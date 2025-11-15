ÌÜ¹õÏ¡¤¬¥¯¥é¥·¥«¥ë¥³ー¥Ç¤Ç¥ì¥È¥í¤Ê´Û¤ËÌÂ¤¤¹þ¤ó¤ÀÏÂÍÎÀÞÃï¥àー¥Óー¸ø³«¡ª¡ÖÏÂÉ÷¤â»÷¹ç¤¦¡×¡Ö°áÁõ¤â¤¹¤Æ¤¡×¡Ö³¨¤Ë¤Ê¤ë¡×
¢£¤Ü¤ó¤ä¤ê¤È¤·¤¿»£¤êÊý¤âÁê¤Þ¤Ã¤Æ¡¢¤Þ¤ë¤ÇÌ´¤ÎÃæ¤Ë¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê¥àー¥Óー
¡ÚÆ°²è¡¦¼Ì¿¿¡Û¥¯¥é¥·¥«¥ë¤ÊÌÜ¹õÏ¡¤¬¥ì¥È¥í¤Ê´Û¤ËÌÂ¤¤¹þ¤à¥àー¥Óー¡¿¡ØGQ Hong Kong¡ÙÀÅ»ß²è¥·¥ç¥Ã¥È①～④
»¨»ï¡ØGQ Hong Kong¡Ù¸ø¼°SNS¤Ë¤Æ¡¢11·î¹æÉ½»æ¤ò¾þ¤Ã¤¿Snow ManÌÜ¹õÏ¡¤Î¥×¥í¥âー¥·¥ç¥ó¥àー¥Óー¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£Æ°²è¤ÇÌÜ¹õ¤Ï¡¢¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¥¢¥á¥ê¥«¥ó¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÎTommy Hilfiger¡Ê¥È¥ßー ¥Ò¥ë¥Õ¥£¥¬ー¡Ë¤òÃå¤Æ¡¢´Û¤ò»¶ºö¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
ÌÜ¹õ¤ÏÂç¤¤ÊÄóÅô¤ò¼ê¤ËÄí¤ËÅÐ¾ì¡£µÛ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢´Û¤ÎÃæ¤ØÂ¤òÆ§¤ßÆþ¤ì¡¢¼¼Æâ¤ËÀ¸¤¨¤¿ÃÝ¤ò¼ê¤Ç¿¨¤Ã¤Æ³Î¤«¤á¤Æ¤ß¤¿¤ê¡¢Ï²¼¤ÎÅ·°æ¤ò¸«¾å¤²¤Æ¤ß¤¿¤ê¡£
¤Þ¤¿ÊÌ¤Î¥·ー¥ó¤Ç¤Ï¡¢À¸¤±²Ö¤òÊª¿§¤·¡¢Âç¤¤Ê¸ÕÄ³Íö¤Î²ÖÉÓ¤Î¼þ¤ê¤òÊâ¤¡¢ÏÂ¼¼¤Ë¹ø¤ò²¼¤í¤·¤Æ¤ß¤¿¤ê¡£ÊÉ¤Ë¤«¤±¤é¤ì¤¿¹õÅÅÏÃ¤Î¼õÏÃ´ï¤ò¼è¤ë¤È±Ñ¸ì¤Ç¥Ê¥ìー¥·¥ç¥ó¤¬Î®¤ì¡¢Æ°²è¤Ï½ªÎ»¤¹¤ë¡£
¤Ü¤ó¤ä¤ê¤È¤·¤¿»£¤êÊý¤âÁê¤Þ¤Ã¤Æ¡¢¤Þ¤ë¤ÇÌ´¤ÎÃæ¤Ë¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê¥àー¥Óー¤Ë¡ÖÏÂÉ÷¤â»÷¹ç¤¦¡×¡Ö°áÁõ¤â¤¹¤Æ¤¡×¡Ö³¨¤Ë¤Ê¤ë¡×¤Ê¤É¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤éÀä»¿¤ÎÀ¼¤¬ÆÏ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£