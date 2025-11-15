»³·ÁMFºäËÜÏË´ð¤¬·ëº§¡Ö¿®Íê¤ª¤±¤ë¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤È¶¦¤Ë¡¢º£¸å¤â¤ª¸ß¤¤¤ò»Ù¤¨¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×
¡¡¥â¥ó¥Æ¥Ç¥£¥ª»³·Á¤Ï15Æü¡¢MFºäËÜÏË´ð(26)¤¬ÆþÀÒ¤·¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£Áê¼ê¤Ï°ìÈÌ¿Í¤Î¤¿¤á¡¢»áÌ¾¤äÇ¯Îð¤Ê¤É¤Î¸øÉ½¤Ïº¹¤·¹µ¤¨¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ºäËÜ¤Ï¥í¥¢¥Ã¥½·§ËÜ¡¢²£ÉÍFC¤ò·Ð¤Æ2024Ç¯¤Ë»³·Á¤Ø¡£º£µ¨J2¥ê¡¼¥°Àï¤Ç¤Ï¸½ºß29»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¡¢3¥´¡¼¥ë¤òµÏ¿¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥¯¥é¥Ö¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤òÄÌ¤¸¤Æ¡Ö»ä»ö¤Ç¶²½Ì¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤ÎÅÙ¡¢¤«¤Í¤Æ¤è¤ê¤ªÉÕ¤¹ç¤¤¤·¤Æ¤¤¤¿Êý¤ÈÆþÀÒ¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£¿®Íê¤ª¤±¤ë¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤È¶¦¤Ë¡¢º£¸å¤â¤ª¸ß¤¤¤ò»Ù¤¨¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£º£¥·¡¼¥º¥ó¤â»Ä¤ê¤ï¤º¤«¤Ç¤¹¤¬¡¢¥Á¡¼¥à¤Ë¹×¸¥¤Ç¤¤ë¤è¤¦Æü¡¹Àº¿Ê¤·¤Þ¤¹!¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£
¡¡ºäËÜ¤Ï¥í¥¢¥Ã¥½·§ËÜ¡¢²£ÉÍFC¤ò·Ð¤Æ2024Ç¯¤Ë»³·Á¤Ø¡£º£µ¨J2¥ê¡¼¥°Àï¤Ç¤Ï¸½ºß29»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¡¢3¥´¡¼¥ë¤òµÏ¿¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥¯¥é¥Ö¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤òÄÌ¤¸¤Æ¡Ö»ä»ö¤Ç¶²½Ì¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤ÎÅÙ¡¢¤«¤Í¤Æ¤è¤ê¤ªÉÕ¤¹ç¤¤¤·¤Æ¤¤¤¿Êý¤ÈÆþÀÒ¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£¿®Íê¤ª¤±¤ë¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤È¶¦¤Ë¡¢º£¸å¤â¤ª¸ß¤¤¤ò»Ù¤¨¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£º£¥·¡¼¥º¥ó¤â»Ä¤ê¤ï¤º¤«¤Ç¤¹¤¬¡¢¥Á¡¼¥à¤Ë¹×¸¥¤Ç¤¤ë¤è¤¦Æü¡¹Àº¿Ê¤·¤Þ¤¹!¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£