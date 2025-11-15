¿Íµ¤ÆüËÜ¿Í½÷»Ò¥ì¥¹¥é¡¼¤¬¡Ö¤°¤ë¤ó¡×°ì²óÅ¾¡Ä183¥»¥ó¥Á¿·¿Í½÷»Ò¤Î¡ÈÇË²õµé¥ï¥ó¥Ñ¥ó¡É¤Ç¡Ö¥Ç¥«¤¤¡áÀµµÁ¡×¤ò¾ÚÌÀ¤Î°ìÉô»Ï½ª
¡¡¿ÈÄ¹183¥»¥ó¥Á¤Î¸µ¥Ð¥¹¥±¥Ã¥ÈÁª¼ê¤Î½÷»Ò¥ì¥¹¥é¡¼¤¬¥µ¥×¥é¥¤¥ºÍðÆþ¡£¿Íµ¤ÆüËÜ¿Í¥ì¥¹¥é¡¼¤Ë¾×·â¤Î¡È¥°¡¼¥Ñ¥óßÚÎö¡É¤Ç¡¢Èë¤á¤¿¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¤Ö¤ê¤ò²ò¶Ø¤·¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û´ÑµÒÁûÁ³¡ÄÆüËÜ¿Í½÷»Ò¤¬¡È¥ï¥ó¥Ñ¥ó¡É¤Ç°ì²óÅ¾
¡¡WWE¸ø¼°¤¬Åê¹Æ¤·¤¿¾×·â¤Î¥Ï¥¤¥é¥¤¥È±ÇÁü¤¬X¤ÇÇúÈ¯Åª¤Ë³È»¶¤·¤Æ¤¤¤ë¡£11·î10Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö11Æü¡ËÊüÁ÷¤Î¡ÖRAW¡×¤Ç¡¢¥·¥ã¡¼¥í¥Ã¥È¡¦¥Õ¥ì¥¢¡¼¡õ¥¢¥ì¥¯¥µ¡¦¥Ö¥ê¥¹ÂÐ¥«¥Ö¥¡¦¥¦¥©¥ê¥¢¡¼¥º¡Ê¥¢¥¹¥«¡õ¥«¥¤¥ê¡¦¥»¥¤¥ó¡Ë¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¥Þ¥Ã¥Á¸å¤Ëµ¯¤¤¿ÍðÆ®·à¤À¡£Ç®Àï¤ÎºÇÃæ¡¢¡ÖSmackDown¡×¤«¤é¥Ê¥¤¥¢¡¦¥¸¥ã¥Ã¥¯¥¹¤È¥é¥Ã¥·¥å¡¦¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤¬¤Þ¤µ¤«¤Î²ðÆþ¡£¥·¥ã¡¼¥í¥Ã¥È¡õ¥¢¥ì¥¯¥µ¤ò½±·â¤·¡¢·ë²ÌÅª¤ËÍø³²´Ø·¸¤¬¤Ê¤¤¤Ï¤º¤Î¥«¥Ö¥¤ò¥¢¥·¥¹¥È¤¹¤ë·Á¤È¤Ê¤ê¡¢WWE½÷»Ò¥¿¥Ã¥°3ÅÙÌÜ¤ÎÂ×´§¤ò¤â¤¿¤é¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¤â¡¢¥Ê¥¤¥¢¡õ¥é¥Ã¥·¥å¤Î¥á¥¬¥È¥ó½÷»Ò¥³¥ó¥Ó¤ÏÂçË½¤ì¡£¥·¥ã¡¼¥í¥Ã¥È¤È¥¢¥ì¥¯¥µ¤Ø¤ÎÀ©ºÛ¤ò¸«¤«¤Í¤Æ¥¤¥è¡¦¥¹¥«¥¤¤¬µß½Ð¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¤¬¡¢¥Ê¥¤¥¢¤Î¥¹¥é¥à¤«¤éÁÇÁá¤¤Ï¢·È¤Ç±¦¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤òÃ¡¤¹þ¤ß¡¢¥¤¥è¤Ï°ì²óÅ¾KO¡£¤³¤Î¡Èµ´¥Ñ¥ó¥Á¡É¤ò¿©¤é¤ï¤»¤¿¾×·â¥·¡¼¥ó¤Ï34Ëü5000ºÆÀ¸¤òÄ¶¤¨¤ëÂç¥Ð¥º¥ê¤òµÏ¿¤·¤¿¡£
