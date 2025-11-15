¡Ö99%¡¢ÆüËÜ¤Ëµ¢¤ëµ¤Ëþ¡¹¤À¤Ã¤¿¡×WBC½éÂåÀï»Î¤¬ÌÀ¤«¤¹Âè1²óÂç²ñÍ¥¾¡¤Î¥¦¥éÂ¦
11·î14Æü¡Ê¶â¡Ë¿¼Ìë¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡Ø¥ª¥Õ¥ì¥³¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡Ù¤Ë¤Ï¡¢ÆüËÜÂåÉ½¤¬½éÂå²¦¼Ô¤Ëµ±¤¤¤¿Âè1²óWBC¤ÎÍ¥¾¡¥á¥ó¥Ð¡¼¡¦Î¤ºêÃÒÌé¤¬¥²¥¹¥È½Ð±é¤·¡¢Æ±Âç²ñ¤ÎÉñÂæÎ¢¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú±ÇÁü¡ÛÇÔÂàÇ»¸ü¤ÎÆüËÜ¤òµß¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡ÄÎ¤ºêÃÒÌé¤¬ÌÀ¤«¤¹WBC½à·è¾¡¿Ê½ÐÈëÏÃ
µÇ°¤¹¤Ù¤Âè1²óWBC¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢º£¤«¤éÌó20Ç¯Á°¡¢2006Ç¯¤Î¤³¤È¡£
ÆüËÜ¤Ï¹ñÆâ¤Ç1¼¡¥ê¡¼¥°¤òÀï¤Ã¤¿¸å¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿2¼¡¥ê¡¼¥°¤Ç¥¢¥á¥ê¥«¡¢¥á¥¥·¥³¡¢´Ú¹ñ¤ÈÂÐÀï¤·¡¢1¾¡2ÇÔ¤Î3°Ì¤ÇÁ´ÆüÄø¤ò½ª¤¨¤¿¡£»Ä¤ë¥¢¥á¥ê¥«ÂÐ¥á¥¥·¥³Àï¤Î·ë²Ì¼¡Âè¤ÇÇÔÂà¤¬·è¤Þ¤ë¤È¤¤¤¦¡¢¤Þ¤µ¤ËÀäÂÎÀäÌ¿¤Î¾õ¶·¤À¤Ã¤¿¡£
Î¤ºê¤ÏÅö»þ¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢±¿Ì¿¤Î»î¹ç¤ò¹µ¤¨¤¿¥á¥¥·¥³ÂåÉ½¤Î¶Ã¤¤Î¹ÔÆ°¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡ÖÆüËÜ¤«¤é¤·¤¿¤é¡¢¥¢¥á¥ê¥«ÂÐ¥á¥¥·¥³Àï¤Ï¤¹¤´¤¯Âç»ö¤Ê»î¹ç¡£¤Ê¤Î¤Ë»î¹ç¤ÎÁ°Æü¡¢¥á¥¥·¥³¡ÊÂåÉ½¡Ë¤¬¥¢¥Ê¥Ï¥¤¥à¤Î¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥é¥ó¥É¤Ë¥Á¡¼¥àÁ´°÷¤Ç¹Ô¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×
¥á¥¥·¥³¤¬»î¹ç¤Ë¾¡¤¿¤Ê¤±¤ì¤ÐÆüËÜ¤ÎÇÔÂà¤¬·è¤Þ¤ë¤È¤¤¤¦¾õ¶·¤À¤Ã¤¿¤À¤±¤Ë¡¢¡Ö¤Õ¤¶¤±¤ó¤Ê¤è¡ª¤â¤¦Éé¤±¤ëµ¤Ëþ¡¹¤ä¤ó¡×¤È»×¤ï¤ºÊ¢¤òÎ©¤Æ¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¤È¤³¤í¤¬¡¢»î¹ç¤Ï¥á¥¥·¥³¤Î¾¡Íø¤È¤¤¤¦¤Þ¤µ¤«¤Î·ë²Ì¤Ç½ª¤ï¤Ã¤¿¡£¤³¤Î¾¡Íø¤Î¤ª¤«¤²¤ÇÆüËÜ¤Ï¼ºÅÀÎ¨0.01¥Ý¥¤¥ó¥Èº¹¤Ç2°Ì¤Ë³ê¤ê¹þ¤ß¡¢¸«»ö½à·è¾¡¿Ê½Ð¤ò·è¤á¤¿¤Î¤À¡£
Åö»þ¤ÎÆüËÜ¤ÎÁª¼ê¤¿¤Á¤ÏÇÔÂà¤ò³Ð¸ç¤·¤Æ¤¤¤¿¤¿¤á¡¢¡Ö¤ß¤ó¤Ê³°¤Ë¿©»ö¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¼¡¤ÎÆüµ¢¤ëµ¤Ëþ¡¹¤À¤Ã¤¿¤«¤é¡×¤ÈÎ¤ºê¤Ï²óÁÛ¤¹¤ë¡£
¡Ö¡Ø¥á¥¥·¥³¾¡¤Ã¤¿¤Ç¡¢¤³¤ì¤É¤¦¤Ê¤ó¤ä¤í¡Ù¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢Éô²°¤ÎÅÅÏÃ¤¬ÌÄ¤Ã¤Æ¡¢¡Ø½à·è¾¡¿Ê½Ð·è¤Þ¤Ã¤¿¤«¤é¡¢²¿»þ¤Ë¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤¹¤ë¤«¤é¤³¤ÎÉô²°¤Ë½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤Æ¡×
¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤Ç¤Ï¡¢²¦Äç¼£´ÆÆÄ¡ÊÅö»þ¡Ë¤¬¡Ö´ñÀ×Åª¤ËÀ¸¤»Ä¤Ã¤¿¤«¤é¡¢¤³¤³¤«¤éµ¤»ý¤Á¤òÆþ¤ìÄ¾¤·¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤³¤¦¡×¤ÈÀ¼¤ò¤«¤±¡¢ÇÔÂà¥à¡¼¥É¤«¤é°ìÅ¾¤·¤Æ¥Á¡¼¥à¤¬ºÆ¤Ó°ì´Ý¤È¤Ê¤ê¡¢Í¥¾¡¤òÌÜ»Ø¤¹¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
Î¤ºê¤Ï¡Ö¤â¤¦99%ÆüËÜ¤Ëµ¢¤ëµ¤Ëþ¡¹¤À¤Ã¤¿¤±¤É¡¢À¸¤»Ä¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡£¤¹¤´¤¤¤â¤¦´ñÀ×Åª¡×¤È¡¢Åö»þ¤Î¶Ã¤¤ò¤¢¤é¤¿¤á¤Æ¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£