨¥¥¹¥Ñ¡¼¥È¤Ë¤è¤ë¹ÖµÁÃæ¡¢23ºÐÂç³ØÀ¸¤¬È¿¹³Åª¤ÊÂÖÅÙ¤ò¸«¤»¡¢¥³¡¼¥Á¤¬¡Ö¤ªÁ°¤â¤¦µ¢¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤è¡×¤È·ãÅÜ¡£ÅÓÃæÂàÀÊ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¥È¥é¥Ö¥ë¤¬È¯À¸¤·¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û¥¸¥ç¡¼¥¸¥Ö¥ÁÀÚ¤ì 23ºÐ¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬ÅÓÃæÂàÀÊ
¡¡¡Ö¿ÍÀ¸¤É¤óÄì¡×¤ÎÃË5¿Í¤¬10Æü´Ö¤Î¶¦Æ±À¸³è¤È¶Ë¸Â¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤òÄÌ¤·¤Æ¡È¼å¤µ¡É¤ÈËÜµ¤¤Ç¸þ¤¹ç¤¤¡¢¡È¿¿¤ÎÃË¡É¤Ø¤ÈÀ¸¤Þ¤ìÊÑ¤ï¤ë¥³¡¼¥Á¥ó¥°¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¥·¥ç¡¼¡ØÃËËá¤¥Ï¥¦¥¹ #3¡Ù¡ÊABEMA¡Ë¤¬¡¢11·î13Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡£¼çÆ³¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢ÅÐÏ¿¼Ô¿ô40Ëü¿Í¤òÄ¶¤¨¤ë¿Íµ¤YouTuber¤Î¥á¥ó¥º¥³¡¼¥Á¡¦¥¸¥ç¡¼¥¸¤À¡£
¡¡¹ç½É6ÆüÌÜ¤Ï¡¢Á°Æü¤Î¥ë¥Ã¥¯¥¹Ëá¤¤«¤é¤â¤¦°ìÊâ¤òÆ§¤ß½Ð¤¹¤Ù¤¯¡¢¹ç¥³¥ó¤ËÎ×¤à¤³¤È¤Ë¡£¤¿¤À¤½¤ÎÁ°¤Ë¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬½÷À¤ËÂÐ¤·¤Æ¼«¿®¤ò»ý¤Ã¤Æ¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤Ç¤¤ë¤è¤¦¡¢Îø°¦¤Î¥¨¥¥¹¥Ñ¡¼¥È¤Ç¤¢¤ë²ÎÉñ´ìÄ®¥Û¥¹¥È³¦¤Î¥«¥ê¥¹¥Þ¥³¡¼¥Á¡¦·³¿À¤¬¡Ö¥â¥Æ¡×¤ÎÆÃÊÌ¹ÖµÁ¤ò¼ø¤±¤¿¡£
¡¡·³¿À¤Ï¡Ö¡È¥â¥Æ¤ë¡É¤Ï·ë¶ÉÃæ¿È¤Ê¤ó¤Ç¡£¿´¤¬³°¤Ë½Ð¤Æ¤¯¤ë¡×¤ÈÀâ¤¯¡£¤µ¤é¤Ë¶Ë°Õ¤È¤·¤Æ¡¢¡Ö¼«Ê¬¤Î¾µÇ§¡Ê¸«¤Æ¤â¤é¤ª¤¦¡Ë¤ÏÈó¥â¥Æ¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡×¡Ö½÷À¤Ë¼«ËýÏÃ¤Ï¸·¶Ø¡×¡Ö¥â¥Æ¤ë¤¿¤á¤Ë¤ÏÁê¼ê¤Î¾µÇ§¤òËþ¤¿¤·¤Æ¤¢¤²¤ë¤³¤È¡×¤À¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡·³¿À¤¬¡Öº£Æü¤³¤³¤Ë¤¤¤ë¥á¥ó¥Ð¡¼¤ß¤ó¤Ê¥â¥Æ¤¿¤¤¤ó¤À¤è¤Í¡×¤ÈÌä¤¤¤«¤±¤¿»þ¡¢»öÂÖ¤Ïµ¯¤³¤Ã¤¿¡£¥í¥Ã¥¯¥¹¥¿¡¼¤òÌ´¸«¤ë23ºÐ¡È¥¤¥¥êÂç³ØÀ¸¡ÉÅÄÂ¼¥·¥å¥ó¥¹¤¬¡Ö¶½Ì£¤Ê¤¤¤Ã¤¹¡×¤ÈÅú¤¨¡¢¡Ö¡È¥â¥Æ¤ë¡É¤¿¤á¤ËÍè¤Æ¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£¿ÍÀ¸ÊÑ¤¨¤ËÍè¤¿¤ó¤Ç¡×¤È¹ÖµÁÆâÍÆ¤Ë°ÛµÄ¤ò¾§¤¨¤ë¡£
¡¡·³¿À¤Ï¡Ö¤³¤ì¤Ï¡Ê½÷À¤Ë¡Ë¥â¥Æ¤ë¡¦¥â¥Æ¤Ê¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£¿Í¤Ë¥â¥Æ¤ë¤«¤É¤¦¤«¤Ê¤Î¤è¡×¤È¡¢¥â¥Æ¤Î³µÇ°¤òÅÁ¤¨¤¿¤¬¡¢ÅÄÂ¼¤Ï¡Ö¤Ç¤â¡¢²¶¤¢¤ó¤Þ¥Û¥¹¥È¤Î¿Í¹¥¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ó¤Ç¡£¥Û¥¹¥È¤Î¿Í¤Ë¸À¤ï¤ì¤Æ¤â¤Ê¡¢¤Ã¤Æ´¶¤¸¤Ç¤¹¤Í¡×¤ÈµñÈÝÈ¿±þ¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÂÖÅÙ¤ËÂÐ¤·¡¢¥¸¥ç¡¼¥¸¤¬ÅÜ¤ê¤ò¼¨¤·¤¿¡£¡Ö¥·¥å¥ó¥¹¡¢¤ªÁ°¤â¤¦µ¢¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤è¡£·³¿À¤µ¤ó¤ï¤¶¤ï¤¶Íè¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢Â¾¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ï³Ø¤Ó¤¿¤¤¤ï¤±¡£¤±¤Ã¤³¤¦ÌÂÏÇ¤Ê¤ó¤À¤è¤Í¡×¤È°ì³å¤¹¤ë¡£ÅÄÂ¼¤ÏÂ¾¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤òÂº½Å¤·¤¿¾å¤ÇÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¼çÄ¥¤·¤¿¤¬¡¢¥¸¥ç¡¼¥¸¤¬¡Ö¤À¤«¤éµ¢¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤Ã¤Æ¡×¤ÈÆÍ¤Êü¤¹¤È¡¢¹ÖµÁ¤ÎÅÓÃæ¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤ºÂàÀÊ¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡µ¢¤êºÝ¡¢ÅÄÂ¼¤Ï¡Ö¥¦¥¶¤¤¡£¤Ê¤ó¤Ç¼õ¤±¤¿¤¯¤Ê¤¤¤³¤È¼õ¤±¤Ê¤¤ã¤Ê¤é¤Ê¤¤¤ó¤À¤è¡£¤ä¤Ã¤Æ¤é¤ó¤Í¤¨¡×¤ÈÉÔËþ¤òÇúÈ¯¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¡£¡ÊABEMA¡ØÃËËá¤¥Ï¥¦¥¹¡Ù¤è¤ê¡Ë