¡¡¥Õ¥¡¥ó¤â¤³¤Î¾ìÌÌ¤ËÂç¶½Ê³¡£¡Ö¥¤¥è¤«¤é¥ê¥ó¥°¤ò¿á¤Èô¤Ð¤·¤¿¡ª¡×¡Ö²èÌÌ±Û¤·¤Ç¤â¾×·â¤ò´¶¤¸¤¿¡×¡Ö°Û¼¡¸µ¤Þ¤Ç¤Ö¤ÃÈô¤Ð¤µ¤ì¤¿¡×¤È¶Ã¤¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬ÊÂ¤ÖÃæ¡¢°ìÈÖ¶½Ê³µ¤Ì£¤Ë¥ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤òÅê¹Æ¤·¤¿¤Î¤¬¡¢¥¤¥è¤È¤Î°ø±ï¤¬Â³¤¯¥¢¥¹¥«¤À¤Ã¤¿¡£Ê¸»ú¤ò»È¤ï¤º¡¢¡Ö¼ê¤òµó¤²¤ë¡×¥Ý¡¼¥º¤È¡Ö¼õ¤±¤ëwww¡×¤È¤¤¤¦¤Õ¤Æ¤Ö¤Æ¤·¤µ¤ò³¨Ê¸»ú¤ÇÉ½¸½¤·¤¿¡£
¡¡¥é¥Ã¥·¥å¤ÏÂç³Ø»þÂå¡¢¥Ð¥¹¥±¥Ã¥ÈÁª¼ê¤È¤·¤Æ1»î¹ç27¥ê¥Ð¥¦¥ó¥É¤ÎµÏ¿¤ò¼ùÎ©¡£¤³¤ì¤ÏNCAA»Ë¾åºÇÂçµé¤Î¿ô»ú¤Ç¡¢WNBA¥É¥é¥Õ¥È¤Ç¤â»ØÌ¾¤µ¤ì¤¿°ïºà¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¥×¥í·ÀÌó¤òÃÇ¤ê2020Ç¯¤ËWWEÆþ¤ê¡£¼ã¼êÅÐÎµÌç¤ÎNXT¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¡¢²¿ÅÙ¤«¥á¥¤¥óÂç²ñ¤Ë¤âÅÐ¾ì¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢11·î7Æü¤Î¡ÖSmackDown¡×¤Ç¥á¥¤¥ó¥í¡¼¥¹¥¿¡¼¤Ø¤Î¾º³Ê¤¬·èÄêÅª¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¥Ê¥¤¥¢¤È¤ÎÄ¶½ÅÎÌ¥³¥ó¥Ó¤ÎÇ÷ÎÏ¤â¤µ¤ë¤³¤È¤Ê¤¬¤é¡¢¥¤¥è¤Ø¤Î°ì·â¤Ï¡ÖNXT¤Î²øÊª¤¬¥á¥¸¥ã¡¼¤ÇÂ¨¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¡×¤È¤¤¤¦¥É¥é¥Þ¥Á¥Ã¥¯¤Ê¹½¿Þ¤Ç¡¢¸ø¼°WWE¥µ¥¤¥È¤Ç¤â¥é¥Ã¥·¥å¤Î¥Õ¥£¥¸¥«¥ë¤¬¡È¼¡´ü²¦ºÂÀïÀþ¤òÅÉ¤êÂØ¤¨¤ë¸°¡É¤È´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
Ⓒ2025 WWE, Inc. All Rights Reserved