´äËÜ¾È¤¬¥¿¥¥·ー¥É¤Ç¹õ¥É¥ì¥¹¤ÎÀ®³¤Íþ»Ò¤ÈÊÂ¤ó¤À»Ñ¤Ë¡ÖÈþÃËÈþ½÷¡×¡Ö¤Õ¤¿¤ê¤È¤â¹â¿ÈÄ¹¤Ç¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡×¡Ö¤ª»÷¹ç¤¤¡×
¢£Âè5ÏÃ¤ÎÌ¾¥·ー¥óÀÚ¤êÈ´¤¤â¸ø³«Ãæ
¡Ú¼Ì¿¿¡¦Æ°²è¡Û´äËÜ¾È¤Î¥¿¥¥·ー¥É¡õÀ®³¤Íþ»Ò¤Î¹õ¥É¥ì¥¹»Ñ¤Ê¤É①～③
¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¥É¥é¥Þ¡ØÎø¤¹¤ë·Ù¸î24»þ season2¡Ù¤Î¸ø¼°SNS¤Ë¤Æ¡¢Snow Man´äËÜ¾È¤ÈÀ®³¤Íþ»Ò¤¬¥É¥ì¥¹¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¥Äー¥·¥ç¥Ã¥È¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
´äËÜ¤Ï¥¿¥¥·ー¥É»Ñ¡¢ÌÄ³¤¤Ï¹õ¥É¥ì¥¹¤ÇÊÂ¤Ó¤Õ¤¿¤ê¤È¤âÑÛ¤È¤·¤¿É½¾ð¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Î¤Û¤«¡¢Âè5ÏÃ¤ÎÃ¤Ç·½õ¡Ê´äËÜ¡Ë¤ÈÈÈ¿Í¤ÎÀïÆ®¥·ー¥ó¤ä¡¢Ã¤Ç·½õ¤¬ÀéÁá¡ÊÀ®³¤¡Ë¤ËÍî¤È¤·Êª¤òÆÏ¤±¤ë¥·ー¥ó¤â¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£