¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤«¡©Ä«¤«¤éÁû¡¹¤·¤¤


¼Ì¿¿²Ö²Ç¤È¤Ê¤êÅÏÊÆ¤·¤¿½÷À­¶µ»Õ¡£»Å»ö¤ò¼­¤á¡¢¼Ì¿¿¤Ç¤·¤«ÃÎ¤é¤Ê¤¤É×¤Î¤â¤È¤Ø¡¿¥Ô¥¯¥Á¥ã¡¼¥Ö¥é¥¤¥É£±¡Ê1¡Ë

20À¤µª½éÆ¬¡¢ÊÆ¹ñ¤Ç½¢Ï«¤·¤Æ¤¤¤¿ÆüËÜ¿ÍÃËÀ­¤È¡¢ÆüËÜ¤Ë½»¤àÆüËÜ¿Í½÷À­¤Î´Ö¤Ç¡Ö¼Ì¿¿·ëº§¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¸«¹ç¤¤·ëº§¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£É×ÉØ¤È¤Ê¤ëÆó¿Í¤Ï¼Ì¿¿¤ò¸ò´¹¤·¡¢¸ß¤¤¤ËÆ±°Õ¤¹¤ì¤Ð·ëº§¤¬À®Î©¤¹¤ë¡£

±Ñ¸ì¶µ»Õ¤È¤·¤ÆÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤¿ÀéÄá¤Ï¡¢¿¦¾ì¤ÎÀèÇÚ¤«¤éÊÆ¹ñ¤Ç¿·Ê¹µ­¼Ô¤È¤·¤ÆÆ¯¤¯µÁ¾¼¤ò¾Ò²ð¤µ¤ì¡¢ÆüËÜ¤«¤éÎ¥¤ì¤Æ¼Ì¿¿·ëº§¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¡£¼«Í³¤ÇÊ¿Åù¤Ê¼Ò²ñ¡¢Àè¿ÊÅª¤Ê»×ÁÛ¡¢¤½¤·¤ÆÈà½÷¤òÂº½Å¤·¤Æ¤¯¤ì¤ëÉ×¤È¤Î¿·¤·¤¤À¸³è¤Ë´üÂÔ¤òÊú¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢ÊÆ¹ñ¤Ç½é¤á¤ÆÂÐÌÌ¤·¤¿µÁ¾¼¤Ï¡¢¼Ì¿¿¤È¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯°Û¤Ê¤ë¿ÍÊª¤À¤Ã¤¿¡Ä¡£

¤«¤Ä¤Æ¼ÂºÝ¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¡Ö·ëº§¤«¤é¤Ï¤¸¤Þ¤ëÎøÊª¸ì¡×¡£¸Î¶¿¤«¤é¤Ï¤ë¤«±ó¤¯Î¥¤ì¤¿ÃÏ¤Ç¡¢È¿È¯¤·¤¢¤¤¤Ê¤¬¤é¤â°¦¾ð¤ò¿¼¤á¤Æ¤¤¤¯Æó¿Í¤ÎÊª¸ì¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£

¢¨ËÜµ­»ö¤Ïß·Åç¥è¥¦Ãø¤Î½ñÀÒ¡Ø¥Ô¥¯¥Á¥ã¡¼¥Ö¥é¥¤¥É£±¡Á³¤¤òÅÏ¤Ã¤ÆÎø¤È¤Ê¤ì¡Á¡Ù¤«¤é°ìÉôÈ´¿è¡¦ÊÔ½¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£

¢¨¤³¤Îµ­»ö¤ÎÉ½¸½¤Ï¡¢20À¤µª½éÆ¬¤Î»þÂåÇØ·Ê¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

¤Ñ¤Á¤Ã


¡ª¡©


·¯¤³¤½¤Ê¤ó¤Î¿¿»÷¤À


·¯¤Ë¤Ï´Ø·¸¤Î¤Ê¤¤ÏÃ¤À


¤³¤Î¿Í¤Î¿´¤Î·ä´Ö¤Ë¤¹¤éÆþ¤ì¤Ê¤¤¤ó¤À¤ï¡Ä


ÂçÂÎ¤Î¤â¤Î¤ÏÂ·¤Ã¤Æ¤¤¤ë


ºÇ¸å¤Ë¤Ò¤È¤Ä


ÆüËÜ¿Í³¹¤«¤é°ìÊâ¤â³°¤Ë½Ð¤ë¤Ê


äÆÃæ¤ÎÄ»¤Ë¤Ç¤â¤¹¤ëµ¤¤Ê¤Î¤«¤·¤é


¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤»¤Þ¤·¤ç¤¦¡¡¿·À¸³è


